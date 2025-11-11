Líbánky skončily. Řidiči elektromobilů mají brzy začít platit za každý ujetý km poté, co se ukázalo, že ideologie silnice neopraví
Petr ProkopecKdyž ptáčka lapají... Ze zpěvem je ale konec, teď se začíná škubat a kuchat. Británie už nemá z čeho platit výhody spojené s elektrickým pohonem, naopak potřebuje zalátat díry - zde skoro doslova -, které jeho protežováním vznikly. „Daň za opravy silnic” se vyloženě nabízí.
včera | Petr Prokopec
Když ptáčka lapají... Ze zpěvem je ale konec, teď se začíná škubat a kuchat. Británie už nemá z čeho platit výhody spojené s elektrickým pohonem, naopak potřebuje zalátat díry - zde skoro doslova -, které jeho protežováním vznikly. „Daň za opravy silnic” se vyloženě nabízí.
Pokud neznáte začátek filmového Kmotra, měli byste to co nejrychleji napravit. Po jeho shlédnutí už vás asi nepřekvapí chování politiků spojené s elektromobilitou. Ti skutečně jednají jako Don Corleone, kterého v den svatby jeho dcery navštíví Amerigo Bonasera s žádostí o spravedlnost pro svou dceru, která byla brutálně zbita svým přítelem. Mafián brilantně ztvárněný Marlonem Brando souhlasí, ovšem až poté, co Bonaserovi sdělí, že jednoho dne, který přijít může a nemusí, jej pro změnu o službu požádá on.
Don Corleone se tedy řídil prostým „něco za něco“. A ke stejným pravidlům začínají přistupovat i mnohé země, jejichž politici s pomocí dotací a dalšího zvýhodňování zlákali od spalovacího pohonu k tomu elektrickému řadu lidí. Nicméně tím státním kasám zasadili hned několik ran. V prvé řadě bylo totiž třeba vyčlenit peníze, o které si následně zájemci o elektromobil mohli snížit pořizovací cenu. Nepocházeli pak pochopitelně z kapes těchto politiků, místo toho je do státních pokladen dodali všichni daňoví poplatníci, kteří si elektrické auto nekoupili.
Začalo tedy docházet na zvyšování výdajů, což nebylo kompenzováno zvýšením příjmů. Ba právě naopak, čím více lidí přesedlalo na elektromobil, tím víc peněz z kasy mizelo, a to nejen kvůli něm podporám. Poměrně velké zdanění je totiž spojeno s pohonnými hmotami, s elektřinou nikoli. Navíc elektrická auta rychleji devastují silnice kvůli své citelně vyšší hmotnosti, i tady představují zjevný minus.
Bylo tak jasné, přijde den, kdy politici podobně jako Don Corleone budou chtít své dobrodiní vykompenzovat. A ve Velké Británii, tedy v zemi, která elektromobilitu tlačí jako smyslů zbavená skrze skryté i otevřené nařizování, je takový den zjevně za dveřmi, jak uvádí Daily Telegraph.
Vláda totiž chystá novou daň, kterou budou platit řidiči aut s elektrickým pohonem. Ti by do rozpočtu měli nově přispívat zhruba 3 pencemi (tedy 85 haléři) za každou ujetou míli - čili asi padesátníkem za za kilometr. Při ročním nájezdu zhruba 15 tisíc kilometrů je tak jejich vůz na nové dani vyjde přibližně na 280 liber, tedy asi 7 700 Kč. Což není nic, je to ale pořád ale asi jen polovina částky, kterou na daních z paliv zaplatí ročně majitelé spalovacích aut.
Přesto všechno se dá očekávat ze strany majitelů elektromobilů velká nespokojenost. Většina z nich si totiž zvykla na to jen brát a nic nedávat, i když - jak už padlo - silnice zatěžují víc než ti, kteří platí. Nadšená ovšem není ani automobilová asociace SMMT, která uvádí, že jde „o špatný krok ve špatnou chvíli“. Podle ní by totiž politici tímto krokem mohli řadu lidí od koupě elektromobilu odradit.
SMMT zastupuje výrobce, kteří v Británii musí plnit též už zmíněné přísné kvóty týkající se podílu elektromobilů na jejich prodejích, jinak musí platit drastické pokuty. Je tak logické, že se tak staví na jejich obranu. Jenže tady zkrátka není zbytí, politici totiž vyprázdnili kasu, kterou je třeba naplnit, neboť jen ideologie silnice neopraví. Což bude platit tím spíš, čím víc elektrických aut bude po britských silnicích jezdit...
Britští řidiči elektromobilů mají zakrátko platit za každý kilometr, který jejich auto po tamních silnicích ujede, samy se neopraví. Foto: Škoda Auto
Zdroj: The Daily Telegraph
