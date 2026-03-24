Levný japonský soupeř Škody Fabia v bazarech okouzlí i kvalitou i výdrží, jen pozor na klasický japonský nešvar

včera | Petr Prokopec
Je to auto, které se dodnes prodává jako nové, přesto se dá koupit ojeté i za ceny hluboko pod 100 tisíci Kč. Boduje hlavně nízkou hmotností, která se pozitivně projevuje na spotřebě i jízdě, a uvnitř je kvalitní. Ale je to Mazda, značka s dlouhodobě podivným vztahem ke korozi.
Z nových aut se skutečně začíná stávat pro většinu lidí nedostupné zboží. Ostatně si stačí uvědomit, že ještě před dvěma lety byly na českém trhu hned čtyři vozy, které jste mohli pořídit pod 300 tisíc korun. Ani to nebyla vyloženě nízká suma, zvlášť v kontextu s tím, co jste za ni dostávali. Jak Hyundai i10, tak Kia Picanto a Mitsubishi Space Star nebyly zrovna rodinnými vozy, něco takového šlo s přimhouřenýma očima říci leda o Dacii Sandero.
Jenže levné „mitsu“ už je definitivně minulostí a zbývající trojice dnes startuje okolo 340 tisíc korun. To je však o poznání vyšší suma, než jakou si většina Čechů může dovolit. Zvláště v současné době, i když se válka v Íránu zatím stihla projevit pouze na cenách pohonných hmot. Jakmile se ty propíší do prakticky veškerého zboží, rozpočty na nové auto se ještě sníží. Pro mnohé tak vlastně už neexistuje jiná volba než ojetina.
Pokud si vystačíte s rozměry zmiňovaného Sandera, může být pro vás ideální volbou třetí generace Mazdy 2. Ta se začala vyrábět v roce 2014, v showroomech ji však najdete i dnes ve stále stejné generaci. Jen už má za sebou dva facelifty, přičemž ten poslední přišel před třemi lety. Loni pak navíc automobilka na mnoha trzích přistoupila k vyřazení čistě spalovacích verzí a začala nabízet jen hybridní techniku, což dostupnosti příliš neprospělo. V bazarech ale na vás může klidně čekat i 1,5litrový turbodiesel.
Kolegové z Auto Bild nyní vyzkoušeli benzinovou verzi SkyActiv-G 90 z roku 2021, tedy vůz osazený atmosférickou jedna-pětkou naladěnou na 90 koní. S prvním majitelem toto stádo odcválalo jen 17 359 kilometrů, což mnoho opravdu není - cena i proto klesla z původních 538 500 Kč jen na stávajících 360 tisíc korun. Tím sice nadále zůstáváme nad možnostmi řady Čechů, nicméně kousky s větším nájezdem či starším datem výroby startují i výrazně pod 100 000 Kč.
Je ovšem třeba si uvědomit, že teprve po faceliftu z roku 2019 se v důsledku revizí podvozku citelně zlepšila kvalita jízdy. Raná produkce vám tak hlavně na nekvalitním povrchu bude soustavně dávat najevo, že jste při koupi šetřili. Mazda jako značka má navíc dlouhodobě problémy s korozí. A jakkoli na malý hatchback poskytuje 12letou záruku na prorezavění, starší kus již mohou být „načaté“. Především pokud je majitelé parkovali pod širým nebem a jezdili s nimi v zimě po prosolených silnicích.
Protože s danými rozměry většina produkce strávila život hlavně ve městech, docházelo na vyšší zátěž baterií, které navíc nejsou zrovna odolné. S vyšším nájezdem navíc už mohou být spojené také opotřebované spojky, stejně jako se větší stáří může projevit také na laku. Kromě toho je třeba počítat i s poněkud stísněnější zadní lavicí, to ale samozřejmě není závada, spíš jen upozornění, že před sebou máme malé auto. Trochu omezenější je pak i zavazadelník, který pobere 280 až 950 litrů.
Kvalitě materiálů ale kolegové dávají palec nahoru, působí totiž jak u vozu z vyšších tříd. Kabina je navíc orientována na řidiče, který si skutečně může užívat, neboť relativně nižší výkon je spárován se zhruba tunovou hmotností. Ta se navíc pozitivně projevuje také na spotřebě, průměrných 5,5 litrů dosáhnete i bez výraznějšího snažení. Při dnešních cenách pohonných hmot je tak Mazda 2 vážně výhra, zvlášť když drahé na ni nejsou ani náhradní díly. Tedy aspoň zatím.
Ojetá Mazda 2 třetí generace je ideálem pro každého, kdo nechce moc utratit za pořízení i provoz. Jen pozor na korozi, tedy klasický nešvar japonské automobilky. Foto: Mazda
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
před 3 hodinami
- „Bugatti pro chudé” je podle Hagerty nejrychleji akcelerujícím silničním autem světa, i když stojí míň než průměrné Porsche 911
23.3.2026
- Moderní nesmysly v autech neberou konce, Číňané začali prodávat auto s otevíráním dveří gesty
21.3.2026
Nejnovější články
- Ošklivý nový Mercedes CLA kombi má své ceny i ve spalovací verzi, je to ještě větší z nouze ctnost
před 51 minutami
- Američané začali prodávat rodinné auto motorem 6,4 V8, stovkou za 4,4 s a schopností táhnout 4 tuny za milion, to je jak z říše snů
před 2 hodinami
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
před 3 hodinami
- VW až tři roky po prvních požárech uznal, že jeho „ID.Buch” hoří, majitelé nesmí parkovat doma a ani ho pořádně dobíjet
před 4 hodinami
- Mercedes faceliftoval vrcholnou třídu S Maybach a loga na ní září, plavou i sledují váš pohyb. Ten největší šok je ale pod kapotou
před 5 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 03.25. 14:11 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.25. 14:07 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 03.25. 14:05 - pavproch
- Letní i zimní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které? 03.25. 10:26 - pavproch
- BMW Divize 03.25. 10:24 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 03.25. 08:24 - Vrooom
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 03.25. 08:20 - spooon
- Onboard videa 03.24. 20:55 - řidičBOB