Majitel 712koňového auta zkusil, jak daleko dojede, když je nádrž údajně prázdná a dojezd ukazuje 0 km před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Snad každý ví, že nádrž obvykle není úplně prázdná, i když ukazatel paliva takový stav naznačuje a palubní počítač hlásí dojezd 0 km. Jak daleko se ale poté dá ještě ujet? I s vozem, který bere při úsporné jízdě 18 litrů benzinu na 100 km, to může být pravdu hodně.

Ceny pohonných hmot sice v posledních týdnech klesají, nicméně u většiny čerpacích stanic musíte i nadále platit více než 36 korun za litr benzínu či dokonce přes 38 korun za naftu. Provozovat vlastní automobil je tak stále velmi nákladné, zvláště v době, kdy ceny nezbytností typu potravin či energií dosahují rekordních hodnot. Neplatí to pouze v Česku, krizí je dnes zasažen celý svět. Stejná situace je i ve Spojených státech, kde se sice benzin aktuálně prodává levněji než před rokem, nicméně všichni se obávají příštích měsíců.

Důvodem je rozvolnění koronavirových restrikcí v Číně, jež dosud velkou měrou limitovaly poptávku po ropě. Právě to vedlo k poklesu cen, další výkyv nicméně zjevně povede zase zpátky nahoru. Dá se tedy předpokládat, že spotřeba se u aut stane stále sledovanější veličinou. I když prodeje monstrózních pick-upů s ještě většími motory to asi neohrozí, na ty si Američané hned tak sáhnout nenechají.

Jeden z naprostých vrcholů v tomto ohledu představuje Ram TRX, o jehož pohon se stará 6,2litrový přeplňovaný osmiválec. Ten má na starosti 2 920 kilogramů hmotnosti, což v podstatě znamená, že v palivové nádrži je třeba počítat s opravdu silným vírem. Oficiální data pak vůbec nejsou lichotivá, neboť ve městě si pick-up disponující 712 koňmi řekne o 23,5 litrů na sto kilometrů. Na dálnici pak sice jeho spotřeba klesá na 16,8 l a průměrně lze počítat s 19,6 l, to je však velmi slabá útěcha.

Jeden z majitelů se nyní rozhodl zjistit, jak daleko dokáže pick-up dojet, pokud mu palubní počítač ukáže nulový dojezd. Než mohl začít, musel vyprázdnit část nádrže. S tím mu pomohl systém launch control, díky kterému se TRX rozjelo na stovku za 3,5 sekundy. To je na třítunový vůz opravdu úchvatný výsledek, onen vír v nádrži však nabral na obrátkách. Nula na displeji tak byla během mžiku, dojít tedy mohlo na ověřování dojezdu.

Majitel se pohyboval umírněným způsobem, třebaže rychlost dosahovala okolo 130 km/h. Průměrnou spotřebu se tak podařilo stlačit na 18,2 l/100 km, což bude Čechovi připadat úsměvné, na třítunové auto se 712 koňmi to ale vážně není moc. Člověk by čekal, že zbývající palivo při nulovém stavu a takové spotřebě na delší vzdálenost nevystačí, do úplného vyčerpání benzinu se ale majiteli podařilo najet dalších 43,1 kilometru. To je opravdu hodně, v nádrži tedy reálně zbývalo ještě nějakých 8 litrů paliva.

Spotřeba vozu je tedy sice za všech okolností neskutečná, jeho výkony však rovněž. Provozovat se ho nicméně vyplatí hlavně v Texasu, kde jsou momentálně ceny pohonných hmot nejnižší. Oproti tomu na Havaji by TRX již mohlo zruinovat i velmi bohaté lidi, za jeden galon se vůči působišti filmového J.R. Ewinga platí dvojnásobek. A to už ani nemluvíme o Evropě, kde by vás jen jedna akcelerace přišla na pár desítek korun.

TRX je skutečné monstrum, páruje totiž takřka třítunovou hmotnost se 712 koňmi. Tomu pochopitelně odpovídá spotřeba, konstruktéři ale nechali majitelům velký prostor pro špatný odhad dojezdu na zbytek paliva - i s nulovým dojezdem a spotřebou přes osmnáct na sto se majiteli povedlo s autem ujet ještě přes 40 km. Foto: Ram

Zdroj: AutoVlog@YouTube

Petr Prokopec

