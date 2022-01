Majitel dieselu se o nutnosti pravidelných výměn oleje přesvědčil tím nejhorším způsobem před 3 hodinami | Petr Prokopec

Naprostá většina lidí dobře ví, že pravidelně měněný olej je pro motor auta životně důležitá věc, přesto se i na tom snaží různými způsoby šetřit. V tomto případě to pro pohonnou jednotku skončilo fatálně.

V posledních letech výrobci nabízejí zákazníkům stále velkorysejší záruční lhůty. Ty ovšem podmiňují absolvováním pravidelných prohlídek, obvykle pak pod dohledem autorizovaných servisů. To není nelogické, neboť auta jako taková podléhají opotřebení. Pokud tedy hodláte garantovat jejich dlouhověkost, je zkrátka třeba, aby jim někdo tu a tam správným způsobem „promazal pérka“, což zajistí jen řádně proškolený personál. A jelikož reklamace nevycházejí výrobce zrovna levně, je rovněž pochopitelné, že je nemohou uznat, pokud dojde k svévolnému porušení stanovených pravidel.

Že takto svět skutečně funguje, se přesvědčil i majitel pick-upu Ram 1500 EcoDiesel jménem Moses Fosuo. Ten po kanadském zastoupení značky požadoval, aby v rámci záruční lhůty vyměnila motor u jeho vozu, který selhal. Ram měl totiž v tu chvíli najeto jen 91 tisíc kilometrů, zatímco záruka pokrývala nájezd 100 tisíc kilometrů. Na první pohled byl tedy Fosuo v právu, ovšem i tak automobilka jeho žádost zamítla a místo toho oznámila, že výměnu motoru za 19 000 CAD (cca 328 tisíc Kč) si bude muset zaplatit ze svého.

„Když jsem se jich zeptal, proč věc nepokryje záruka, řekli mi, že v 50 tisících km mělo dojít na výměnu oleje, kterou jsem ovšem neabsolvoval předepsaným způsobem,“ uvedl Fosuo. Zároveň přitom dodal, že na výměnu oleje jel, ovšem nikoliv do autorizovaného servisu. V tom neautorizovaném mu přitom technici měli sdělit, že jeho pick-up může s novým olejem najet 24 000 km. To nicméně vyvrátil mluvčí Stellantisu s tím, že intervaly výměny nemají přesáhnout 16 000 km.

Fosuo přitom dále tvrdí, že pick-up koupil bez fyzické uživatelské příručky a výše zmiňované informace se nacházely pouze v digitálním manuálu, který je součástí multimediálního systému. Ani tím nicméně automobilku neobměkčil. Její mluvčí pak ostatně dále uvedl, že Stellantis a potažmo Ram se nezříkají odpovědnosti, pokud skutečně dojde na odhalení továrních vad. Nicméně to tento případ být nemusí, neboť nedošlo k dodržení pravidelných výměn oleje předepsaným způsobem. Škody tak jdou na triko majitele, nikoli automobilky.

Je nyní otázkou, zda Fosuo dostane případ k soudu, což by ostatně v sousedních USA nebylo neobvyklé. Příliš s tím nicméně nepočítáme, zvláště pokud nemá o výměně oleje provedené neautorizovaným servisem žádné záznamy. A možná ani ty by nepomohly, pokud by se ukázalo, že šlo o olej horší kvality nebo výměna neproběhla ve chvíli, kdy měla. Fosuo se tak již začíná smiřovat s tím, že pick-up leda prodá na náhradní díly, neboť koupi nového motoru si nemůže dovolit.

Znovu se tak jen potvrzuje, co říkal již filmový Béda Hudeček ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Tedy: „Nemažete, klepe to.“ Výměna oleje přitom není nic až tak náročného či drahého, zvládnout ji můžete i svépomocí a většinou vás nevyjde na víc než pár tisíc korun. Škoda šetřit zrovna na tom - v porovnání s náklady na výměnu poškozeného motoru je to prkotina.

Pravidelná výměna oleje je v případě aut nutností, ať již míříte do autorizovaného servisu či za známým do garáže. Pokud na ni nedochází, může vám odejít i celý motor, jak se o tom přesvědčil majitel dieselového Ramu 1500. Ilustrační foto: Ram

Zdroj: CTV News

Petr Prokopec

