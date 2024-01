Majitel elektromobilu se lehce srazil s jelenem. Na autě to bylo sotva znát, oprava za 484 tisíc Kč ho dostala do kolen před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Polestar

Podívejte se sami, co autu ve výsledku bylo, spousta lidí by si nějakého poškození ani nevšimla. Opravy elektromobilů ale bývají drahé a jejich konstrukce dál umocňuje zmar z oprav přídí osazených řadou drahých elektronických komponentů.

Řada lidí moderní vozy odmítá jednoduše proto, že na ně nemá. A nejde nutně jen o pořízení, to takový problém být nemusí, drahá je i údržba. Jak dnes uvidíte, může stačit drobná srážka se zvěří, na kterou může dojít kdykoli, a váš účet rázem zeje prázdnotou. Světlomety se totiž staly položkami až za stovky tisíc, do desetitisíců i výš míří ceny vybavených nárazníků. V prvním případě se do ceny propisují světlomety s LED či lasery a s nimi spojené softwarové moduly, ve druhém pak senzory asistenčních systémů, jimiž je příď dnešních aut posázena víc než vánoční stromeček ozdobami.

Nejde nicméně jen o samotné díly, ale také práci s nimi související. Dříve si totiž drobný ťukanec vyžádal pouze odmontování nakřáplého nárazníku a jeho nahrazení novým, který byl předtím nalakován do stejné barvy, jakou nese zbytek karoserie. Pokud tedy pomineme práci v lakovně, šlo o hodinovou záležitost. S tím je ale u moderních aut konec, zejména kvůli oněm senzorům. Jakmile ale spalovací ústrojí nahradí to elektrické, rázem se z takové pohromy stává rovnou katastrofa pomalu biblických rozměrů.

Na toto téma jsme již dříve přinesli pár výpovědí zoufalých majitelů elektromobilů, k těm se nově do zástupu přidává jeden z vlastníků Polestaru 2. Ten na Redditu zveřejnil detaily případu, kdy se svým vozem srazil jelena. Mohou to být i těžké nehody, o tom žádná, při pohledu na poškozený Polestar se ale tento muž o jelena spíš otřel. Odskákal to přední nárazník a pravý přední blatník, zasažena byla i kapota a zřejmě také světlo. Vidět to ale moc není a člověk by čekal, že tohle bude relativně levná oprava. Jenže realita je jiná.

Není nakonec překvapivé, že majitel šel po obdržení účtu ze servisu do kolen. Na jeho voze se totiž celkově pracovalo 90,2 hodiny, což vyšlo na 8 241,21 dolaru (cca 185 tisíc Kč). Náhradní díly pak vyšly na 11 502,74 USD (asi 258 tisíc Kč), kromě toho bylo třeba dát ještě 1 800,87 USD (přes 40 tisíc Kč) za lak. Celkově tak napravení drobného ťukance vyšlo na 21 544,82 USD, tedy asi 484 tisíc Kč! To je neuvěřitelná suma.

Je jisté, že pokud by šlo o spalovací aut, účet by byl nižší, to je dnes už i statistický fakt. Řada hodin z oné práce mechaniků totiž padla na prověření bateriového paketu a s tím souvisejících komponentů a jsou tu i další úskalí. Na druhou stranu si nedělejme iluze, že by situace byla až tak jiná. Dnes není problém zaplatit 300 tisíc korun za tutéž opravu u benzinového či dieselového vozu - opravdu totiž jen stačí, aby jeho příď byla dekorována diodami, kamerami či radarovými senzory, a zůstávají vám oči pouze pro pláč.

Můžeme podotknout, že podobným hororovým účtům ze servisu lze předejít s pomocí pojištění, ale za jakou cenu? I v tom se pochopitelně zrcadlí drahé opravy elektrických aut, a tak je patřičně drahé. Při „ráně” za půl milionu se vyplatí snadno, ale kdo by čekal, že takový účet přijde po lehké srážce s jelenem?

Oprava jakéhokoli moderního auta posázeného LEDkovými světly a řadou senzorů dnes vychází na majlant. Pokud jde nicméně o elektromobil, je situace ještě podstatně horší, jak můžete vidět níže. Foto: Polestar

Zdroj: Polestar@Reddit

Petr Prokopec

