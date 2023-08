Lidé jsou s dobíjecími stanicemi elektromobilů nespokojeni čím dál víc, do budoucna má být jen hůř před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ačkoli veřejných dobíjecích stanic soustavně přibývá, jejich spolehlivost zůstává pochybná. Elektromobily se navíc dostávají ve stále větší míře k lidem, kteří se bez veřejných stanic neobejdou. To všechno má za následek stále menší spokojenost s nimi.

Masovému přijetí elektromobilů ze strany zákazníků brání prvé řadě obavy potenciálních kupců. Ti se obávají příliš vysokých cen i dlouhodobých provozních nákladů, zrovna to se ale může změnit. Kde ovšem žádná podstatná změna není na dohled, je obava z použitelnosti těchto aut. Mají malý dojezd a dlouho se dobíjí, což vzhledem k limitům akumulátorů i elektrické sítě nemá žádné jednoduché řešení. Tak či onak to volá po lepší infrastruktuře, ani ta se ale nezlepšuje.

I když nám pomalu denně chodí tiskové zprávy o zahájení provozu dalšího nového stojanu, počet elektromobilů narůstá ještě rychleji. Nebyl by to problém, kdyby obslužnost dobíjecích stanic byla na stejné úrovni, jako je tomu u těch čerpacích, jež se zvládají vypořádat klidně i s tisíci auty denně. To pak sice u stojanů je možné rovněž, jenže v takovém případě mluvíme o obřím parkovišti, které je díky své rozloze viditelné i z vesmíru. Aby pak vůbec mohlo fungovat, potřebovalo by poblíž alespoň menší jaderný reaktor.

V zámoří situaci monitoruje společnost J.D. Power, která v roce 2021 vůbec poprvé přišla se studií sledující spokojenost zákazníků s dobíjecími stanicemi. Poslední výsledky nicméně přinesly vůbec nejhorší čísla, v případě stanic s nižším výkonem jde o 617 bodů z tisíce možných, což představuje meziroční pokles o 16 bodů. Ještě horší je to v případě rychlodobíjecích stojanů, ty potkal pád o 20 bodů na 354. V obou případech si motoristé stěžují hlavně na příliš dlouhý čas dobíjecího procesu.

Nutno dodat, že čas je problémem ve chvíli, kdy vůbec lidé zvládnou neobsazený a funkční stojan vůbec najít. Zhruba 20 procent respondentů totiž uvedlo, že na veřejné stanici se jim kvůli selhání techniky nepovedlo vůz dobít. Či je odradila až příliš dlouhá fronta, která je v podstatě synonymem pro několikahodinovou ztrátu času. Lidé nicméně zároveň uvedli, že by při budování infrastruktury ocenili lepší koncepci - stojany s nízkým výkonem jim totiž třeba v obchodních domech nevadí, u silnic by ale uvítali ty vysokorychlostní.

Je zjevné, že stejné problémy trápí i evropské motoristy. Snad jen s tím rozdílem, že zatímco ve Státech je značná část dobíjecích stanic soustředěna v Kalifornii, na starém kontinentu lze o obstojném pokrytí mluvit v souvislosti s Německem, Francií či Británií. Ovšem také v těchto zemích motoristé hlásí potíže, slova o nefunkčních stojanech prší odevšad. A to elektromobily stále tvoří jen velmi malé procento celostátních vozových parků.

„Klesající spokojenost zákazníků by pro automobilky měla být varováním,“ uvedl v reakci na výsledky studie Brent Gruber. V tomto ohledu by nicméně větší snahy měli vykázat politici, kteří nás do elektromobility nutí. Nejlépe tak, že s tím zase přestanou.

