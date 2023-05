Majitel dostal peníze za to, že neprodal své auto, i taková zdánlivá absurdita je dnes možná před 6 hodinami | Petr Miler

Žijeme ve zvláštní době, kdy není problém prodat některá auta za větší peníze, než za které jste je pořídili. To pochopitelně láká, některým automobilkám to ale vadí. A tak klidně platí lidem za to, že si vůz nechají.

Je to svým způsobem sen každého majitele auta - koupit si zajímavý vůz, jezdit s ním a neřešit, kolik jste za něj zaplatili. Protože jej snadno prodáte za více, než za kolik jste ho pořídili. Dříve to bylo něco, co si mohli splnit pouze zákazníci exkluzivit typu výjimečných Ferrari, v posledních letech ale něco takového šlo prožít klidně i s obyčejným Golfem.

Pro nás běžné smrtelníky jsou asi tyhle časy pryč - nová auta jsou drahá jako čert a nezdá se, že by mohla být ještě podstatně dražší, to už by je za současné ekonomické situace skoro nikdo nekupoval. V případě čehokoli vzácnějšího ale platí pořád stejné pořádky. A nemusí to být zase taková vzácnost, stačí nová Corvette Z06 alias levné americké Ferrari. I po takových vozech je stále citelně větší sháňka, než jakou je automobilka schopna uspokojit.

Takový stav logicky vede k tomu, že se auta „v oběhu” prodávají dráž než nová, a tak ti, kteří objednali brzy, rádi za úplatu předají svůj vůz někomu dalšímu, kdo je ochoten si za svou nedočkavost připlatit. Američané tomu říkají „flipping”, nejraději bychom to nepřekládali, ale česky můžeme říci, že auto prostě „otočí”. Koupí za málo, prodají za draho - auto je sice fuč, ale peníze jsou doma.

Některým automobilkám je to fuk, je nakonec na zákaznících, co si se svými vozy udělají, zrovna Chevrolet tomu ale chtěl udělat přítrž. Jenže na to jde jinak, než by vás napadlo. Značky jako Ferrari si do smlouvy jednoduše vloží klauzuli, které vás po nějaký čas omezí v dalším nakládání s vozem po nějaký čas. A když to nebudete respektovat, skončíte u soudu. Chevrolet to... vlastně také „otočil”. Když si totiž koupíte Corvette Z06, můžete začít sbírat body. Pokud svou Corvette Z06 neprodáte po dobu 12 měsíců, získáte 500 000 bodů. A 500 000 bodů v tomto případě odpovídá vyplacení 5 000 USD, tedy 110 tisíc Kč. Takže dostanete peníze, vlastně docela dost peněz za to, že neprodáte své auto a normálně s ním jezdíte.

Existenci této zdánlivé absurdity připomíná světu youtuber jménem Austin alias Speed Phenom z videa níže. Ten už vlastní Chevrolet Corvette Z06 po 12 měsíců, a tak si mohl připsat svých 500 000 bodů. Nejprve se zdálo, že v podmínkách přidělení bonusu bylo drobným písmem uvedeno, že se k jeho vyplacení musíte přihlásit do 30 dnů, značka ale nakonec dovolí tento bonus nárokovat až do prosince 2023. Chevrolet vás tak doslova uplácí, abyste auto „neotáčeli” a užívali si jeho řízení.

Je třeba dodat, že to nefunguje jako loterie, nedostanete tedy 5 000 USD na ruku. Je to jakýsi kredit na útraty v servisech GM nebo zálohu při nákupu nového vozu koncernu. Ale to se snadno ve zmíněné peníze promění. Například Austin říká, že bonus využije na nové brzdové destičky, protože je musí měnit co chvíli kvůli ježdění na okruhové dny. Je to dobrý nápad? Nebo je to špatný nápad? No posuďte sami, rozhodně je to ale pro jednou vítaný cukr místo odporného biče.

Corvette Z06 je dnes tak nedostatkovým zbožím, že jej kupci snadno prodají jako ojetinu dráž, než ho pořídili nové. Automobilka se tomu snaží svérázným způsobem zabránit. A její program zjevně funguje. Foto: Chevrolet

