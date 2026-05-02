Majitel najel s Teslou Cybertruck 160 tisíc km a myslel si, že šetří, než přišel účet na 150 tisíc Kč
včera | Petr Prokopec
Majitelé elektrických aut se rádi ohání okamžitými úsporami za „palivo”, pokud se to dobře sejde a v čase drahého benzinu nebo nafty dokážou dobíjet e a. O to míň se chlubí tím, když se pak cokoli jiného „nesejde”. Tento přiznal celou realitu.
Pokud jste někdy navštívili web Tesly, patrně jste zaznamenali, že s cenami tato automobilka trochu kouzlí. Velkým písmem totiž uvádí částky oproštěné od nákladů na palivo, přičemž až do loňského září je ponižovala rovněž o případné dotace. Na první pohled se tak zdá, že její vozy jsou velmi levné. O to větší překvapení mohdnes ou nepozorní zákazníci zažít ve chvíli, kdy na ně po pár hodinách hrátek s konfigurátorem vyskočí částka, jakou skutečně mají zaplatit.
Nepříjemného překvapení se ale nakonec mohou dočkat i ti, kdo od počátku vědí, do čeho přesně jdou. A samo jsou přesvědčeni o tom, že provozem takového auta ušetří. Mezi tyto zákazníky patří i Američan s přezdívkou LyftDr1ver, který si pořídil elektrický pick-up Cybertruck a svou zkušenost popsal na fóru Cybertruck Owners Clubu. Šlo o jeden z prvních vyrobených kusů, pročež má za sebou už víc než dvouletý provoz. Během něj najel 100 tisíc mil neboli 160 tisíc kilometrů, neboť se živí jako řidič Lyftu. Za volantem Cybertrucku tak denně tráví zhruba 7,5 hodiny.
Jak majitel uvádí, za uplynulé dva roky došlo jen na mírnou degradaci baterií - toto konstatování neupřesňuje (krom toho, že po nabití na plnou kapacitu ukazují dojezd 480 km), ale nemáme problém tomu věřit, intenzivnější používání v kratším časovém období obvykle bateriím tolik neškodí. Dotyčný navíc jezdí jen kratší trasy v pomalém provozu, takže dodává, že směnu na jedno baterií zvládne bez problémů.
To je podstatné, neboť může dobíjet doma a při částce 10 centů za kilowatthodinu ho tak „plná nádrž“ vychází jen na 12 dolarů, tedy 250 korun. Pravda, není to obdoba skutečné plné nádrže spalovacího auta, ale cirka 30 litrů paliva, přesto to i na americké poměry vychází pro Cybetruck a jeho majitele dobře. Na první pohled se tak může zdát, že Tesla na úspory za pohonné hmoty láká oprávněně a provoz takového auta se vyplatí, jenže nemusí to tak být.
Jsou tu pochopitelně i jiné náklady, kdy zrovna u velkého, těžkého a výkonného Cybetrucku jsou problémem už pneumatiky. Ty musel majitel měnit navzdory nenáročnému provozu po najetí 64 tisíc kilometrů, přičemž sada nových ho vyšla na 2 500 dolarů, tedy na víc než 52 tisíc korun. Mnohem horší však bylo, že při zhruba 95 tisících kilometrů se odporoučela jednotka zajišťující konverzi střídavého proudu (AC) na stejnosměrný (DC). Nová totiž majitele vyšla na 7 200 dolarů, což je lehce přes 150 tisíc korun.
Problémy tím nekončí, neboť skrze kryt korby protéká voda. Bezdrátové dobíjení telefonů pak dokáže mobil rozpálit až tak, že na něj pomalu nemůžete sáhnout. Obojí by Tesla měla opravit v rámci záruky, to však prý majitel netušil. Nyní má již smůlu, neboť základní záruka na Cybertruck sice počítá se čtyřletým obdobím, ovšem limitována je také nájezdem 80 000 km, který ovšem v tomto případě byl již dvojnásobně překročen. A po najetí 95 tisíc km to platilo jakbysmet.
Otázkou však je, zda by třeba nové těsnění korby pomohlo, neboť Tesla v rámci oprav neodvádí zrovna špičkovou práci. Jízdu pick-upu totiž od počátku narušoval nepříjemný zvuk od podvozku. Jakkoli si ale majitel myslel, že servis problém vyřešil, podivné klepání se prý vrátilo. Při stání pak má Cybertruck vydávat zvuk jako lednička, který má ovšem po natočení kol zmizet. To by ovšem mohlo naznačit problémy systému řízení po drátě.
Celkově je ovšem vlastník s vozem spokojený, to u majitelů Tesel nebývá jinak, i kdyby jim hořely pod zadky. A velmi optimisticky doufá, že s ním zvládne najet 1 milion mil, tedy 1,6 milionu kilometrů. Když si ovšem uvědomíme, že desetinu z této porce zvládl za dva roky, pak má před sebou ještě 18letou službu. To ale nejspíš bude znamenat nejméně dvojí výměnu baterek a bůhvíkolika motorů, to už z jiných milionových Tesel také známe. A jen náhradní baterka dnes stojí 27 tisíc dolarů, tedy přes 560 tisíc Kč. A to je předpokládáme „oprava výměnou”, jak je u Tesly zvykem, úplně nová bude ještě dražší. Vymazat veškeré úspory spojené s relativně levným dobíjením tedy bude velmi snadné...
Doufejme, že majitel i později zveřejní veškeré údaje mapující náklady vlastnictví, abychom viděli celý obrázek. Už dosavadní zkušenosti ostatně naznačují mnohé....
Věříme tomu, že klientela vlastníka Cybertrucku si jízdu v tomto voze užívá, přeci jen nic podobného po silnicích nejezdí. Jenže provoz tohoto elektromobilu není až tak levný, jak se automobilka před prodejem snaží vykreslit. Foto: Tesla
Zdroj: Cybertruck Owners Club
