Majitel dostal od automobilky nové auto zdarma jen za to, že s tím předchozím jezdil, jezdil a jezdil

/ Foto: Toyota

Pokud chcete jezdit autem a nedat za něj ani korunu, tohle se rýsuje jako docela spolehlivý návod, zvlášť u této značky. Jen se asi moc nevyplatí, pokud ono ježdění nebude mít souvislost s tím, co vás živí.

Kdo by nerad dostával něco zadarmo? Upřímně řečeno potěší i naprostá drobnost, zvlášť když ji nečekáte a jde o jakousi odměnu za vaši loajalitu. Čas od času v kavárně, kam pravidelně chodím, dostanu od jejího majitele vše, co jsem ten den měl, zadarmo, prostě si to ode mě nenechá zaplatit. Jde na nejvýš o pár stovek, což jsou drobné vedle toho, co jsem tam i s rodinou, přáteli nebo obchodními partnery utratil, přesto si pište, že to prohlubuje obchodní vztah, který spolu tak jako tak po dekády máme.

Dopustit se takové velkorysosti není složité, jakkoli ji tím nechci nijak bagatelizovat - jde o relativně malé peníze a ani ne vyšší procenta z celkové útraty. Ale co kdyby vám podobným způsobem dal někdo celé auto zdarma? Vůz klidně se sedmimístnou cenovkou, za který najednou nemusíte dát ani haléř? I to se děje a u jedné značky se to stává až podezřele často.

Jde o Toyotu, jejíž vozy prosluly svou trvanlivostí. Pravidelně k tomu dodáváme, že je do značné míry dána i snahou firmy nekráčet zrovna na čele vývoje zejména v případě elektroniky, na tom ale nakonec není nic špatného. Spousta lidí více ocení spolehlivého valacha než křehkého sprintera z Velké pardubické. A Toyota si dává záležet nejen na tom, aby taková auta dělala, ale i na tom, aby dala vědět celému světu, že je dělá.

Proto nemá problém dát někomu vůz zdarma, pokud jej opravdu intenzivně používá. Její poslední „obětí” se stal Američan Mark Miller (žádná spojitost s autorem, nakonec ono příjmení úplně nesouhlasí...), který si v roce 2006 koupil své vůbec první nové auto v životě. Sáhl po Toyotě Highlander Hybrid a osobně ji používal ve vlastní firmě na pokládání asfaltu. A používal ji tak intenzivně a s takovou péčí, že s vozem během následujících 16 let najel více než 1 milion mil, tedy přes 1,6 milionu kilometrů. To je neskutečná porce na jakýkoli vůz.

Pan Miller by s autem jezdil dál a dál skoro denně tahal přívěsy do Alligator Alley, hurikán Ian v roce 2022 ale zhatil jeho plány. Sám říká, že auto nechal doma na vyvýšené příjezdové cestě s tím, že voda jej nezasáhne, nakonec jí ale bylo víc než kdo čekal. Highlander Hybrid to tak schytal též a i když původně chtěl vůz opravit, v servisu mu řekli, že by to bylo nesmyslně drahé vzhledem k aktuální hodnotě vozu. A jeho dalším osudem je vrakoviště.

Majitel autorizovaného servisu, který se o auto celých 16 let staral, se ale s něčím takovým nechtěl smířit. A napadlo obrátit se přímo na Toyotu s tím, zda by vůz nechtěla koupit pro výzkumné účely. A nakonec zabodoval víc, než sám čekal. Letos v lednu byl pan Miller požádán, aby přišel do dealerství Toyoty bez dalších informací a popravdě čekal nějakou odměnu - prodejce mu totiž už dříve dal chladič zdarma v momentě, kdy autem najel 500 000 mil (804 672 km). Nakonec z toho ale bylo překvapení, Toyota majiteli poskytla zdarma úplně nový Highlander Hybrid Bronze Edition s velkou červenou mašlí na kapotě.

Majitel dealerství k věci říká, že pan Miller je nejvěrnější zákazníkem, jakého kdy měl. A obdarovaný neskrývá nadšení: „Je to neuvěřitelná věc. Vzalo mi to z ramen velkou finanční zátěž, protože jsem nové auto potřeboval a zrovna jsem si ho tak úplně nemohl dovolit,” praví. Toyota zatím neupřesnila, co vše se na autě za 1,6 milionu najetých kilometrů muselo vyměnit, majitel ale auto označuje za mimořádně spolehlivé. O to nové se hodlá starat stejně, hned po koupi mu dopřál mimo jiné chrániče sedadel. A pokud jde o to, jak s autem najet takové kilometry bez velkých oprav, říká: „Nikdy nezapomínejte vyměnit olej!” Jak prosté...

S tímto autem najel Mark Miller přes 1,6 milionu km, než mu ho zničila povodeň při hurikánu Ian. Foto: Toyota



Automobilka si ale od něj vůz vzala na výzkumné účely a dala mu nové auto stejného typu zdarma. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

