Luxus pro každého: Přepychová auta, která dnes můžete mít za cenu základní Fabie před 7 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

Dát dohromady peníze na nové auto je jistě dobrý pocit, znamená ale i starosti s tím, co vlastně koupit. Za cenu úplně obyčejného nového auta lze totiž pořídit také ojetinu z úplně jiných sfér.

Prodejům nových aut se u nás příliš nedaří, lidé i firmy dávají tu z opatrnosti, tu z nutnosti raději přednost setrvání u svého současného vozu či „nové” ojetině. Důvodem ale nakonec nemusí být jen opatrnost či nutnost, faktem také je, že nové vozy zdražují bezprecedentní rychlostí a byť to pochopitelně ovlivňuje i ceny ojetin, dá se mezi nimi pořád najít spousta výhodnějších nabídek.

Kam až lze zajít? Leckam. Pro příklad jsme si vzali limit 330 tisíc korun českých, na kterých dnes startuje nová Škoda Fabie a podívali se, co se za něj dnes dá také koupit za auta. Nemáme nic proti Fabii, ale základní provedení s litrovým tříválcem nebude žádný zázrak. Za takové peníze lze vybírat nejen z o něco lepších ojetých aut, ale i z vozů z úplně jiných sfér, které za tuto sumou vůbec nejsou bez perspektivy.

Ano, taková koupě má svá rizika, ekonomická sebevražda to ale nutně být nemusí. S takovým rozpočtem si mezi níže probíranými modely můžete vybírat a zvolit kusy s menšími nájezdy, jasnou historií i obecně dobrým stavem. Jsou to totiž vozy, které více než co jiného trpí ztrátou hodnoty způsobenou hrůzou potenciálních druhých majitelů z provozu takového stroje. A pokud vyberete tu správnou verzi, která nežádá desítky litrů paliva každých sto kilometrů, nemusí to být rána vedle. Tady je osm našich tipů.

Audi A8 (generace 4E)

Náš cenový limit shora atakuje i novější generace 4H, v takovém případě ale seženete (a beztak dráže) jen nejhorší kusy na trhu. Z předchozí iterace 4E můžete vybírat ty nejlepší a volba správné provedení vám může získat auto ve výborném stavu. Šestiválcová varianta německé limuzíny o objemu 3,2 litru trpí největším propadem cen a přes relativně skromný motor si i v ní vychutnáte kvalitní zpracování na špičkové vybavené palubě. Na návštěvu autobazaru je vhodné mít doprovod v podobě zkušeného automechanika, tohle není jednoduché auto. Motor 3,2 V6 ale opraví kde kdo, dieselový třílitr to samé.

Foto: Audi

Lexus GS 450h (S190)

Japonský predátor mezi německými prémiovkami za lákavé ceny nabízí výborné svezení s přijatelnou spotřebou hybridního ústrojí. S ohledem na svou značku a původ trpí rychlým poklesem ceny, který nekoresponduje s jeho reálnými kvalitami. Vepředu potichu pracuje silný motor, který je součástí přepychového celku s exotickým logem na kapotě. A je tu ještě jedna výhoda - nenápadnost. Méně znalí sousedi ani nebudou tušit, jaké výjimečné auto jste si to právě pořídili.



Foto: Lexus

Mercedes-Benz E350 (W212)

Marně bychom zde omílali slovo luxus, kdyby nebyl přítomen minimálně jeden Mercedes. Model řady E je vůz vyšší střední třídy, který od roku 1993 přináší na trh mnoho inovací v oblasti úrovně cestování. Ojetý E350 v benzinové i naftové verzi se vejde do rozpočtu v nadstandardním stavu a přitom je zárukou vysokého pohodlí i svižného svezení. Zejména v Německu je zajímavých „Éček” v daném cenovém limitu na výběr nespočet.



Foto: Mercedes-Benz

Jaguar XF (X250)

Britský Jaguar je další ze značek, které se v prémiovém segmentu tak úplně nevěří a na cenách ojetin je to znát. Moderní stroje této značky ale už nemají zásadní potíže s kvalitou a spolehlivostí a nízká cena je spíše plus pro druhého majitele. Elegantní sedan se sportovním nádechem je lepší zvolit v elegantnějším provedení po faceliftu, nejlépe pak s dieselem, kterým nyní kupující zejména v Německu nefandí jako dříve - ceny vypadají podle toho.



Foto: Jaguar

Volkswagen (Passat) CC 3,6 V6

Vedle ostatních aut na tomto seznamu je CC trochu chudým příbuzným, ale v nabídce VW to byl po pádu Phaetonu (který by tu mohl být též, ale ten koupíte i o dost levněji) nejluxusnější a nejprestižnější model, který si neříká SUV. Varianty s benzinovým šestiválcem jsou noblesní svým projevem, dostatečně dynamické, obvykle špičkově vybavené a ostudu si s nimi u nás opravdu neutrhnete. Tady vás ani nemusí děsit představa drahých oprav - VW není levná značka, ve srovnání s výše zmíněnou A8 ale bude na Passat CC, později CC všechno „za babku”.



Foto: Volkswagen

BMW 530i (F10)

Mnichovský sedan vyšší střední třídy je oblíbený pro svoji všestrannost. Starší verze v daném cenovém spektru nejsou tolik postiženy evropskými předpisy, mají stále šestiválcový motor, a tak se chlubí i paradoxně noblesnějším projevem než jejich novější nástupci. Mnoho zájemců o ojetiny o ně navíc nestojí, takže jsou skutečně schůdnou cestou k pětkovému BMW, které lze bez okolků označit za luxusní.



Foto: BMW

Honda Legend (KB)

Excentrický zástupce Hondy není obvyklý předmět zájmu o příjemné svezení na měkkém sedadle obklopeným voňavou kůží. Legend přináší neobvyklou alternativu, kvalitativně ale oproti předchozí šestici nestrádá. Méně prestiže tady znamená citelně nižší cenu, Legend je byl do ztráty hodnoty pro první majitele menší ekonomickou sebevraždou.



Foto: Honda

BMW 630i (E63)

Na konec se podíváme do jiné škatulky. Šestková řada umí výborně zaujmout svými proporcemi a svažující se střechou. Prodejci mají na skladě exempláře, které jsou trhem podceňovány. Velké GT jako jediné postrádá druhý pár dveří, ale z hlediska nabízeného komfortu není pozadu od zbytku citovaných aut a o to více nabídne vizuální noblesy. Trh dnes o velká kupé příliš nestojí, navíc to nebývají auta pro každodenní ježdění, takže v poměru cena/muzika tu jde koupit opravdu hodně zajímavé kousky.



Foto: BMW

Zdroj dat o cenách: Mobile.de

Mirek Mazal