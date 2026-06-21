Kvůli těmto závadám se nejčastěji vyhazuje od technických kontrol, STK neprojde v Německu už pětina všech aut
Petr ProkopecS tím, jak automobilové parky v Evropě stárnou, přibývá také závad, které se objevují na autech kontrolovaných u STK. Úspory na nesprávných místech, špatně provedená montáž a nedostatečná prevence a kontrola vedou ke stále většímu množství potíží, toto jsou nejčastější kritické závady v Německu.
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Kvůli těmto závadám se nejčastěji vyhazuje od technických kontrol, STK neprojde v Německu už pětina všech aut
včera | Petr Prokopec
S tím, jak automobilové parky v Evropě stárnou, přibývá také závad, které se objevují na autech kontrolovaných u STK. Úspory na nesprávných místech, špatně provedená montáž a nedostatečná prevence a kontrola vedou ke stále většímu množství potíží, toto jsou nejčastější kritické závady v Německu.
Před několika týdny mi do datové schránky dorazilo upozornění, že rodinná Kia bude muset znovu navštívit stanici technické kontroly. Tu jsem absolvoval úspěšně, jakkoli tentokrát jen o fous. Ne však kvůli stavu vozu, ale kvůli problematické dostupnosti některých dílů, které jsme si objednal na přípravu. Trochu jsem se tedy zapotil, nakonec jsem ale vůz stihl včas na STK připravit. Přičemž technici nakonec zjistili jen lehkou závadu v podobě uvolněného uchycení brzdového potrubí, které ale „na funkci nemělo vliv”. Na zvedáku pak stalo stačilo párkrát otočit klíčem a bylo hotovo. Aktuálně tak mám zase na chvíli klid.
Ne každý to tak má, ostatně brzdy jsou jedním z hlavních důvodů, proč postarší auta technickými kontrolami neprochází. Potvrzují to data německého TÜV, které mezi červencem 2024 a červnem 2025 prověřila téměř 9,5 milionu aut. Podobně jako v Česku přitom technici rozlišují mezi žádnými závadami, lehkými závadami, významnými závadami a závadami nebezpečnými pro provoz na pozemních komunikacích. Poslední dvě kategorie jsou pak důvodem, proč lidé kýžené schválení pro další provoz nedostávají.
Z oněch 9,5 milionu aut přitom technici odhalili významné či nebezpečné závady u víc než pětiny z nich. Konkrétně šlo o 21,5 procenta prověřovaných aut, tedy u takřka dva miliony vozů. To je opravdu vysoké číslo, které by mělo být alarmující pro všechny, kteří přemírou regulací způsobují neustálé zdražování nových aut. To logicky vede ke značnému zpomalení pravidelné obměny starých aut za nové a s těmi staršími vždy bude víc problémů, tady je statistika neúprosná. I v Německu tak nyní průměrné stáří auta dosahuje 10,9 roku, zatímco ještě v roce 2024 šlo o 10,3 roku (pro srovnání, u nás jsme nyní na 16 letech).
Evropské silnice tak rozhodně nevzkvétají, jak by řekl jeden český dramatik a později politik, což vzhledem k vývoji zdejšího automobilového prostředí nepřekvapí nikoho soudného. K pochopení je ale pořád třeba zdravý rozum a logika, tedy něco, co zejména z politiky pomalu vymizelo. Očekávat tak spíše můžeme jen příchod dalších regulací, které ovšem daný stav ve jménu zlepšení jen dál zhorší.
Abychom ovšem nezůstávali jen u úvah, přistoupíme ke konkrétním nejčastějším závadám, kvůli nimž auta technickou kontrolou neprochází. Jde přitom o potkávací světla (dle TÜV se za sledovaný rok jednalo o 602 593 aut), brzdové kotouče (317 392 aut), brzdové destičky (193 907 aut), brzdové potrubí (193 109 aut), pružiny (155 957 aut), pneumatiky (147 255 aut), směrová světla (145 469 aut), motor a jeho dopad na okolní prostředí (132 801 aut), prahy (129 512 aut) a tlumiče (128 448 aut).
Důvody, proč tomu tak je, jsou pochopitelně pokaždé trochu jiné, všechny ale spojuje jedno - více či méně zanedbaná péče ze strany majitele. Přičemž i TÜV poukazuje na výše zmíněné. Tedy že ani řada Němců si dnes již nemůže dovolit profesionální servis, a proto přistupuje k opravám svépomocí. Jenže třeba zvedák má k dispozici jen málokdo. Řada problémů navíc nní na první pohled zřetelná, popř. jen málokdo usoudí, že by je třeba větší kondenzace vody ve světlech mohla dostat ze silnic.
Pokud tedy nechcete mít na STK potíže, začněte si svého vozu všímat daleko více než dosud. Pokud totiž kupříkladu na rovné vozovce stojí ve sklonu, znamená to problém s tlumiči. Podivné zvuky při propružení nebo zatáčení pro změnu mohou odhalit prasklou pružinu. Jakmile pak po opuštění parkovacího místa uvidíte na zemi byť jen drobnou kapičku oleje, raději projděte celý motorový prostor. Stejně jako alespoň heverem přizvedněte jednu část vozu, abyste mohli zkontrolovat podvozek kvůli korozi.
Pokud tedy vlastníte minimálně desetileté auto, u kterého se vážně již nedá předpokládat, že s ním navštěvujete autorizovaný servis, přistupujte k důkladné kontrole každý rok, ideálně na jaře. Jakmile pak budete měnit třeba pružiny nebo tlumiče, kupte rovnou pár a vyměňte i zdánlivě zdravé kousky na druhé straně, podobně jako u pneumatik. Po výletu do terénu pak nezapomeňte na důkladnou očistu podvozku i podběhů, neboť usazené bláto je největším původcem koroze.
Už více než pětina Němců nezvládá se svými auty projít technickou kontrolou. Přitom průměrné stáří tamního vozového parku je o více než pět let nižší než v Česku. Pokud tedy vlastníte letitou ojetinu, začněte se jejímu stavu víc věnovat, lepší radu těžko najdeme. Foto: TÜV Süd Presse und Medien
Zdroj: Auto Bild, Autoforum.cz
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