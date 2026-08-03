Levnější konkurent Škody Fabia v bazarech láká právě na nízké ceny, kvalitní auto ale nedostanete pokaždé
Petr ProkopecNa jeho první generaci vám stačí 30 tisíc korun, na tu druhou pak trojnásobek. A to se bavíme o autech starých prvním případě maximálně 17 let, v druhém pak obvykle jednotky roků. To nezní vůbec špatně, obezřetnost je však na místě. Anebo si připlaťte za generaci třetí.
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Levnější konkurent Škody Fabia v bazarech láká právě na nízké ceny, kvalitní auto ale nedostanete pokaždé
3.8.2026 | Petr Prokopec
Na jeho první generaci vám stačí 30 tisíc korun, na tu druhou pak trojnásobek. A to se bavíme o autech starých prvním případě maximálně 17 let, v druhém pak obvykle jednotky roků. To nezní vůbec špatně, obezřetnost je však na místě. Anebo si připlaťte za generaci třetí.
Hyundai i10 z nabídky korejské automobilky vypadlo, novou základní vstupenkou do klubu je tak větší model i20. V jeho případě ovšem musíte sáhnout do kapsy minimálně pro 355 990 Kč. Za tuto částku ovšem u dealera nedostanete ani manuální klimatizaci či 16palcová litá kola, reálně se tedy dá počítat spíše s útratou na úrovni 450 tisíc korun. To už není málo na 4 060 milimetrů dlouhý hatchback, který stejných 90 koní nabízí na vrcholu i vespod nabídky - jiný motor než litrový tříválec dnes k dispozici není.
Pokud tedy chcete větší svobodu, za kterou si ovšem můžete dovolit zaplatit méně, nezbývá než zamířit do autobazarů. V těch je ale zapotřebí trocha obezřetnosti, neboť narazit můžete hned na tři generace i20. Čím starší pak která je, tím méně samozřejmě platíte. Ovšem jen při pořízení, v rámci provozu už „šrajtofli“ budete vytahovat pravidelně, a to nikoliv jen kvůli pohonným hmotám či výměnám oleje. Již třetina aut starších osmi let totiž neprochází technickou, i když ta německá je přísnější než česká.
Co je tradiční slabinou i takto starých korejských aut - nejde tedy jen o i20, ale obecně i o vozy korejských výrobců - to jsou světla a brzdy. U první a druhé generace spíše počítejte s tím, že brzy budete muset kupovat nové, zvlášť pokud za samotné auto dáte 30 nebo 95 tisíc korun. Ceny náhradních dílů pak sice nejsou vysoké, nicméně pokud se do hry vloží ještě problematické zavěšení náprav a haprující hnací hřídele, můžete i u spřáteleného mechanika nechat tolik, kolik jste vysázely na stůl prodávajícího.
Dobrou zprávou je, že víceméně ve všech ostatních ohledech prochází i20 rukama techniků s chválou. Dochází sice na úniky oleje, jde však spíše o ojedinělé případy, než že byla postižena výrazná část produkce. U nejstarších aut ale již může dojít na problémy s emisemi ve volnoběžných otáčkách. Jak jsme pak naznačili výše, výběr pohonných jednotek je opravdu široký, neboť v první generaci byly k dispozici hned tři diesely. U druhé se ale již jejich počet snížil na dvě, u třetí pak na jednu.
Nabídku ovšem rozšířilo provedení i20 N, které se dočkalo přeplňované jedna-šestky naladěné na 204 koní. Protože však registrace této verze nebyly obrovské, není k dispozici dostatek dat, které by vypověděly, zda se turbomotoru obávat či nikoli. Samotná třetí generace má ovšem na kontě pouze hlášení o softwarových problémech, selháních klaksonu a drobných výrobních vadách. Není tak vlastně divu, že v jejím případě si již musíte připravit na provozuschopný exemplář alespoň 240 000 Kč.
Hyundai i20 je příkladem dokonalé evoluce, každá generace byla totiž lepší než ta předchozí. Platí to i v rámci kvalit, s tou poslední tak prakticky neuděláte chybu. Foto: Hyundai
Zdroj: Auto Bild
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