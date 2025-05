Lidé na elektromobily přejdou sami, říkali. A rádi, říkali. Dnešní realita v Belgii a Nizozemsku ukazuje něco úplně jiného včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pamatujete ty pohádky? Vlastně ani nemusíte, někteří je vypráví dodnes. Realita je úplně jiná, stačí pohlédnout jen kousek za oponu povrchních agregátních čísel, abychom viděli, že už ani cukr s bičem nejsou funkční, funguje jen duo bič a bič.

Ani nechceme počítat, kolikrát jsme od různých politiků, zástupců automobilek, nadšenců do elektrických aut a rozličných roztleskávačů agend kohokoli z nich slyšel, jak jsou elektrická auta nadřazeným řešením a jedinou možnou budoucností, která přijde sama a nikdo s tím nic neudělá. Kdyby to tak bylo, jsme to nejšťastnější lidé na světě - mohli bychom si ušetřit asi tisíc článků na toto téma, vyhnout se tisíci a jedné ostrakizaci a s klidným svědomím sledovat, jak se svět přirozeně mění.

Neměli bychom s tím žádný problém. Jenže tak to není a nikdy nebylo.

Kdyby to tak bylo, neexistovaly by žádné zákazy, nařízení, dotace a ještě asi tisíc přerozdělovacích mechanismů všeho druhu. Tyhle věci existují jen a pouze proto, že elektrická auta jsou ve své současné podobě - zejména se svými současnými bateriemi - hrubě inferiorním řešením ve všech klíčových ohledech od obyčejné použitelnosti až po ekonomické aspekty vlastnictví auta. Nebudeme říkat, že neexistuje nikdo, komu se takové auto nevyplatí, že neexistuje nikdo, komu skvěle vyhoví atp., to řečené nevylučuje. Z jakéhokoli makropohledu to tak ale prostě je a už sama nutnost zavádění všemožných umělých podpor atraktivity těchto aut na straně jedné a všemožných umělých znevýhodnění jakýchkoli jiných vozů na straně druhé to prokazuje bez nutnosti jakékoli další argumentace.

Tohle ale soudní lidé dávno ví, ostatně dílčími aspekty řečeného se zabýváme prakticky denně. A věřte, že nás to nečiní šťastnými, ale svědomí nám nedává na výběr - nedá se dívat na všechny ty lži a polopravdy, které tohle téma obchází, aniž by odpovědné lidi, jakými jsme vždy byli, nepřemohlo nutkání zvolat: Takhle to přece není!

Nové krystalické důkazy o tom, že lidé na elektromobily sami nepřechází, dokonce náklonnost směrem k nim ztrácí a je třeba přicházet se stále novými a novými opatřeními, aby se prakticky okamžitě neukázalo, s jakou bublinou tu máme co do činění, přichází tentokrát nejen z mého druhého domova v Nizozemsku, ale z širších oblastí Beneluxu. V Belgii totiž - stejně jako v Nizozemsku a nakonec i v celé EU - rychle rostou prodeje elektrických aut. Ale kdo je kupuje? A proč?

Minulý měsíc jsme vám ukazovali, že v Nizozemsku navzdory lokální atmosféře, místním podpoře elektrických aut a doslova vybíjení spalovacích modelů z nabídek extrémní daňovou zátěží (které jsou elektromobily z větší nebo menší části zproštěny) zájem o ně u soukromých zákazníků dokonce klesá. A to už několik let. Celý odbyt táhnou jen firemní nákupy, neboť firmy jsou k takovým rozhodnutím stále více nuceny. A to nejen pobídkami, tedy cukrem, toho je na stole stále méně. Ale hlavně nařízeními a pokutami za neuposlechnutí. Tedy bičem, toho je pod stolem víc a víc.

