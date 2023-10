Majitel Tesly dostal účet na 495 tisíc Kč poté, co jeho auto přestalo jet po silnějším dešti. Odešla mu baterie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Dotyčný říká, že se mu zastavilo srdce, když mu servisní technik automobilky sdělil, kolik ho nastalá patálie bude stát. I když Tesla uznává, že majitel není na vině, závady způsobené živelními událostmi záruka nekryje.

Jak získat „ten správný” postoj k elektrickým autům? Nadšenci do elektromobilů obvykle říkají: „Sjeďte si nimi a už nikdy nebudete chtít jinak!” My říkáme: „Zkuste s nimi žít a už nikdy nebudete chtít znovu.” Různé studie i ze zemí velmi nakloněných elektrické mobilitě dávají zapravdu spíše našemu konstatování, a to se o postoj většiny majitelů obvykle postarají „jen” patálie s cenou, dojezdem a dobíjením. Mohou přijít i více odrazující zkušenosti, jak ukazují zážitky některých vlastníků.

Jeden Skot si musel postěžovat mediím poté, co mu bylo vyúčtováno 17 374 GBP (asi 495 tisíc Kč) za výměnu baterií v jeho Tesle Model Y. To nezní jako neobvyklá událost ani neobvyklá částka, ale co se stalo? Prakticky nic, se svým partnerem si vyrazil na večeři v deštivém počasí, což samo stačilo ke zničení baterie. A zbytek už je jen dílem záručních podmínek Tesly.

Byť se tedy o Skotech říkává, že jsou to držgrešle, v tomto případě se údivu Johnnyho Bacigalupa a Roba Husseyho nelze divit. Podle jejich slov si začátkem října vyjeli na večeři v Edinburghu, kde tedy bylo dost deštivo, na místní poměry to ale prý nebylo nic mimořádného. Jejich Model Y byl ještě na cestě do restaurace v pořádku, když se s ním ale pokusili vrátit zpět domů, odmítl nastartovat. Už řešení servisního zásahu s Teslou bylo podle jejich slov příšerné a odtahu se nakonec dočkali až v jednu v noci, to „nejlepší” ale mělo teprve přijít.

„Po mých stížnostech mi zavolali ve středu večer a řekli, že baterie byla poškozena vniknutím vody, na což se bohužel nevztahuje osmiletá záruka. Takže oprava bude stát kolem 17 500 GBP. (...) Byl jsem ohromen a nemohl jsem najít slova,” říká dne Bacigalupo s tím, že se mu doslova zastavilo srdce. Podle svých slov čekal účet na 500 nebo 1 000 liber, tedy nanejvýš 23 500 Kč, realita ale byla úplně jiná.

Přestože byl v šoku, kontaktoval manažera servisu Tesly, aby si nechal vysvětlit, jak může být účet za opravdu tak vysoký. „Řekl mi, že je v baterii je voda, protože ve Skotsku je mimořádně špatné počasí. O to šlo. Řekl, že to sice není moje chyba, ale není povinností Tesly to platit v rámci záruky,“ řekl dále Bacigalupo. Ten připouští, že některé části Skotska byly minulý týden stiženy opravdu špatným počasím, déšť v Edinburghu ale toho dne prý nebyl pro danou oblast nijak zvlášť neobvyklý. Majitel nyní říká, že jeho zkušenosti jsou tak mizerné, že pochybuje o tom, zda koupě Tesly byla správným rozhodnutím.

„Řekl jsem manažerovi: ‚Takže chápu správně, že Tesly nejsou ve Skotsku schopné plnit svůj účel?' Kdybych věděl, že zákaznický servis bude tak špatný, asi bych se ani neobtěžoval si takové auto koupit,” uzavírá. Inu, přidejme si dalšího na seznam těch, kteří o elektromobilu hezky dlouho znovu slyšet chtít nebudou, o nic jiného tu ve výsledku nejde.

Nevíme, jak moc Tesla Model Y Skota z dnešního příběhu zmokla, ale pořád jen zmokla, nebyla nijak fyzicky poškozena. Dokážete si představit, že by oprava zmoklého spalovacího auta stála skoro 500 tisíc Kč? Asi ne. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Edinbourgh Live přes Business Insider

Petr Miler

