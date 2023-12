Majitel elektrického Hyundai vyrazil v zimě na 240 km dlouhou cestu, bylo to takové fiasko, že se málem nevrátil před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Je známý jako velký nadšenec do všeho, co nemá výfuk. Jeho nové Hyundai Kona ale Bjorna Nylanda zklamalo na celé čáře, a to venkovní teplota pod bod mrazu klesla jen lehce.

Ještě před dvěma třemi týdny se zdálo, že zima je v nedohlednu. Aktuálně se nicméně teploty propadají pod bod mrazu nejen v noci, ale i přes den. Navíc tak často, že po mizící rtuti vyhlašuje pravidelně pátrání federální kriminální ústředna. Je to špatná zpráva pro majitele elektromobilů, neboť baterie jsou na teplotní výkyvy velmi náchylné. S jejich dojezdem mává už jen pokles o pár stupňů Celsia, během stávajících mrazů by ovšem vlastníci měli raději v zavazadelníku vozit deku, termosku a přinejmenším pár energetických tyčinek. Jistota, že se vrátí domů v předpokládaném termínu, totiž klesá spolu s oním sloupcem rtuti.

Je nám jasné, že naše slovo je pro fanoušky elektromobilů tímtéž, čím jsou pro nás ubezpečení politiků, že to s námi myslí dobře. A proto raději dále necháme mluvit jednoho z majitelů, dokonce jednoho z těch nejproslulejších. Bjorn Nyland si totiž první Teslu Model S koupil již v roce 2013. O dvě léta později vyhrál Model X díky svým doporučením Tesel řadě jiných, následně přepřáhl na Model 3. S tím dosáhl i světového rekordu, neboť během 24 hodin ujel vzdálenost 2 781 km. Během pokusu přitom paradoxně vůz nedobíjel v síti Superchargerů, ale u stojanu společnosti Ionity, jenž mu nabídl výkon 350 kW.

Letos si Nyland pořídil inovované Hyundai Kona, u kterého Korejci vylepšili baterie a řízení jejich fungování. Vůz by tedy s paketem o kapacitě 65,4 kWh měl zvládat 514 kilometrů, což na 4,3metrové SUV za více než milion korun není až tak oslnivá porce, na druhé straně je to však vyšší hodnota než u podobně drahého, ovšem kratšího Volkswagenu ID.3. Teoreticky by Nylandovi měla bez problémů vystačit na jeho nejnovější test, jímž byla vyjížďka do známého norského lyžařského centra ve vesničce Geilo. Ta je přitom od Nylandovi garáže vzdálena zhruba 240 km.

Během cesty na místo určení se přitom nic zvláštního nestalo, Kona pak ostatně zvládla i stoupání do výšky přes 800 metrů nad mořem. Ovšem návrat domů se nesl ve značně negativním duchu. Po ujetí pouhých 343 km totiž kapacita baterií poklesla na pouhých 5 procent, což odpovídá dojezdu 16 km. Vůz se v té chvíli přepnul do režimu želvy, namísto 217 koní jich tak Nyland měl k dispozici necelých 7 (sedm!). V důsledku toho začal představovat překážku v provozu, neboť elektrické Hyundai se po silnici skutečně ploužilo želvím tempem.

Nadšenec do elektromobility se pak sice zvládl dostat k dobíjecímu stojanu, ten ho však maximálním výkonem 49 kW příliš nepotěšil. Z komentářů pod Nylandovým videem je ovšem patrné, že měl ještě docela kliku. Při poklesu teplot na -20 stupňů Celsia a více se totiž Kona přepíná do nouzového režimu již ve chvíli, kdy je kapacita baterií 32procentní. Když si přitom uvědomíme, že i rychlodobíjecích stojanů se většinou dostanete na 80 procent, máme tu opravdu velmi špatnou využitelnost.

Kdyby s takovým omezením byl spojen jakýkoliv spalovací vůz, měl by jeho výrobce za zády bezpočet vyšetřovacích komisí, jenž by prověřovali, zda nedochází ke klamání zákazníků. Jenže elektrický pohon je brán za spásu. Za vyšší dobro, na jehož oltář je třeba přinášet nemalé oběti. Že k tomu většina lidí není ochotná, nás na rozdíl od politiků a výrobců nepřekvapuje.

Inovovaná Kona má na 17palcových kolech zvládnout v kombinovaném provozu až 514 km, v městském pak dokonce 683. Jenže tak je tomu jen ve vyhřátých laboratořích, v reálu a při teplotách lehce pod bodem mrazu jste po zhruba 360 km tam, kam slunce nesvítí. Foto: Hyundai