Nyní tu máme čísla z Belgie od tamní asociace Febiac dále probíraná třeba kolegy z Autonieuws, která ukazují, že elektromobily mají podíl na trhu už 33,4 procenta a když se k nim přičtou plug-in hybridy a hybridy, prostě cokoli s elektromotorem, je už řeč o víc jak polovině aut. Hurá, tak lidé přešli!? No, nepřešli, je to ta samá píseň jako v Nizozemsku.

Jednak stojí za zmínku, že růst prodeje elektromobilů přichází výměnou za masivní pokles celého trhu (-10,5 % z roku na rok), ale to už je ohraný song. Zajímavější je, že většinu aut obecně kupují firmy (54,2 %), takže na firemní nákupy připadá 64 633 prodejů a na soukromé 56 306. Kolik z nich koupilo elektrický vůz? 9,5 procenta, ani ne 10 procent, to je ještě násobně míň než v Nizozemsku. A to je číslo za celou zemi, která je značně rozpolcená, lokálně jsou data ještě varovnější.

Jak rozebírá Nieuwsblad, ve Flandrech letos zavedli pro soukromé kupce na elektromobily masivní 5000eurovou dotaci, tedy asi 125 tisíc Kč od všech, kteří takové auto nechtějí. Prodeje to vykoplo o víc jak 150 procent nahoru, aby také ne - když se dává, někteří rádi berou. Ale kolik jich je? Ze 135 140 lidí, kteří si letos v prvním kvartálu ve Flandrech koupili auto, se jedná, o 3 808 kupců, tedy pouhých 2,8 procenta lidí. Jinými slovy - ani roky trojitého M (marketing, manipulace, mučení - berte to s humorem) doplněné o masivní dotaci zmíněného ražení nezajistilo elektromobilům vyšší odbyt.

Lidé prostě na elektromobily nepřechází a už vůbec ne rádi, v Belgii zjevně zájem soukromých kupců vázne už při jednotkách procent podílu na trhu, v Nizozemsku od krátkodobého dosažení 32 procent klesá. Politici to vidí, a tak místo cukru sahají znovu po biči. Řezat vlastní voliče je ale ošidné, a tak znovu uštědří pár dobře míněných ran firmám, ty si zjevně nechají domluvit.

Tím se vracíme zpět do Nizozemska, kde byli politici ve stínu zmíněného nuceni přistoupit k použití dalších „donucovacích prostředků”, jak informuje AD. Nových opatření je hromada, zelenou politiku je třeba každou chvíli zmasírovat k nepoznání, tím nejzajímavějším je ale uvalení pokut na firmy formou dodatečné daně, pokud od roku 2027 dovolí svým zaměstnancům sáhnout po benzinovém nebo naftové autě coby služebním voze. Je nutné k tomu něco dodávat?

Chceme jen říci: Je nakonec možné, že lidé na elektromobily přejdou. Nevěříme tomu, ale nedokážeme vyloučit, že se to stane. Rozhodně tak ale neučiní sami a už vůbec ne rádi. Jak vidíte z vše zmíněného, k milionu - a to není zase taková nadsázka - opatření, která manipulují trhem ve prospěch těchto aut s relativně malými dlouhodobými dopady na preference soukromých kupců, je třeba přidávat nová a nová a nová, aby alespoň agregátní prodeje šly nahoru i za situace, kdy lidé stále jasněji dávají najevo, že takový auta jako jedinou alternativu prostě nepřijímají.

V médiích se pak dozvíte obvykle jen tolik, že prodeje rostou, takže paráda. Stačí ale pohlédnout kousek za oponu, abyste viděli, jak vydřené to je, a to zejména díky jednomu typu zákazníků, se kterými se politikům manipuluje snáz.

Škoda vám bude nepokrytě tvrdit, jak o její auta jako Enyaq roste „zájem” nebo jak se po nich zvyšuje „poptávka” tam či onde. Vážně se tomu ve stínu popsaného dá říci „zájem” a „poptávka”? Nemáme ten pocit. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Febiac, Autonieuws, Nieuwsblad, AD, Autoforum.cz

Petr Miler

