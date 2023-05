Majitel poznal skutečnou cenu elektromobility, za opravu drobné nehody mu vyúčtovali 890 tisíc Kč

Za takové peníze si můžete koupit celé nové BMW 1. Anebo si nechat opravit zadní nárazník po městském ťukanci na Rivianu. Přímo s elektrickým pohonem cena nijak nesouvisí, servisy provozované přímo výrobcem tak ale soustavně hojí ztráty odjinud.

Nějakou tu drobnou městskou nehodu má za sebou nejspíše většina z nás. Reakce na takovou událost se obvykle liší jen v závislosti na tom, jak moc drahé a staré auto řídíte. Pokud jde o otřískaný rodinný kombík, v jehož případě jedna „jizva“ navíc již nic nezmění, nejspíše nad celou záležitostí pouze mávnete rukou, s druhým řidičem si potřesete rukou a rozejdete se. Či maximálně zajdete do restaurace, kde útrata jde na účet viníka. V případě exkluzivního sporťáku či luxusní limuzíny ale nejspíše již budete policii, neboť cena se může vyšplhat do nižších statisíců jako nic.

Jakmile nicméně dojde na nehodu elektromobilu, můžete se posunout ještě o řád výš. Účet za pouhé ťuknutí totiž může vyšplhat až na takovou úroveň, že koupě nového vozu bude levnější než oprava. Dokládá to příběh Chrise Apfelstadta, který si jako jeden z prvních pořídil Rivian R1T. Na počátku února nicméně do jeho elektrického pick-up narazila žena řídící starší Toyotu. I když přitom šlo o drobný kontakt, na který došlo v nízké rychlosti, japonský vůz skončil s poškozenou kapotou, nárazníkem, maskou a jistě i světlem.

V případě pick-upu byly škody od pohledu mnohem menší, jak můžete vidět níže. Dle Chrisovy dokumentace došlo pouze na promáčknutí nárazníku a poškrábání stříbrně lakované dekorace simulující koncovku výfuku. Není proto divu, že pojišťovna dotyčné řidičky odhadla opravu na 1 600 dolarů (cca 34 tisíc Kč). Když se nicméně majitel Rivianu konečně 29. dubna svého pick-upu dočkal, nevěřil svým očím. Je sice pravdou, že jeho vůz vypadal znovu jako fungl nový, nicméně servis si za veškerou práci a náhradní díly naúčtoval 42 tisíc dolarů, tedy přes 890 tisíc Kč.

Pokud právě lapáte po dechu, vězte, že nejste sami. Servis měl pro pojišťovnu nafotit celý dvouapůlměsíční proces krok po kroku, aby nedošlo na nějakou nesrovnalost. Když se nicméně podíváme na snímek odstrojeného pick-upu, zdá se, že zapotřebí bude nejedno vysvětlení. Jak jsme totiž zmínili, ke kontaktu mezi oběma vozy došlo jen v oblasti nárazníku. Nebyl tedy ani poškrábán lak, nedošlo na prasknutí světel a logicky by neměla být ani hnutá karoserie. Ostatně Chris dodává, že rychlost byla tak nízká, že nedošlo ani na aktivaci airbagů.

Z onoho snímku je nicméně patrné, že Rivianu bylo v servisu odmontováno zadní okno. Jak se navíc zdá, chybí i to přední, stejně jako třeba zpětná zrcátka. Na levé straně korby pak došlo na demontáž světla, i když náraz šel vpravo. Fotka navíc pochází z 2. března, přičemž v této době servis už musel vědět, co vše je poškozené. Proč tedy následně trvalo takřka dva měsíce, než se majitel svého vozu dočkal, je otázkou. Na vině pochopitelně může být zpoždění dodávky náhradních dílů, spíše ale čekejme, že se automobilka, která servisy provozuje, snaží vylepšit svou ekonomickou bilanci na úkor pojišťoven. Elektromobilita je i pro ni ztrátová, a tak se každá koruna navíc hodí.

Jak totiž Chris zjistil na sociálních sítích, s podobně drahými opravami banalit jsou konfrontováni také další majitelé Rivianů. Servis tak má vysoko nastavené standardy nejen proto, aby se ujistil, že je vše v pořádku, ale protože ví, že mu je pojišťovna uhradí a zákazníkovi to může být jedno. Když se k tomu pak ještě připočtou vysoké ceny náhradních díků, kterých má Rivian jako šafránu, je dílo zkázy v podstatě dokonáno.

Na celé věci ale ve výsledku zapláčou hlavně další majitelé elektromobilů, kteří už dnes platí velmi drahé pojistné a budou platit ještě víc. Něco takového může leda odradit další potenciální zájemce o bateriový pohon, neboť i takto se ukazuje jeho skutečná cena. Na trhu, který byl zdeformován tisíci politickými zásahy, to věru není překvapivý dopad.

