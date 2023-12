Majitel sporťáku s pětilitrovým V8 najel za 4 roky přes 300 tisíc km bez závad, legendy o výdrži Japonců nelžou ani tady před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Od japonských aut člověk po všem tom básnění o jejich výdrži nečeká málo, něco jiného je ale SUV Toyoty a něco jiného sporťák Lexusu. Od takového vozu vhodnost pro najíždění stovek tisíc km opravdu nečekáte, ale jak vidno, i u LC 500 se jí dočkáte.

Po příchodu nového milénia se Lexus rozhodl dokázat celému světu, že dokáže vyrábět auta nejen spolehlivá, ale také přitažlivá. Japonci tak odstartovali vývoj vůbec prvního samostatného modelu divize F, který měl čnít nade vše. Z toho důvodu značka neakceptovala jediný kompromis a byla dokonce ochotna hned několikrát začít úplně od začátku. Když totiž v roce 2007 přišla s druhým konceptem, došlo již k nahrazení hliníkové karoserie karbonovou. Právě s tou dorazilo i sériové provedení modelu LFA.

Automobilka v letech 2010 až 2012 vyrobila celkem jen 500 exemplářů tohoto modelu, z nichž žádný nepřispěl k firemnímu zisku. Místo toho na nich Lexus prodělával, i když startovní cena byla astronomická. Japoncům se ale tento tah přesto vyplatil, neboť LFA byl velký imagemaker, který dokáže i dnes člověku zježit chloupky za krkem stejně jako Jeremymu Clarksonovi. Ne proto, že by šlo o pekelně rychlý vůz, ale hlavně díky zvuku desetiválcového motoru. Tomu totiž dokáže konkurovat maximálně tak Porsche Carrera GT, tedy další supersport, o jehož pohon se stará jednotka V10.

Mohlo by se zdát, že LFA nemá chybu, nicméně na jednu zásadní již mnohokrát poukázal právě Clarkson. Tomu uvnitř chyběl držák na nápoje, což je sice možná trochu zvláštní požadavek, jenže když se nad tím zamyslíte, shrnuje to dost podstatnou věc - praktičnost chcete i v supersportu. To si očividně Lexus následně uvědomil, načež již u dalších aut neudělal chybu. Ostatně takové kupé LC 500 nenavazuje přímo na LFA. Je ovšem jisté, že by nikdy nevzniklo, nebýt předchozích zkušeností značky.

Také LC se klubalo na svět neskutečně dlouho, značka na programu s kódovým označením 950A začala pracovat již v roce 2011. Na výrobu prvního sériového exempláře však došlo až v dubnu 2017. Zákazníci přitom mohli volit z verzí 500 a 500h, kdy první dostala do vínku pětilitrový atmosférický osmiválec, zatímco ta druhá párovala 3,5litrový šestiválec s hybridní technikou. Na kontě nicméně měla „jen“ 359 systémových koní, zatímco v prvním případě šlo počítat se 477 koňmi čistě z pětilitrového V8.

Právě ryze benzinový Lexus LC 500 si v roce 2019 koupil Matt Pridemore. A protože nepostrádal držáky na nápoje ani jiné praktické vychytávky, udělal z něj své auto na denní ježdění. Něco takového mu jen můžeme závidět, ovšem s palci nahoru - Matt totiž už během prvního roku vlastnictví zvládl s osmiválcovým kupé najet 100 tisíc mil (160 tisíc kilometrů). Letos v březnu se pak dostal na 150 000 mil (241 350 km), nyní je za hranicí 300 tisíc km a za pár měsíců má padnout meta 200 000 mil (321 800 km). To je úctyhodné samo o sobě, auto to navíc zvládá s naprostým nadhledem.

Matt si totiž svůj vůz převzal až v závěru roku 2019, oněch 300 tisíc km tedy zvládl najet po pouhých čtyřech letech. Něco takového by asi nezaskočilo třeba v případě Toyoty Camry, jenže u sporťáku jde o působivý výkon. Jakkoli je vlastně třeba dodat, že ona zkratka LC odkazuje na Luxury Coupe. Přičemž blízkým příbuzným dvoudvířka je limuzína LS. Spíše než stroj na řezání zatáček tu tedy máme vůz, se kterým není problém zdolávat dlouhé štreky v krátkém čase. A navíc bez potíží, jinak by majitel s autem ani soustavně s úsměvem jezdit nemohl.

Jak jsme již naznačili, Matt dosud neměl téměř žádný důvod důvod ke stížnostem, tedy až na jednu věc, která souvisí s oním častým provozem. Během něj totiž docházelo k relativně rychlému odírání laku na přídi kvůli odletujícím kamínkům. LC tak nově dostalo potah z ochranné fólie, díky kterému vypadá i lépe. Cena 6 000 USD (cca 134 tisíc Kč) pak vlastně není vysoká, zvláště v porovnání s náklady na benzin. Dle odhadů agentury EPA by totiž Matt měl ročně platit za palivo při svém nájezdu okolo 12 000 USD (asi 270 tisíc Kč).

Na to, že tvary LC jsou v podstatě stejné jako u konceptu z roku 2011, vypadá japonské kupé i dnes velmi přitažlivě. A je nejen hezké a technický zajímavé, je to také slušný držák, kterému není nijak proti mysli každodenní využití. Jeden z majitelů s ním najel přes 300 tisíc km za čtyři roky bez jediné vážnější technické závady. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus LC 500 Club přes Carscoops

Petr Prokopec

