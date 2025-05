Majitel napravil největší nedostatek Tesly, přidal jí spalovací motor. Stálo ho to docela směšné peníze včera | Petr Prokopec

Říkáte, že Tesla Model Y je populární auto? Je. A teď si představte, jak moc populární by asi byla, kdyby měla spalovací pohon... I fandové elektrických aut už poznávají, že „dinosauří džus” není zase takové zlo. Levně s ním dokážou zbavit i Model Y jednoho z jeho největších nedostatků.

Za posledních pár let jsem vyzkoušel hezkou řádku elektrických aut. Pokud jsem se s nimi pohyboval po Praze či v jejím okolí, problémy s jejich použitelností jsem nezaznamenal. Jamile jsem ale vyrazil za krásami vlasti či dokonce do zahraničí, jakmile jsem opustil couravou jízdu městem a zvolil rychlejší dálnice, jakmile jsem se vrátil od civilizace, rychle jsem pochopil, co to je „úzkost z dojezdu”.

Do té doby vám přijde, že elektromobil problémem opravdu není. Po městě a okolí sotva projedete větší část baterií, které navíc relativně snadno dobijete i u obchodních center, v práci nebo veřejných nabíječek. Na dálnici vám ale najednou ubývají klidně dvě procenta kapacity za minutu a rychle pochopíte, jak moc nízký reálný dojezd elektromobilů ve srovnání s tím, na co jste dávno zvyklí jako na standard, je. A jak špatná je infrastruktura.

To se navíc bavíme o České republice, tedy o relativně malé zemi, která se může považovat za civilizovanou. Nyní ji ale zkuste ve svých představách nahradit krajinou, kde lišky takříkajíc dávají dobrou noc. Něco takového je pro majitele elektromobilů doslova noční můra, neboť navigace jim ukáže nulový počet dobíjecích bodů široko daleko. Už to ani není o otravném plánování, jste na hraně úplné nepoužitelnosti.

Čínský majitel Tesly Model Y se přitom rozhodl, že se svým elektromobilem navštíví Himaláje a ujít si nenechá ani vyhlídku na Mount Everest ze známé plošiny v Lhatse. Takový výlet by jistě byl vcelku tvrdým oříškem i pro vlastníky spalovacích aut, ti by jej ale ve finále zvládli rozlousknout s pomocí několika málo kanystrů. Elektromobilisté si ale nemohou vzít na cesty náhradní paket baterií, neboť ten je natolik těžký, že by vedl jen ke zhoršení efektivity jejich jízdy, nemluvě o tom, že ho stejně nejsou s to po cestě rozumně použít.

Muž známý na sociálních sítích jako Xiaomo se tak nakonec rozhodl, že tento nedostatek u své Tesly Model Y vyřeší s pomocí spalovacího motoru a kanystrů, jak informují Car News China. A zvládl to velmi levně, za necelých 9 tisíc korun koupil benzinový generátor, který usadil do speciální vlastnoruční konstrukce zavěšené na tažné zařízení vozu. V podstatě tak stvořil elektromobil s prodlouženým dojezdem, tedy řešení, jaké automobilka oficiálně nesmyslně nenabízí. Kdyby nebyla dogmatická a nevyhýbala se vnitřnímu spalování jako čert kříže, mohla by prodávat ještě o dost víc aut.

Oproti řešením nabízeným konkurencí z výroby jsou tu ovšem jisté rozdíly. Generátor je slabý, takže nezvládá dobíjet vůz za jízdy, ale pouze během zastávek. V nadmořské výšce 5 300 metrů pak nabízel výkon jen 3 kW, tedy o trochu víc, než vám dá běžná zásuvka. Jedna hodina dobíjení tak vozu přidala na dojezdu pouze 19 km, ale nějakých 190 km za noc už poznáte. Benzin je navíc v Číně dražší než elektřina, takže to trochu leze do peněz (cca 3 Kč za km ujetý na benzin), ale za jinak levně získanou akceschopnost navíc to stojí.

Xiaomo i proto uvádí, že skrze generátor dobíjel baterie vždy jen na takovou kapacitu, aby se dostal k nejbližšímu veřejnému dobíjecímu bodu. Šlo tedy pouze o záložní řešení, nikoli takové, které mělo být soustavně v provozu. I proto vlastně nad vyššími provozními náklady mávnul rukou. A protože ho zjevně výlet bez starostí na úpatí Mount Everest nadchnul, nově již plánuje mnohem delší a náročnější cestu, neboť procestovat hodlá celý Tibet. Jaká kouzla dokáže starý dobrý „dinosauří džus”, že?

S Modelem Y byl dříve spojován maximální dojezd 688 kilometrů, toho ale pochopitelně nebylo možné v reálném prostředí dosáhnout, tuplem ne v Himalájích. A i kdyby ano, v mimo civilizaci vám ani to nestačí, zvláště když sebou nemůžete vzít náhradní paket baterií. Spalovací motor a kanystry se rázem hodí... Foto: Tesla

Zdroj: Car News China

Petr Prokopec

