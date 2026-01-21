Majitel dostal milionovou lekci z elektromobility, 1 rok ježdění s tímto autem ho stál jako vlastnictví ničeho předtím
21.1.2026 | Petr Miler
Někteří se poučí z chyb jiných, další je musí sami zopakovat. Dosavadní majitel tohoto auta „už ví”, i když si ho nechal pouhý rok. A není to tak, že by někam dojel, jen 10 400 km na tachometru podtrhuje jeho bolest.
Člověk nemusí nijak zvlášť rozumět prakticky ničemu, aby ho napadlo, že s těmi elektromobily nebude něco tak, jak se říká. Nebo už jste slyšeli o jiné opravdu dobré věci, o jejíž skvělosti by pořád museli všichni všechny přesvědčovat, kterou by bylo třeba nařizovat a vnucovat, jejíž alternativy by bylo nutné znevýhodňovat a zakazovat? Selský rozum tady stačí na to, aby člověk pochopil, že věci se mají jinak, než někteří tvrdí.
Naštěstí jsou to dnes skutečně jen někteří a ne všichni jako dřív, i z veřejného prostoru nevygumovatelní experti už otevřeně říkají, jak se věci mají. Podle tohoto jde o o prakticky neprodejný produkt, pro který lze zákazníky hledat jen s pomocí dotací na všech úrovních jeho vzniku i prodeje. Pokud by se vám ale nechtělo babrat ani s takovými argumenty, stačí jeden fakt, pro který je lepší takové auto nemít, i kdyby se vám líbilo a nakrásně byste ho chtěli - extrémní propady hodnoty.
Týkají se prakticky všech elektromobilů bez rozdílu, relativně obyčejné Škody nevyjímaje, nejbolestivější jsou ale pochopitelně v případě drahých aut. Právě v těchto sférách měli kupci po elektrickém pohonu toužit, stal se ale opak a po prvních kupcích už nepřichází ve velkém žádní druzí. Píšeme o tom pravidelně třeba v souvislosti s Porsche Taycan, který drží hodnotu asi tak jako politici slovo, není v tom ale zdaleka sám.
Naši pozornost tentokrát upoutal Lucid Air, který sám o sobě nepůsobí nikterak marně. Jistě, je to drahé auto, se kterým je dost problémů, s nimiž se není snadné vypořádat, jinak je to ale jeden z těch nejzajímavějších elektromobilů na trhu. Není to další trapné SUV, ale sedan s hromadou výkonu, luxusně pojatým interiérem a dojezdem, kterému se jiný elektromobil nevyrovná, třebaže realita a sliby jsou i tady dvě různé věci. Ani to ale samo o sobě negarantuje spokojenost při jeho vlastnictví.
Majitel Lucidu Air Grand Touring na fotkách okolo to zjistil velmi důrazně, když se pro něj pouhý rok vlastnictví auta proměnil v milionovou lekci z elektromobility. Vůz si nakonfiguroval v metalické barvě Fathom Blue Metallic, nechal se opájet výkonem 831 koní, zrychlením z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy a těšil se i na dojezd až 882 kilometrů dle WLTP. Čeho z toho se dočkal, jsme se raději neptali, jednu věc ale dostal jistě - znehodnocení jako hrom.
Za vůz v únoru 2025 zaplatil 124 950 dolarů včetně dopravy, což je asi 2,6 milionu Kč. O necelý rok později se elektromobilu rozhodl zbavit, a to z obav o pokles hodnoty, jak jsme se dozvěděli z následné diskuze. Tak dostal, co čekal - o jedenáct měsíců a 10 400 ujetých km později mu v aukci Cars & Bids bylo přiklepnuto jen 75 500 USD, ani o dolar víc. Jinými slovy, za necelý rok a nicotný nájezd přišel o brutálních 49 450 dolarů, to je 1,02 milionu Kč a skoro 40 procent původní hodnoty. To zabolí.
Někteří v navazující diskuzi zmiňují, že majiteli to muselo být jedno, jinak by si auto nechal, no ne? Je to zvrácená logika, přímo s majitelem jsme byli v kontaktu a je to pro něj přesně naopak - vědom si vysoké ztráty hodnoty v čase a možného faktu, že by na financování zahučel do hluboce negativní bilance, kterou by na konci smlouvy musel doplatit, se auta raději zbavil dřív. Relativně sice ztrácí hodně, ale nominálně je to „jen” milion, který je pro něj uplatitelnou částkou. Po dalších dvou letech by to mohly být klidně dva. Relativně by to pro něj vyšlo lépe, absolutně by ale pořád platil klidně 2 miliony za 30 tisíc ujetých km, to nechce riskovat.
Majitel navíc podotýká, že měl v životě spoustu aut a je připraven na nich o peníze přicházet, ale tohle ho prostě zaskočilo. Jde o bývalého zákazníka luxusních (nikoli sportovních) modelů Porsche, které také neplatí za držáky hodnoty, ale milion za rok ho nestálo nikdy nic. Proto šlo auto pryč, a proto také jiné podobné nepůjde dovnitř. Je to lekce na celý život - snad nejen pro něj...
Tohle je atraktivní, hodně zajímavě specifikovaný Lucid Air, co říkáte? I takový je le hotovou dírou na peníze, majitel to pochopil až po roce a raději se ho zbavil dřív než později... Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2025 Lucid Air Grand Touring@Cars & Bids
