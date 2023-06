Majitel popsal, jaké to je vlastnit ojeté Ferrari, obtížně řešitelné opravy banalit zruinují i bohaté před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Asi nikdo nečeká, že provoz ojetého auta jedné z nejprestižnějších světových značek bude levný, konkrétní patálie a složitost jejich odstraňování ale umí zaskočit. Jde často o banality, které nemají jednoduché a už vůbec ne levné řešení.

Když mi bylo zhruba pětadvacet, měl jsem v jednom z nejznámějších tuzemských bazarů vyhlédnuté Ferrari Mondial. Nikoli proto, že by se mi tento typ dostal pod kůži, ve skutečnosti se mi moc nelíbil jako skoro komukoli. Šlo nicméně o vůz ikonické značky, který byl k mání za cenu, jíž jsem mohl s pomocí menší půjčky akceptovat. Na koupi ovšem nakonec nedošlo, neboť se ukázalo, že osmiválcové červené kupé není v až tak špičkovém stavu, jak prodejce tvrdil. A ledvinu či jiný orgán jsem opravě obětovat nehodlal.

Právě ne zrovna levný servis je důvodem, proč řadě lidí po koupi ojetého supersportu zůstávají maximálně tak oči pro pláč. Jedním z nich je i člověk, který si na Youtube říká JayEmm, vlastním jménem James. Ten si loni koupil Ferrari 430 Scuderia, u něj Italové ve srovnání se základním kupé zvýšili výkon na 510 koní, zatímco hmotnost klesla o 100 kilogramů. Ač byl vůz představen samotným Michaelem Schumacherem již v roce 2007, zrychlením z klidu na stovku za 3,6 sekundy dokáže zaujmout i dnes.

Nejen působivá akcelerace, stejně jako maximálka 319 km/h, jsou důvodem, proč Scuderia láká stále láká fanoušky. Odpovídají tomu i ceny, pod pět milionů korun totiž kupé zpravidla neseženete. Odměnou vám může být alespoň poměrně nízký nájezd. Kolik pak zaplatil James, což je pravé jméno tohoto fanouška italské značky, nebylo zmíněno, měla to ale být výhodná nabídka. A jelikož jde o Brita, který logicky šel po pravostranné variantě, dá se předpokládat o trochu nižší než obvyklá suma i z tohoto důvodu.

James přitom již jednu Scuderii vlastnil, a to po několik měsíců roku 2021. Trápil jej nicméně rachot jdoucí od podvozku, který se mu nikdy nepovedlo vyřešit ani poté, co došlo na výměnu ložisek a tlumičů. Vůz tedy putoval do světa a James se rozhodl, že jako náhradu si pořídí tentýž model. Loni před Vánoci jej nicméně odvezl do servisu, který mu o měsíc později poslal velmi smutnou diagnózu - kromě problémů na podvozku byl odhalen i únik chladicí kapaliny či koroze výfuku.

Měsíc nato dostal James další email, přičemž tentokrát servis zmiňoval také nutnost nahradit termostat. Poukázal pak i na již výrazně opotřebované brzdy, naštěstí však s poznámkou, že nějaký ten kilometr ještě vydrží. I tak ovšem youtuber musel zaplatit za opravy 11 tisíc liber (cca 303 000 Kč), přičemž na dalších 1 100 GBP (30 300 Kč) jej vyšla běžná servisní prohlídka zahrnující kupříkladu výměnu všech olejů, stejně jako rozvodového řemene a baterie v klíčcích.

Když si uvědomíme, že Scuderia je standardně osazená karbon-keramickými brzdami, které nejsou levné ani omylem, stejně jako 19palcové pneumatiky, které bude James muset taktéž pořídit, pak jen první rok s italským vozem vyjde fanouška značky na více peněz, než kolik většina lidí utratí za zcela nové auto. Žádné z nich ale na druhou stranu nezrychlí na dvoustovku za méně než 11,6 sekundy. Známou průpovídku o opici a banánech si tak můžeme zase jednou podtrhnout - koupit si zajímavé auto je jedna věc, „živit ho” druhá.

Scuderia dokáže ohromit i dnes, ať již vzhledem, tak dynamikou. Ještě více šokováni však asi budete v servisu po předložení účtu za opravy. Foto: Ferrari

Zdroj: JayEmm on Cars@YouTube

