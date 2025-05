Majitel špičkové Tesly poznal, zač je v Pardubicích elektrický perník, 24 tisíc ujetých km ho stálo ukrutné peníze včera | Petr Miler

Je to pořád prakticky nové, stále atraktivně vyhlížející, extrémně výkonné i brutálně rychlé auto, za které první a jediný majitel musel zaplatit 3,1 milionu Kč, to je cena Porsche. O tři roky a skoro žádné kilometry později ho prodal za cenu lepší škodovky, to je dost smutná bilance.

Kolega z redakce říká, že na ježdění elektrickým autem jsme všichni chudí. A nemluví tím ani tak o pořizovací ceně, ta už dávno nemusí být zase tak vysoká, ale o ceně vlastnictví, která bývá přímo ukrutná. Můžete na to technicky mít, i my na to můžeme technicky mít, ale kdo z racionálně jednajících lidí platí záměrně podstatně víc za něco, co může mít jinými cestami levněji, v tomto případě i kolikrát v použitelnější podobě?

Koupit si dnes elektromobil je obrovský rozmar, protože jejich ceny klesaly a dál klesají nesrovnatelně rychlejším tempem, než je tomu u spalovacích aut. A je pak v podstatě úplně jedno, kolikrát tankujete resp. nabíjíte, jak často měníte brzdy, kolik utrácíte za pravidelný servis. Jsou to drobné ve srovnání vedle suverénně nejvyššího nákladu vlastnictví auta, tedy ztráty hodnoty, kterou vůz během vašeho vlastnictví utrpí. A některé případy člověku skoro lámou srdce.

Psali jsme o tom nejednou, zejména v souvislosti s Porsche Taycan, není to ale zdaleka jediný přeborník. Hodně co říct má na tomto poli i kdysi favorizovaná Tesla, které se týkají všechny obvyklé důvody (omezená životnost auta daná omezenou životností extrémně drahé baterie, obecný nezájem o elektrická auta mezi kupci ojetin, přetlak nabídky ojetých vozů zejména z leasingů atp.), ke kterým se přidává i agresivní cenová politika Tesly. Pokud automobilka zlevní nová auta, ani ta ojetá nemohou dál kopírovat původní křivku očekávaného vývoj hodnoty. A Tesla zlevnila víckrát.

K tomu platí, že čím dražší auto je, čím specifičtější je, tím hůř si hledá kupce, takže takový Model S Plaid, jinak parádní auto s 1 033 koňmi a dynamikou utrženého Krakena, je na okraji zájmu. Ano, kdekdo by ho chtěl, málokdo je ale zjevně ochoten za něj zaplatit větší než docela směšné peníze. Že přeháníme? Ani ne, stačí se podívat na čerstvý výsledek aukce na Cars and Bids, kde se dražilo auto z fotek níže.

Je to černý Model S Plaid z roku 2022, čerstvě tříleté auto s nájezdem pouhých 23 622 km, který mělo jen jednoho majitele. Co takovému autu je? Pomineme-li teslí „libůstky” typu mizerný lak a nelícující díly karoserie, pak nic, je to nové auto s ještě opravdu dlouhou zárukou i na baterku. Je to auto snů, jít o cokoli „normálního”, prodává se to takto málo využité sotva podstatně levněji než nové, podívejte se třeba na Porsche 911 GT3, nakonec auto s polovičním výkonem. Plaid ho strčí do kapsy dynamicky, ekonomicky ale prohrává na celé čáře.

I když auto bylo nabídnuto v aukci na dnes věhlasném dražebním webu, takže výsledná cena je precizním vyjádřením jeho současné tržní hodnoty, prodalo se za pouhých 56 500 dolarů, tedy o 82 690 USD levněji, než kolik za nový vůz dal první kupec. To představuje ztrátu hodnoty pro prvního majitele ve výši 1 842 000 Kč - takhle moc peněz. Přes 600 tisíc za rok, přes 50 tisíc za měsíc, skoro přesně 78 Kč za každý ujetý km. Bez pojištění, bez nákladů na palivo, kapalinu do ostřikovače, pneumatiky, servis, cokoli. To je něco jako femme fatale (voiture fatale?), osudové auto, kterého se jednu dotknete a nikdy nepřestanete litovat.

Majitel si musí rvát vlasy z hlavy, tohle byl brutálně drahý špás - auto prý měl jako víkendovku, takže byl nejen opravdu drahý, ale také to byl opravdu špás. Pro ostatní je to poučení. „Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se drátů, i na zem spadlých,” pravila jedna klasická výstražná tabulka. Možná by ji měli lepit i na elektromobily, alespoň některé. O život s nimi tedy snad nepřijdete, o životní úspory ale snadno ano...

Tohle auto jede jako Bugatti. Ale provozovat ho může být snadno ještě dražší, přes 1,8 milionu korun za necelých 24 tisíc najetých km jen na ztrátě hodnoty je vážně brutalita svého druhu. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

