Majitel elektromobilu při parkování ťuknul do sloupku u cesty. Následky jsou sotva vidět, cena opravy by ho přesto zruinovala 6.2.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Je to něco, co se prostě občas stane, přes veškeré parkovací kamery, asistenty a další pomocníky. Žádnému autu to neprospěje a oprava žádného z nich nebude zdarma, pokud tím ale nakřápnete zadní světelnou lištu Rivianu, může vás oprava stát jako celá slušná ojetina.

Když jde jen o plechy, jde o... Však víte, co se říkává. Někdy to ale zjevně platí. Zejména úzkoprofilové elektromobily se zdají být samostatnou kategorií, jak opakovaně zjišťují hlavně majitelé Rivianů. Stačí totiž, aby se na jejich pick-upu či SUV objevil drobný ťukanec, a opravy jdou do statisíců korun. Stojí za tím nejen bateriový pohon, kvůli kterému je často třeba zkontrolovat i věci, které zůstaly zcela nedotčené, tak i špatně navržená karoserie. Třeba boky korby jsou navzájem propojené skrze střešní panel. Stačí tedy drobný náraz, a rázem má armáda mechaniků na několik dnů co dělat.

Tento stav trvá, jak si čerstvě postěžoval jeden z majitelů pick-upu R1T na Redditu. Při couvání trefil sloupek u cesty a o žádnou velkou rychlost se zjevně nejednalo, neboť z přiložené fotografie je patrná pouze prasklina na podsvíceném panelu propojujícím zadní světla a s tím související lehce poškrábaná spodní část víka korby. Nad něčím takovým byste nejspíš při vlastní vině mávli rukou a s nepříliš drahou opravu realizovali při vhodné příležitosti. Majitel Rivianu z fotky níže ale podle všeho auto nebude opravovat vůbec, tedy určitě ne v autorizované servisu.

Ten totiž původně oslovil a z odhadu ceny opravy šel do kolen. Návrat pick-upu do kondice by totiž vyšel na 7 490,34 dolarů, tedy na nějakých 184 tisíc korun. V amerických reáliích je to krutá částka, taková by vám v USA stačila třeba i na koupi Nissanu 350Z - sice s vyšším nájezdem, ovšem jinak ve slušném stavu. A dokonce i se sklápěcí střechou nad hlavou. A pokud byste jí zvedli o nějaké 3 000 USD neboli 74 tisíc korun, rázem máte dokonce na celý elektrický Chevrolet Bolt.

Vysoké ceny oprav jsou přitom problém, který je pro vozy s bateriovým pohonem typický ze zmíněných důvodů. Že to není nic normálního, dosvědčuje i fakt, že pojišťovna v tomto případě odhadovala škodu ve výši 1 400 USD (něco málo přes 34 tisíc Kč). To bychom tak od oka střelili klidně i u nějakého prémiového auta typu Audi, u Rivianu si za to leda technici nahodí montérky.

Důvodem je také specifická barva pick-upu, modrá Rivian Blue, která patří do příplatkové výbavy a za kterou se platí 2 500 USD (cca 61 tisíc Kč). Tu ostatně dost možná budou těžko chytat i značkou nasmlouvaní mechanici, načež pomalu nejlepší volbou zůstane ponechání vozu ve stavu, v jakém po kolizi skončil. Za incidentem přitom dle majitele měly stát zašpiněné parkovací senzory, které jej na překážku neupozornily. Možná, ale spíš bychom řekli, že úzký sloupek prostě nezaznamenaly, to už jsme zažili mnohokrát.

Opravy Rivianu velmi často šplhají do atmosférických výšin, i kvůli nedomyšlené konstrukci korby. Její boky jsou totiž propojeny střechou, přičemž autorizované servisy musí vyměnit celý díl. Ten je navíc často nedostatkovým zbožím. Pokud to navíc spojíte se specifickou barvou, můžete v servisu nechat větší sumu než v bazaru za zajímavou ojetinu. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian@Reddit

