Majitel najel s BMW M5 ještě s manuálem a V8 skoro 350 tisíc km a řekl, na kolik ho to vyšlo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Na dieselový Passat jsou to normální kilometry, na stále více ceněnou M5, která je považována za poslední „čistou”, je to ale úctyhodná porce. Majitel si navíc dal záležet, aby celou tu dobu fungovala co nejvíce jako nová.

Třetí generace BMW M5 dorazila v roce 1998 a v prodeji vydržela po pět následujících let. Během této doby bylo prodáno 20 482 exemplářů, tedy o poznání více než předchozího provedení, jež bylo k dispozici nejen jako čtyřdveřový sedan, ale rovněž jako pětidveřové kombi. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že M5 E39 dostalo vůbec poprvé pod kapotu osmiválcový motor. Zároveň šlo také o první generaci, jež profitovala z předních hliníkových komponentů podvozku a zadní nápravy typu multi-link.

BMW původně zvažovalo znovu nabídnout i kombík, dokonce vyrobilo jeho prototyp, nakonec ale tuto verzi z finančních důvodů zamítlo. Na jeho dokončení už automobilce nezbyly peníze, protože jich až příliš utratila za vývoj 4,9litrové jednotky S62. Motor se mimo jiné dočkal hliníkového bloku a hlavy, stejně jako třeba osmi nezávislých elektronicky ovládaných klapek. Díky tomu dokázal reagovat na pokyny plynového pedálu bez zbytečného váhání, což logicky přispělo k výtečné ovladatelnosti vozu i působivé jízdní dynamice.

Automobilka motor naladila na rovných 400 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu, načež M5 zvládla zrychlit z klidu na stovku za 5,3 sekundy. To už dnes nezní jako dechberoucí čas, ovšem i tak mnichovský sedan zvládá bez problémů překonat mnoho moderních vozů. Veškerý výkon míří skrze šestistupňový manuál pouze na zadní kola. Problémem tak pochopitelně nejsou ani rozmáchlé drifty, nad nimiž přebírá kontrolu řízení vycházející z předchozích generací a doplněné Pitmanovým ramenem.

Ve výsledku tak není překvapivé, že jakkoliv dnes již M5 E39 nedominuje silnicích či závodním okruhům v svou rychlostí, majitele dokáže potěšit za každé situace. Jedním z nich je i Nizozemec Luc de Jongh, který kilometráž svého kousku dotáhl až na 346 140 kilometrů. To je na M5 opravdu pořádná porce, byť tak na první pohled nemusí působit. Co je třeba v případě takového Passatu TDI pomalu standardem, je u BMW M5 raritou stojící za bouřlivý aplaus. Zvláště s ohledem na stav vozu.

De Jongh uvádí, že vyměněno či renovováno bylo pomalu vše, a to včetně zmiňovaného motoru. Zároveň však dodává, že řadu oblastí ještě zásah servisních techniků čeká. To jen potvrzuje specialista nizozemského AutoWeeku Joep Schuurman, který narazil mimo jiné na problémy u předního zavěšení. Zároveň také objevil, že jeden ze zadních tlumičů začíná protékat. Koroze se nicméně majitel obávat nemusí, stejně jako třeba ztráty oleje v motorovém prostoru.

Za vším vězí opravdu důkladná péče, neboť vůz dosud nevynechal jedinou předepsanou prohlídku a majitel zároveň investoval nemalé peníze do vylepšení. Aby tedy M5 E39 dokázala okouzlit i dnes, padlo na jeho údržbu neskutečných 100 tisíc Eur (cca 2,5 milionu Kč). To je pomalu stejná suma, na jakou vůz v roce 2000 přišel. Každý najetý kilometr tak vlastně stál necelých 15 Kč, a to do dané rovnice nezahrnujeme palivo, pneumatiky či třeba pojištění.

Je ovšem třeba rovněž dodat, že velmi zachovalé exempláře i s vysokými nájezdy (ovšem ne s 350 tisíci km, pochopitelně...) se dnes prodávají až za 1,5 milionu korun, a tak své investice de Jongh litovat nemusí. Něco takového se u masovější moderní produkce nevídá, ostatně kdo vám dnes nabídne sedan vyšší střední třídy s osmiválcem bez turba a manuální převodovkou? To není řečnická otázka, odpověď zní: Nikdo.

Ceny BMW M5 E39 aktuálně šplhají do nemalých výšin. Ovšem pouze u pečlivě udržovaných kousků. Poté ani moc nevadí, že s nimi majitelé najeli stovky tisíc kilometrů. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: AutoWeek@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.