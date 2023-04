Luxusní praktické ojetiny do 350 tisíc: Za cenu ojeté Octavie můžete mít pár let starý, o dost lepší vůz před 2 hodinami | Petr Prokopec

Přetlak zájmu o dostupná obyčejná auta a přesun významné části klientely prémiových vozů k SUV způsobil, že se na miskách stejné váhy objevují prakticky nesrovnatelné vozy. Je třeba hledat, ale najít se opravdu dá.

Průměrná cena ojetých aut se loni vyšplhala na takřka 290 tisíc korun. To již opravdu není malá částka, ještě více však její absurdita vynikne ve chvíli, když zjistíte, co za ni dostanete. Pokud bychom totiž zůstali u domácí produkce, pak rozhodně nečekejte Škodu Octavia čtvrté generace. Místo toho počítejte s jejím předchůdcem. Pohonná jednotka a nájezd navíc rozhodují o tom, zda jde o provedení před faceliftem či až po něm. Modernizace přitom dorazila v roce 2017, za oněch 290 000 Kč tak můžete pořídit i desetiletý vůz. A nemusí jít ani o variantu RS, pouze o běžný liftback či kombík.

Za takovou sumu lze přitom i dnes pořídit i docela jiná auta. Tedy ne jen mainstreamový vůz, ale dokonce i ten prestižní. Naši nizozemští kolegové za příklad dávají jedenáctiletý Mercedes-Benz C180, desetileté Volvo S60 T4 a dvanáctiletý Lexus IS 250. Jejich výběr můžeme použít jako odrazový můstek. V zemi tulipánů je totiž obecně trochu dráže než na ostatních evropských trzích. Stačí se tak přesunout do Německa, a rázem nepotřebujete na nákup těchto aut 15 tisíc Eur (cca 350 tisíc korun). A nebo u takové sumy můžete zůstat výměnou za nižší stáří.

V případě třícípé hvězdy jsme totiž našli hned šest exemplářů C180 z roku 2018, tedy jen šest let starých vozů, které vám při zachování zmíněného rozpočtu mohou říkat pane. Švédský sedan je pak sice v takovém případě k mání pouze jeden, zatímco u toho japonského je nabídka nulová, ovšem když do výběru zahrneme třeba Audi A4, již je opět z čeho vybírat. Nabídka je navíc u čtyř kruhů natolik široká, že dopřát si můžete dokonce i kombík s dvoulitrovým turbodieselem pod kapotou. Jen je v takovém případě třeba akceptovat mnohem vyšší nájezd, než je spojen s Mercedesem, Volvem či Lexusem

Snad ještě zajímavější možnosti výběru jsou u BMW řady 3, neboť za dané peníze lze pořídit dokonce i provedení 320d disponující 163 koňmi. Zamířit nicméně můžete výše, i když je zapotřebí již kritéria poněkud upravit. Za maximálně 15 tisíc Eur totiž sice pětiletou řadu 5 nepořídíte, ovšem na šestileté kousky již dosáhnout lze. V té chvíli se dokonce můžete dočkat i vyššího výkonu. Platí to i v případě Audi A6, ovšem u čtyř kruhů je nutné znovu přenastavit mantinely a vzít v potaz auta z roku 2016. U Mercedesu třídy E ale dále volíte z exemplářů starých jen pět let.

Suma sumárum je tedy evidentní, že ceny ojetých aut jsou velmi relativní a přímo se odvíjí od nabídky a poptávky. Ta spojená s tradičními sedany a kombíky přitom zjevně u prémiových značek rychle klesá. Když se totiž přesuneme k SUV, budete mít u značek jako Audi, BMW a Mercedes smůlu. Tedy za předpokladu, že chcete maximálně pět let staré modely jako Q3, X3 a GLC. Jakmile se ale jedná o starší auta s vyšším nájezdem, můžete již uspět. Byť třeba výměnou za nižší úroveň výbavy nebo slabší motorizaci.

Obloukem se tak můžeme vrátit k v úvodu zmíněné Škodě Octavia. Po ojetém provedení sice v zahraničí není taková sháňka jako u nás, přesto za 15 tisíc Eur ani u našich západních sousedů nepořídíte víc než lepší kousky třetí generace. A to nám vedle Mercedesu C nebo BMW řady 3 nepřijde jako terno. Pokud tedy hledáte praktickou luxusní ojetinu za dobré peníze, vězte, že existují. Jen oproti minulosti pro to již něco musíte udělat, místo abyste čekali, že vám pečení holuby vlétnou rovnou do pusy.

Inspirace: AutoWeek.nl

