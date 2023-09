Luxusní SUV BMW koupíte už pět let po konci výroby jako ojeté levněji než novou Škodu Scala včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pro mnohé je to auto snů a nedivíme se tomu, zejména s šestiválcovými diesely je to velmi schopné auto z hlediska skoro jakéhokoli smysluplného využití. Slevy na X5 generace F15 ale nepřichází pro nic za nic, auto svou spolehlivostí zrovna neproslulo.

Třetí generace BMW X5, tedy SUV s kódovým označením F15, které se vyrábělo v letech 2013 až 2018, byla a vlastně i nadále je snem mnoha lidí. Ten se ovšem rychle může změnit v noční můru. Když se podíváme na aktuální TÜV Report, zjistíme, že mezi dvou- a tříletými vozy patří dvojici X5/X6 až 126. příčka ze 132. Podobná statistika je spojena také s kategorií čtyř- a pětiletých aut, kdy na Mnichov připadá 120. místo. Horší jsou obvykle už jen vozy Dacie, což pro BMW není zrovna působivá vizitka. Na rozdíl od rumunské automobilky si totiž za své peníze neúčtuje zrovna málo.

Nejde nicméně jen o pořizovací ceny, nýbrž také o servis. Na toto konto jsme v minulosti vydali již mnohá varování, podobná slova ale dnes musí zaznít znovu. Techniky totiž nezajímá, zda jste první, druhý nebo třeba desátý majitel v pořadí. Pokud chcete vůz dát do pořádku, navíc za pomoci originálních komponentů, pak vám naúčtují tutéž sazbu jako komukoli jinému. Právě ta ovšem řadě lidí může zlomit vaz. Koneckonců, kolega mechanik pracující přímo v servisu si X5 třetí generace pořídil. Po zhruba půl roce jej ovšem musel odstavit a začal šetřit na opravu. Ta se mu navíc prodražila, neboť v mezičase mu někdo „přející“ nastříkal montážní pěnu do výfuků a navrtal nádrž.

Původním problémem kolegy byla elektronika spojená s pohonným ústrojím, na nic konkrétního však diagnostika neukázala. Třetí generace X5 má nicméně problém s chlazením systému recirkulace výfukových par, stejně jako s náhlým přepnutím motorů do nouzového režimu. Jde o auta vyrobená mezi listopadem 2014 a září 2016. Pokud tedy vámi vyhlédnutý kousek spadá do těchto mantinelů, možná raději zapátrejte po jiném voze. Je sice možné, že budete mít šťastnou ruku, nicméně pokud elektronika X5 dokáže zaskočit i profesionála, který si mnohou práci zvládne udělat sám a má navíc přístup k levnějším dílům, pak u běžného člověka může jít o pohromu.

U aut vyrobených do dubna 2014 je třeba zkontrolovat dětské bezpečnostní zámky, stejně jako zadní bezpečnostní pásy. Produkce z léta 2018 pak trpí na šrouby kol, které nemusí být správně utažené. Nač se ovšem musíte zaměřit především, to jsou nápravy. Zvláště pokud jde o exemplář, který čas od času opustil zpevněný asfalt a zamířil do terénu. Poměrně rychle se totiž u podvozku může projevit koroze, větší nájezd pro změnu ubližuje adaptivním tlumičům. Jen nahrazení jednoho vás přitom může stát až 75 tisíc korun, na podobné peníze pak přijde obrazovka multimédií.

Naši kolegové z Auto Bildu otestovali exemplář poprvé zaregistrovaný v červenci 2018, tedy do jisté míry jeden z posledních vyrobených. Jeho majitel s ním ovšem najel již 164 438 kilometrů. To se na stavu vozu nutně muselo podepsat, jakkoli problém byl hlavně v ošoupaném koženém čalounění. Ovládací prvky, stejně jako technika, však již pracovaly bez problémů. Čeho byste se ovšem měli taktéž vyvarovat, to jsou benzinové motory. Nikoli až tak kvůli spolehlivosti, nýbrž s ohledem na žíznivost - s dvoucifernou spotřebou je třeba počítat i s lehkou nohou na plynu.

Nevypadá to pro X5 jako skvělá vizitka, rozličná negativa se ale odráží v cenách, která jsou na snadno i jen pětiletá auta relativně nízké. X5 F15 můžete jako ojetý, nebouraný vůz a neporouchaný s jasnou historií koupit už od asi 440 tisíc Kč, klidně i s optimálním třílitrovým dieselem pod kapotou. V takový moment musí mít samozřejmě dost najeto, pořád se ale bavíme o ceně nižší než za základní Škodu Scala (dnes 460 tisíc Kč) za auto, které jako nové nekoupíte pod 2 miliony ani v úplném základu. A když zatoužíte po exempláři s rozumným nájezdem do 150 tisíc km, jste pořád s dieselovým R6 okolo 600 tisíc. To nutně láká.

X5 třetí generace ani dnes vypadá zastarale, s třímetrovým rozvorem je spojena i nemalá praktičnost. Dieselové jednotky jsou pak jak výkonné, tak i hospodárné. Dejte si však pozor na údržbu, která není levná. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

