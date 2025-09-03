Majitel elektromobilu od nové automobilky pravidelně zažívá noční můry, ze spirály selhání auta i servisu nedokáže uniknout

Může se to jistě stát jakékoli automobilce vyrábějící jakákoli auta, novým výrobcům těch elektrických se to ale stává podezřele často. Začíná být pomalu módou koupit si problémový vůz, který vám pak servis vrací v horším stavu, než v jakém jste mu ho předali.

Majitel elektromobilu od nové automobilky pravidelně zažívá noční můry, ze spirály selhání auta i servisu nedokáže uniknout

3.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Rivian

Může se to jistě stát jakékoli automobilce vyrábějící jakákoli auta, novým výrobcům těch elektrických se to ale stává podezřele často. Začíná být pomalu módou koupit si problémový vůz, který vám pak servis vrací v horším stavu, než v jakém jste mu ho předali.

Koupi rodinné Kie Cee'd SW bych asi nejlépe přirovnal ke sňatku z rozumu. Korejský kombík jsem pořizoval v době očekávání prvního potomka, klíčový tak u něco byl zavazadlový prostor. Na jízdní dynamiku jsem pak myslel jen v tom smyslu, že jsem upřednostnil benzinový motor před dieselovým. Spojena s ním totiž byla nižší hmotnost, navíc hlavně na přední nápravě. Kromě toho jsem věděl, že vůz bude většinu své služby odvádět ve městě, k čemuž jsou diesely vhodné asi ze všech motorů nejmíň.

Uživatel Redditu s přezdívkou DrkNeo nezakotvil u korejského kombíku, místo toho si pořídil elektrický pick-up nové automobilky. Konkrétně jde o Rivian R1T, do kterého se zamiloval. Následná koupě tak byla spíš svazkem z vášně. Jenže ta začala postupně vyprchávat, jakmile se víc a víc ukazovalo, že jeho „žena“ je poměrně vrtošivá, má svou hlavu a na holičkách ho nechává stále častěji. Když s ní pak následně zamířil ke „vztahovému poradci“, tedy do servisu, ten mu v podstatě oznámil, že vše je jeho chyba, za níž musí pykat.

První problém přišel relativně rychle, kdy došlo na únik hydraulické kapaliny zavěšení. Něco takového se stává i u zavedených značek, stejně jako u spalovacích aut, není ale obvyklé, aby k tomu došlo u prakticky nového auta. Tento problém byl opraven, před zhruba třemi týdny ovšem došlo na kompletní zamrznutí palubních obrazovek. Z pick-upu se tak stalo jen těžítko na majitelově příjezdové cestě, odkud ho nakonec musela vyprostit odtahovka oficiálního servisu automobilky. Ten ovšem ani po několika dnech nedokázal vysvětlit, co přesně se vlastně pokazilo.

Před týdnem se ale majitel dozvěděl, že jeho pick-up je opravený a připravený k převzetí. Pln nadšení do něj tedy naskočil, jen aby zjistil, že servisní technici po sobě zanechali umaštěné otisky a zašpiněné koberečky. Něco takového jistě nepotěší, horší však bylo, že přestalo fungovat propojení s mobilem přes Apple CarPlay, i když předtím bylo bezproblémové. Stejně tak ovšem nebyla funkční ani vizualizace dopravy na přístrojovém štítu, aktivovat nešlo ani „chytré směrové signály“.

Když se navíc majitel podíval na fakturu, zjistil, že v servisu došlo na výměnu 12voltové startovací baterie, i když ta nikdy nevykazovala žádné problémy. Vyměněn byl také modul AXM a chladicí kapalina, stejně jako došlo na rekalibraci bezpečnostních systémů. „Tohle už není sranda, vážně uvažuji o tom, že se vozu vzdám,“ uvedl vlastník následně na síti. Možná ale i ke svému překvapení zjistil, že podobnou zkušenost s autorizovanými servisy elektromobilů mají i další lidé.

Nejde jen o značku Rivian, kritika se snáší i na zavedené výrobce. Tím ovšem servisy jen odrazují od další koupě elektrických aut, neboť pokud vás takový R1T vyjde přinejmenším na 1,5 milionu korun, následně přestane fungovat a mechanici vám auto víc poničí než opraví, takovou zkušenost znovu udělat nechcete. Takových lidí zjevně přibývá, což byznys Rivianu a podkopavá a jeho zakladatele RJ Scaringe znervózňuje. Místo boje za lepší auta se tak vrátil ke „starému dobrému” aktivismu, jak si všímají kolegové z Auto Evolution.

Scaringe totiž nově uvedl, že pokud politici nebudou podporovat bateriový pohon od rána do večera a lidé jej ve stejné době nebudou kupovat, bude to „velmi špatné pro mé děti, pro americký automobilový průmysl a pro konkurenceschopnost Spojených států“. Bez okolků souhlasit lze pochopitelně pouze s tím prvním, neboť subvencování elektroaut pomůže Rivianu, což pomůže Scaringovi, což pomůže jeho dětem. Ale dál?

Ve všem ostatním je vidět jen to, jak Scaringeovi ujíždí vlak. V posledních měsících se „starý” americký automobilový průmysl stává stále konkurenceschopnějším, a to hlavně proto, že skončilo protežování elektromobilů na úkor spalovacích aut. Ta jsou ovšem dle šéfa Rivianu strůjcem veškerého zla na zemi, zatímco bateriový pohon odvrací klimatickou krizi a pomalu i léčí rakovinu. A proto by logicky celá Amerika a nejlépe i celý svět měl plnit Scaringovy kapsy. Dodat k tomu lze snad jen jedno: Co takhle si nejdřív zamést před vlastním prahem?


Elektromobily Rivianu sice své majitele dokážou potěšit, ovšem jen ve chvíli, kdy fungují ony i servisní péče o ně. U nikoli nepodstatné části zatím nepříliš početné produkce tomu tak ale zjevně není, podobných nešťastných zkušeností by se dnes už našlo... Foto: Rivian

Zdroje: DrkNeo@Reddit poprvé a podruhé, Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.