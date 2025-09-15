Majitel Mazdy si zkusil sám vyměnit olej, aby ušetřil 1 800 Kč za práci servisu, teď musí zaplatit 90 tisíc za opravu
Petr ProkopecJsme ti poslední, kteří by lidem rozmlouvali, aby se o svá auta starali sami, musíte o tom ale něco vědět. A šetřit na správném místě. Hloupá chyba jednoho šetřílka v tomto případě skončila tím, že místo úspory 18 stovek musí platit 90 tisícovek. Auto snadnému řešení vzniklého problému vstříc opravdu nevychází.
včera | Petr Prokopec
Výměna oleje bývala velmi jednoduchou záležitostí, kterou zvládl i průměrný motorista kdesi za domem. Stačilo, abyste popadli nízký lavor, spolu s ním se vsoukali pod vůz, který jste si předtím nanejvýš lehce nadzvedli heverem a povolili výpustní šroub olejové vany. Následně jste si mohli dát kávičku, než se veškerá černá kapalina vyvalila ven. Poté jste šroub zase utáhli, vyměnili olejový filtr, dolili nový olej, a bylo hotovo. Zapotřebí už bylo jen šetrné zbavení se původního znečištěného maziva, což bylo obvykle možné u každé benzinové pumpy.
Dnes něco takového zvládá stále méně lidí, byť je k tomu zapotřebí jediný klíč, neboť filtr by měl jít povolit rukou. Motorové prostory jsou stále komplikovanější a více zakrytované, navíc problémem bývá i ona likvidace starého oleje, na který už u čerpacích stanic nikdo zvědavý není. Často tedy nezbývá než se svěřit do rukou mechaniků, kteří za za svou práci chtějí stále více peněz.
Ne každý servisní zásah ale musí být drahý. Jak se dozvídáme z Redditu, v Kanadě výměna oleje u Mazdy CX-90, tedy velkého SUV, vychází na 120 tamních dolarů, tedy na 1 800 korun. To není zrovna velká suma, ovšem majiteli japonského vozu, který v zemi javorového listu startuje na 46 250 CAD (693 tisíc Kč), se do její úhrady nechtělo. Do výměny oleje se proto pustil sám, vše ale skončilo katastrovou.
Postupoval v principu správně, hever ale strčil přímo pod olejovou vanu, která následně v důsledku více než dvoutunové hmotnosti vozu praskla. SUV tak muselo do servisu, který si následně naúčtoval 6 tisíc kanadských dolarů, tedy vskutku šílených 90 tisíc korun. Důvodem je design vozu, který s olejovou vanou počítá jako se součástí bezpečnostní struktury. Přední náprava totiž vede skrze ní, pročež je třeba vymontovat motor i převodovku, pokud je vana poškozená a vy ji musíte nahradit. Něco takového má normovaně zabrat 30 hodin času, byť reálně to prý lze zvládnout za poloviční dobu.
Kde je pravda, není až tak důležité, ostatně z vlastních zkušeností vím, že může být kdekoli. Vozy Mazdy mají tradičně problémy s korozí, které podléhají i šrouby na podvozku. Mnohé z nich tak nepovolíte ani „trhákem“, jiné pro změnu rez nahlodala natolik, že vám prasknou, načež je musíte odvrtávat. Často se mi tak stane, že motor a převodovku z RX-8 vyndávám i den či dva, místo obvyklých pár hodin. Přírodní a teplotní podmínky v Kanadě jsou přitom pro rozpínání koroze ideální.
Třicetihodinová šichta strávená výměnou vany tedy snadno může být věcí reálnou, pročež by majitel vozu neměl obracet svůj hněv k servisu, nýbrž spíše k automobilce, a to kvůli poněkud zbytečně komplikované konstrukci. V prvé řadě by si ale tento člověk měl nafackovat sám - pod olejovou vanu by hever nedal nikdo soudný ani u takové Škody 120, kde by její výměna byla prací maximálně na pár desítek minut s náklady na dílu v řádu tisícikorun. Udělat to u drahého moderního auta této konstrukce je s vidinou úspory osmnácti stovek skutečně na pováženou...
Mazda CX-90 v Kanadě startuje na 693 tisících korunách, vrcholné verze ovšem stojí přes 1,1 milionu. Jeden takový kousek i pořídil i majitel, který chtěl šetřit na výměně oleje. To se mu ale i kvůli jeho vlastní nešikovnosti pořádně prodražilo, podívejte se sami na záběry ze „záchranné operace” níže. Foto: Mazda
