Majitel jednoho z největších propadáků Mercedesu popsal, proč do tohoto auta šel, nelituje toho ani trochu

Měla to být náplast na nízké prodeje celé třídy, nakonec se z ní ale vyklubal takový nesmysl, že se nová verze sama stala obrovským propadákem. Mercedesu R63 AMG se tak neprodalo ani 500 kusů, to ale neznamená, že pro některé nemůže jít dnes o auto snů.

Jedno známé přísloví říká, že i mistr tesař se někdy utne. Platí to pochopitelně také v automobilové branži, jejíž historie je různými omyly prošpikovaná. Za jeden z těch velkých lze považovat třídu R, se kterou Mercedes-Benz přišel v roce 2004. Třícípá hvězda se snažila přesvědčit svět, že kombinace kombíku, SUV a dodávky je novou kategorií luxusních aut, která osloví jak milovníky sportovní jízdy, tak i zákazníky, kteří potřebují převézt velmi početnou rodinu i s jejími zavazadly. Proto od počátku laborovala s ročními prodeji ve výši 50 tisíc aut.

Reálně se nicméně třída R k tomuto cíli nepřiblížila nikdy a pouze v letech 2006 a 2007 bylo po celém světě prodáno aspoň 30 tisíc aut. Již o dvě léta později však registrace zamířily dolů takovým způsobem, že snem bylo i 10 tisíc exemplářů. Namísto odpískání projektu ale třícípá hvězda zkusila nabudit zájem faceliftem a jednou opravdu bizarní specialitou. Nová příď i záď ale zákazníky již znovu do showroomů nenahnaly a ona specialita teprve ne. V roce 2012, tedy pouhá dvě léta po modernizaci, tak došlo na konec třídy R ve Státech a následující rok vůz skončil také v Evropě.

Ale držme se dnes oné speciality, která se stala jedním z největších propadáků v historii Mercedesu. Pomalu nechápeme, kam kdo dal zdravý rozum, když nechal techniky z divize AMG postavit provedení R63, které dostalo 6,2litrový ručně skládaný atmosférický osmiválec. Ten produkoval 510 koní a 630 Nm točivého momentu, s nimiž bylo možné zrychlit na stovku za 5,1 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla standardně omezena na obligátních německých 250 km/h, připlatit jste si ovšem mohli za přenastavení omezovače na 275 km/h. Tato verze pak byla k mání s krátkým i dlouhým rozvorem, který umožnil zástavbu tří řad sedadel.

Byla to absurdní kombinace vlastností, která se změnila v noční můru všech prodejců. Kromě značně diskutabilního vzhledu totiž klientela musela počítat také s vysokou pořizovací cenou a vysokými provozními náklady - s udávanou spotřebou 16,3 l/100 km jste totiž mohli počítat snad jen pří jízdě z kopce. Celkově tak nakonec bylo vyrobeno méně než 500 aut, některé prameny dokonce zmiňují pouze 200kusovou produkci. R63 je tak skutečně jedním z největších prodejních fiasek značky.

Jedním z jeho majitelů (pochopitelně již ojetého vozu) se stal uživatel Redditu s přezdívkou Erdnalexa. Ten se rozhodl jít se svou kůží na trh a umožnil lidem, aby se jej ptali na cokoli, co s tímto modelem souvisí. Do daného vlákna byste se přitom rozhodně měli začíst, je totiž patřičně vtipné. Třeba na dotaz, jak stísněný je motorový prostor, totiž nový majitel odpověděl: „Není to špatné, jen musíte motor vyndat pokaždé, když chcete něco udělat.“

„Pokud chcete pracovat v pohřební službě, lze zvolit lepší auta,“ říká na adresu R63 další z komentujících. Majitel vozu nicméně dodává, že „mohu pohodlně usadit pět mrtvol na sedadla a jednu do zavazadelníku. Tři z nich navíc zůstanou v teple, neboť mohou počítat s vyhřívanými sedačkami. Přitom s nimi můžu jet rychlostí 250 km/h. Co více byste si tedy od pohřební služby žádali?“

Převoz rakví ale pochopitelně nebyl důvodem ke koupi. Jak totiž nový vlastník uvádí, on i jeho žena jsou vyššího vzrůstu, přičemž jeho trápí také nadváha. Děti pak sice nemají, jedním z požadavků na nového člena domácnosti však byla touha vměstnat za přední řadu sedadel matrace. A přitom mělo zůstat dost prostoru pro psy. Něčemu takovému běžná SUV nevyhovovala, nakonec proto přišla tato netradiční volba. Erdnalexa tak ničeho nelituje, má výjimečné superauto svého druhu. Snad ho to časem nepřejde...

R63 AMG je opravdová kuriozita, která v době příchodu na trh oslovila jen hrstku lidí. Automobilka ji tak k ledu poslala pouhý rok po premiéře, dnes je raritou, od které většina lidí dává ruce pryč. Někteří jsou ale pořád schopni si ji zamilovat. Foto: Mercedes-Benz

