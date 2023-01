Legendární SUV v bazarech popírá trendy, už s jednotkami let na krku ho koupíte velmi levně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Dnes není těžké dojít k představě, že všechna nová auta jsou drahá a všechna ojetá v reakci na to též. Ale není to úplně pravda, v bazarech lze pořád narazit na výhodné nabídky, v případě Jeepu Cherokee KL je ovšem třeba se ptát: Za jakou cenu?

V roce 1984 představil Jeep druhou generaci modelu Cherokee. Šlo o velký milník, který je mnohými považován za jedno z nejpřevratnějších aut historie. Šlo totiž o vůbec první off-roadový vůz, který již nepočítal s karoserií usazenou na rámu, nýbrž vsadil na samonosnou karoserii. Tento krok značce umožnil vůz zkrátit, zúžit a snížit, stejně jako odlehčit o podstatných 600 kilogramů. Vnitřní prostor prakticky nebyl dotčen, neskutečnou měrou se však zlepšila provozní efektivita.

Překvapením nicméně byla lepší jízda v terénu, neboť generace XJ disponovala lepšími nájezdovými i přechodovými úhly. Cherokee na starý kontinent oficiálně dorazil pouhý rok po svém americkém debutu, ještě předtím se ovšem začal vyrábět také v Číně. Jeep resp. mateřská společnost American Motors se tak stal vůbec první značkou, která přikročila ke spolupráci s výrobci z Říše středu.

Cherokee druhé generace byl v různých verzích na čínském trhu natolik populární, že jeho výroba skončila až v roce 2014, tedy třináct let poté, co se zastavily montážní linky v Americe. Jeep v té době již pouštěl do prodeje generaci pátou s interním označením KL. Ta do Evropy dorazila prakticky okamžitě, přičemž pod jeho kapotou se objevily i dieselové motory od Fiatu. Jelikož na tomto trhu bylo již daleko více konkurentů než před dvaceti lety, prodejní úspěch již nebyl takový a s rokem 2021 přišel odchod.

Znamená to tedy, že pokud o Cherokee máte zájem, musíte místo do showroomů s novými vozy do autobazarů. Tam lze pořád jen jednotky let staré exempláře páté generace pořídit už od 250 tisíc korun, a to navzdory nižšímu nájezdu či vyšším výkonům pod kapotou. Důvodem je velmi nelichotivá pověst, kterou tento vůz má. Takřka 43 procent všech aut totiž bylo spojeno s nějakým problémem, přičemž ve většině případů jde navíc o ty závažnější související s motorem, elektronikou či brzdným systémem.

Četné opravy jsou navíc pouze částí všech potíží, tou druhou jsou náklady. Za návrat svých aut na silnici totiž majitelé ve většině případů dávají nižší desítky tisíc korun, přičemž čekat na ně musí i déle než týden. Pokud se tedy třeba o produktech Land Roveru traduje, že pokud chcete zůstat provozuschopní, měli byste si pořídit exempláře rovnou dva, v případě páté generace Jeepu Cherokee je něco takového již naprostou nutností. Něco takového již nezvládají vyvážit ani terénní schopnosti.

Nejčastějším zdrojem problémů jsou hlavně dieselové motory Fiatu, mimo ně ovšem dochází i na časté ucpání filtrů pevných částic. V případě zájmu pak ověřte rovněž funkčnost veškeré elektroniky, stejně jako je třeba kvůli potenciálním výletům mimo zpevněný asfalt třeba kontrola podvozku. Pokud zde objevíte stopy bláta, můžete počítat dokonce i s předčasnou korozí. Ona nízká pořizovací cena je tedy vykoupena poměrně vysokými provozními náklady.

Naši němečtí kolegové proklepli exemplář z roku 2020 osazený 2,2litrovým turbodieselem MultiJet, jenž měl najeto pouhých 26 500 km. Žádný z výše zmíněných problémů pak sice nezaznamenali, přesto také oni vybízejí i velmi důkladné inspekci. Reputace Jeepu Cherokee se tedy během 20 let opravdu neskutečně změnila, a jakkoli i nadále dokáže okouzlit na silnici i mimo ni, riziko poruchy hlavně v motorovém prostoru je statisticky vysoké.

Tomu ve finále odpovídá i cena, testovaný exemplář totiž vychází na 32 290 Eur (cca 768 000 Kč). Za podobnou sumu přitom dnes nedostanete ani menší Compass, navíc osazený pouze pohonem předních kol. Volba je tedy na vás, v případě zájmu ale dlouho neotálejte. Na trhu je totiž k dispozici relativně malé množství aut, a tak není snadné narazit na větší množství vozů ve specifikaci, kterou preferujete.

Cherokee generace KL není spojen se zrovna lichotivou pověstí, značné problémy má totiž takřka polovina aut. Ceny v bazarech tomu ovšem odpovídají. Foto: Jeep

Petr Prokopec

