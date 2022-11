Luxusní alternativu Škody Octavia Scout můžete zánovní koupit podstatně levněji, přitom nabídne nesrovnatelně víc před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Ceny Škody Octavia vylétly do tak absurdních výšin, že za menší peníze můžete pořídit zánovní auto stejného ražení, ovšem vyšší třídy, prestižnější značky, nesrovnatelně lepší techniky a také výbavy. V bazarech je ovšem třeba vybírat s obezřetností.

Současná generace Audi A4 přišla na trh v roce 2016. Zatímco na její interiér, multimédia, komfort a pohonné jednotky majitelé pějí chválu, se spolehlivostí již příliš spokojeni nejsou. Takřka pětina lidí totiž uvedla, že minimálně jednou po dobu vlastnictví zaznamenala nějaký problém. Nejčastěji přitom kritika mířila k elektronice, souběžně s tím ovšem byly zmiňovány také vysoké provozní náklady. Udávaná spotřeba je totiž vycucána z laboratorního palce a servis patří k těm dražším.

My si přitom dnes posvítíme na variantu Allroad, která dorazila rok po základním sedanu a kombíku. Audi tak mělo dodatečný čas na vývoj i vychytání veškerých much. Zároveň nicméně u vozu představilo systém quattro s technologií ultra. Obavy z častých návštěv automechaniků tak byly zpět na stole. Jak se nicméně zdá, daná technologie zatím majitelům vrásky na čele nedělá, neznamená to ale, že byste mohli sáhnout po prvním kousku, který uvidíte.

Experti poukazují prozatím jen na několik oblastí, ve kterých se vyplatí zvýšená obezřetnost. Tradičním místem, kde začít kontrolu, jsou litá kola. Pátrat byste ovšem neměli pouze po škrábancích. Podvozek zvednutý vůči standardní verzi o 34 milimetrů a standardně dodávaný pohon všech kol totiž přímo vybízely k výletům do terénu. Pokud k tomu ovšem předchozí majitel svolil a vůz nepodrobil řádné péči, může být řada komponentů uvolněna a projevovat se může i koroze.

U podvozku ještě chvíli zůstaneme, vozům vyrobeným v únoru a březnu roku 2019 totiž mohou odcházet tlumiče. U exemplářů, jenž z výrobní linky sjely do prosince 2018, pak může dojít na selhání tažného mechanismu, pokud ten byl instalován. V případě techniky je to ale vše, zamířit tak můžeme do interiéru. Zde je třeba prověřit u vozů z počátku výroby opěradla předních sedadel, u celé produkce pak zadní lavici - haprovat totiž může její uchycení.

U aut z počátku výroby je navíc třeba ověřit, že předpínače bezpečnostních pásů a airbagy fungují tak, jak mají. Selhat totiž mohou ve chvílích, kdy je nejvíce potřebujete, tedy při kolizi. Kvůli tomu je ovšem třeba navštívit autorizované dealery značky, kteří nejprve musí provést sérii testů a řádnou inspekci, než přistoupí k případným opravám. Snadno se vám tak může stát, že pořízený kousek po nějakou dobu neuvidíte, přičemž jeho návrat ze servisu bude podmíněn dražší opravou.

Kolegové z Auto Bildu přitom proklepli exemplář zaregistrovaný v říjnu 2017. Navzdory výše zmíněnému byl ovšem zcela v pořádku, byť na kontrolu v servisu nedošlo. Dá se ale předpokládat, že ta ani nebyla potřeba - dosavadní majitel totiž za pět let najel pouze 14 516 kilometrů. De facto zde tedy máme zánovní vůz, u nějž ovšem došlo na výrazné snížení ceny z původních 56 310 Eur (cca 1 369 000 Kč) na aktuálně požadovaných 33 750 Eur (820 000 Kč). To je o dost méně než na úplně základní Škodu Octavia Scout, jíž je luxusnější obdobou - ta dnes začíná na 925 000 Kč s motorem 2,0 TSI o 190 koních. A má najeto jen o 14 516 km méně.

U Audi za menší částku dostanete třílitrový turbodiesel s 272 koňmi, který padne k charakteru vozu jako ulitý. Disponuje totiž vysokým výkonem i točivým momentem, zároveň ovšem nevyžaduje každodenní zastávku u čerpací stanice. S menším počtem koní a tedy i s nižší spotřebou se ovšem Audi A4 Allroad dá pořídit levněji, ceny totiž startují pod hranicí půl milionu korun. Nájezd je ale pochopitelně již trochu vyšší.

A4 Allroad sice nemá na kontě tolik problémů, ovšem dražší servis i vyšší provozní náklady mohou řadu zájemců odradit. Při výběru se proto zaměřte hlavně na podvozek, jenž naznačí, zda předchozí majitel jezdil častěji do terénu. Ilustrační foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, TÜV

