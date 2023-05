Ikonický britský off-road se po konci výroby prodává ojetý dráž než nový, ukazuje pokřivenost dnešního světa před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Kdyby skončil kvůli nezájmu, nikdy se to nestane. Když jsou ale z nabídek vyřazovány vozy kvůli stále novým a novým normám zejména EU, dojde k tomu velmi snadno. A to i přesto, že Land Rover není se spolehlivostí spojován ani zdaleka.

V roce 2016 Britové ukončili výrobu původního Land Roveru Defender. Ten v nabídce značky figuroval po dlouhých šestadvacet let, i když jeho kořeny sahají ještě dále do historie. S prvním off-roadem totiž značka vyrukovala již v dubnu 1948 na autosalonu v Amsterdamu. Následně vůz nabízela hned ve třech sériích, ani jedna však nedostala oficiální obchodní označení. To přišlo až v roce 1983, kdy číslovky 90 a 110 odkazovaly na délku rozvoru v palcích. Sedm let na to však Land Rover představil zcela nový model Discovery a rozhodl se, že své jméno dostane i jeho letitá ikona.

Automobilka za oněch 67 let vyrobila přes dva miliony exemplářů, vzácným zbožím tedy Defender rozhodně není. O to větší šok nicméně můžete často zažít při pohledu na cenu. Není totiž problém narazit na vozy, za které jejich majitelé požadují i několik milionů korun. Tedy daleko více, než kolik kdysi zaplatili. Je pak jedno, zda od té doby usedali za volant výjimečně nebo dennodenně - spíše než nájezd má totiž na cenu vozu vliv technický stav. Přičemž zrovna v tomto ohledu se Land Rover nemůže chlubit vizitkou nejkvalitnějšího výrobce.

Ve většině studií Britové naopak padají na úplné dno, a to již několik let v kuse. Nejde přitom o pomluvu, nýbrž jen odraz reality. Ostatně třeba zmiňované Discovery muselo být ve Spojených státech po nějakou dobu přejmenováno na Land Rover LR4, neboť s původním označením byla spojena opravdu špatná reputace. Řada majitelů totiž přiznávala, že aby měl člověk jistotu, že ráno odjede do práce, pak by před domem měl mít zaparkované alespoň tři vozy značky. I ten provozuschopný by nicméně dojel do cíle jen s obtížemi a bez některých komponentů.

Lze se něčeho takového obávat i v případě Defenderu? Jakkoli nechceme být posly špatných zpráv, na nákup byste bez schopného experta vyrážet neměli. Zkontrolovat je totiž třeba prakticky vše. Začít pak musíte zejména u podvozku, neboť Britové prosluli jako specialisté na jízdu v terénu. Pokud však po ní nedošlo na řádnou očistu, objevila se koroze dříve, než bylo zdrávo. Další běžnou závadou je únik kapaliny posilovače řízení, stejně jako musíte proklepnout i rozvody. Pokud totiž v této oblasti dojde na selhání, je povětšinou následkem výměna celé pohonné jednotky.

U aut vyrobených mezi lety 2007 a 2010 si pro změnu dejte pozor na skříň redukce, neboť unikající olej může poškodit mechanismus ruční brzdy. Mezi 1. září 2010 a 5. červencem 2011 pak ještě navíc došlo na problémy s přední nápravou, v jejichž důsledku mohlo upadnout kolo. Rozpadnout se mohou také přezky bezpečnostních pásů, stejně jako u aut vyrobených mezi říjnem 2014 a lednem 2015 dochází na únik brzdové kapaliny. Ve finále tedy nejde o nic zanedbatelného, ale problémy, jenž vás mohou i ohrozit na životě a jejichž odstranění není levné.

Naši kolegové proklepli kousek z konce roku 2015, tedy jeden z vůbec posledních vyrobených. Jeho majitel s ním přitom najel pouze 6 250 kilometrů, turbodieselový motor naladěný na 122 koní si tedy příliš nevyužil. Nejspíše se pak navíc pohyboval jen po hladkém asfaltu, neboť koroze se neprojevila ani na milimetru karoserie, ani na podvozku. O to více však vůz stoupl na ceně. Před necelými osmi lety totiž včetně všech příplatků vyšel na 38 290 Eur (cca 904 tisíc Kč). Nyní je nabízen za 69 900 Eur (asi 1 652 000 Kč).

Hluboko do kapsy nicméně nesmíte mít ani ve chvíli, kdy své mantinely poněkud rozšíříte. Auta vyrobená po roce 2010 s méně než 100 tisíci najetými kilometry totiž startují okolo tři čtvrtě milionu korun. Když pak u nich budete chtít více než oněch 122 koní, jste rázem na milionu Kč. Nová generace, se kterou Britové vyrukovali před třemi lety, je tak rázem za chudého příbuzného. Něco takového se však s ohledem na odpor, jaký se u skalních fanoušků zvedal již v době představení konceptu, dalo očekávat. O legendu je prostě dál zájem a skončila jen kvůli normám EU. To se pak ceny drží vysoko, i když zdravý rozum velí jinak...

Defender se stejně jako předchůdce vyráběl s 2,36metrovým (90) či 2,79metrovým (110) rozvorem. Na praktičtější verzi přitom v bazarech narazíte častěji, obecně je pak i levnější. S kvalitou na štíru jsou obě varianty, přesto je jejich majitelé nedávají levně ani omylem. Foto: Land Rover

Zdroj: Auto Bild

