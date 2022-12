Levný, praktický a spolehlivý Ford dnes v bazarech i nejetý koupíte za desetitisíce, je to už skoro zapomenuté auto před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Tichá voda břehy mele, chce se říci po spatření současných nabídek tohoto vozu. Nikdy to nebyla zářivě nablýskaná hvězda, spíše šlo o ušmudlaného pracanta, čemuž odpovídá i jeho současné vnímání. Tím zajímavější nabídkou ale bude pro ty, kteří hledají maximum hodnoty za peníze.

Nabídky některých automobilek začaly v posledních letech připomínat jeden velký rozmar. Dominují v nich drahá, provozně nepříliš efektivní auta, která se vezou na té či oné módní vlně, racionalita ustoupila do pozadí. Nestalo se to samo, lidé začali být stále více rozmařilí, a automobilky si tak mohly dovolit odvrátit zrak od hodnoty za peníze či provozní efektivity jako hlavního faktoru rozhodujícího o úspěchu. Problém je jen v tom, že lidé budou rozmařilí jen tehdy, kdy si to mohou dovolit. A tomu zrovna teď okolnosti nepřejí.

Tak to v životě bývá, lepší časy pominou, lidé se přizpůsobí, firmy se přizpůsobí, horší léta se přeženou a zase se jede dál. Jenže tak to dnes nefunguje - zatímco lidé se skutečně přizpůsobují, však co jim také zbývá, automobilky se tváří, jako by žily na jiné planetě. S úžasem tak sledujeme třeba přístup Fordu, který navzdory velmi nejasným vyhlídkám do dalších let vesele oznamuje, že bez náhrady vyřadí z nabídky i modely Fiesta a Focus s tím, že stejné množství auta prodá i s pomocí dražších a špatně použitelných elektromobilů vyšších tříd. Jak? Komu? Skutečně to zavání pomatením smyslů.

Není tak divu, že pro stále větší množství lidí začínají být zajímavá jen auta z bazaru. Procházka jím rychle připomene, že ani Fordu nebyla cizí auta snažící se dostat zákazníkům pod kůži hlavně hodnotou za peníze, přičemž obzvláště jedno z nich to v tomto směru dotáhlo pozoruhodně daleko - šlo o model Fusion.

Je to jedno z nejnenápaditějších a od pohledu nejneatraktivnějších aut, jaká si dokážete představit. Není ošklivé, jen připomíná snahy dětí postavit automobil z asi 8 kostek lega. Je to jakýsi polokompakt, poloMPV s designem odpovídajícím dobové Fiestě, který svého času bodoval hlavně u důchodců (nebo se to aspoň říkalo). Jenže jakmile se začnete zajímat o jeho podstatu, zjistíte, že je to velmi dobré auto schopné obsloužit všechny elementární potřeby. A i přesto, že ve výrobě dávno skončilo a mnozí na něj zapomněli (nevyrábí se už od roku 2012), se dá pořád koupit skoro nejeté za směšné peníze. Protože řada skutečně starších majitelů s nimi jezdila nanejvýš pár tisíc kilometrů za rok.

Při pohledu na nabídku ojetin v sousedním Německu si tak nyní můžete vybírat hned z 28 vozů, které dodnes nenajely více než 50 tisíc km. Přesto ty nejlevnější stojí 65 tisíc korun a do 100 tisíc Kč máte k dispozici velice pestrou paletu alternativ - za 90 tisíc vidíme skoro nejeté auto s 36 tisíci km. Uvážíme-li, že jde o vůz, který snadno poslouží celé rodině, je opravdu prostorný a odolný, neboť v dobových TÜV reportech vždy patřil k silnému nadprůměru a tomu absolutně nejlepšímu mezi levnými auty, je to mimořádně zajímavá nabídka.

Abychom byli konkrétní, Fusion zvládá k pěti lidem pobrat 337 litrů zavazadel, se dvěma lidmi zvládne až 1 175 při litrů po sklopení zadních sedadel. Pod kapotou nečekejte žádné uragány, nabídka vrcholila 101 koňmi atmosférické jedna-šestky, s ním auto na stovku zrychlí za 11,1 sekundy. Ale to u takového vozu není nic ostudného, je to prostě normální, normálně dynamické auto, aspoň se bez tříválců v útrobách neklepe jak ratlík.

Výroba tohoto vozu odstartovala dokonce už v roce 2002, a tak ceny nejstarších kusů startují někde mezi 10 a 15 tisíci Kč, ovšem spojen je s nimi i vysoký nájezd a potenciální problémy. Stačí přihodit pár desítek tisíc a máte dodnes zánovní auto. Potíže podle TÜV přesto existují - může je působit řízení, stejně jako špatně uchycená sedadla. Pozor si dejte také na převodovku Durashift, vstřikovací systém u dieselových motorů nebo špatné svíčky u těch benzinových. Úniky oleje jsou ale vzácné, chvála německých STK je spojena také s brzdami a odolným výfukem. Suma sumárum se tak ojetý Fusion jeví jako zajímavá volba, o podobná auta se dnes velké automobilky obvykle ani nepokouší.

Ford Fusion dává dnes jako ojetý snad i větší smysl než jako nový. S ohledem na jeho stáří je třeba dobrý kus více vybírat, i sotva jeté exempláře ale pořídíte za desetitisíce. Foto: Ford

Zdroj: TÜV

Petr Miler

