Majitel Tesly Model 3 zveřejnil, o kolik peněz a kapacity baterií přišel po pěti letech provozu

Na první pohled může jeho bilance působit pozitivně, pokud si ale dáme vše do souvislostí a srovnáme si náklady s částkou potřebnou na provoz spalovacího auta, dobře opravdu nevyznívá.

Příští měsíc oslaví rodinná Kia Cee'd SW již desáté výročí v mém vlastnictví. Během té doby zvládla přes 140 tisíc kilometrů, což není zrovna rekordní počin. Na druhou stranu tento nájezd doprovodily minimální výdaje. Pokud odečtu benzín a pneumatiky, pak tu zůstává jen pravidelná roční výměna oleje. Kromě toho jsem za oněch deset let byl jednou nucen přistoupit k výměně brzdových destiček a svíček, jedinou poruchou pak bylo selhání čidla ABS na jednom z kol.

Shodou okolností mám na dnešní večer naplánovaný servis, kdy budu znovu měnit svíčky, stejně jako dojde vůbec poprvé také na cívky. Dolít je potřeba rovněž brzdovou kapalinu, stejně jako nastal znovu čas na střídání stráží olejového filtru a oleje samotného. Jde tak o vůbec největší údržbu za celou existenci vozu, který v „plné polní“ vyšel na zhruba 360 tisíc korun. A právě v souvislosti s jeho cenou a provozem nevnímám politiky tlačenou elektromobilitu zrovna pozitivně.

Neznamená to, že bych nevraživě koukal na kohokoli, kdo si vůz s bateriovým pohonem pořídí - ať si každý koupí, co uzná za vhodné. Je nicméně třeba, aby bez emocí přistupovala k této záležitosti i druhá strana, tedy zastánci elektrických aut. Něčeho takového však většina z nich bohužel není schopna. Negativa tohoto pohonu jsou tak záměrně utajována, zatímco pozitiva jsou zmiňována od rána do večera.

Kolegové z webu Inside EVs, který je již dle názvu elektromobilitě nakloněn, tak velmi optimisticky referují o Tesle Model 3, kterou si v roce 2018 pořídil Američan jménem Lawrence. Ten s vozem od té doby najel 155 tisíc mil (cca 250 tisíc kilometrů), tedy citelně více než já s Kiou. Nadmíru pozoruhodné přitom je, že během oněch pěti let utratil za údržbu pouze nějaké dva tisíce dolarů (cca 44 300 Kč), do čehož jsou zahrnuty i nové pneumatiky.

Zrovna v případě obutí nicméně Lawrence kráčel stejnou cestou jako řada lidí, již mají hluboko do kapsy - původní typ Michelin 4S totiž nahradil levnými čínskými pneumatikami Triangle. Když si uvědomíme, že jeho vůz dostal do vínku dvojici elektromotorů, se kterou je schopen zrychlit na stovku za 3,5 sekundy, je zjevné, že o dobrý nápad se opravdu nejedná. Jde totiž o obutí, které je kritizováno kvůli špatné přilnavosti, brzdné dráze či vysokému opotřebení.

Stěžejní jsou nicméně v Lawrencova vozu baterie. Za pět let provozu ztratily 11,4 % kapacity, momentálně tak jejich maximum činí 66,2 kWh. Vůz by tak teoreticky měl na jedno nabití zvládnout jen 442 kilometrů místo někdejších 500. Rodinná Kia ovšem stále nemá problém se sedmi stovkami na jednu nádrž, kterou doplníte během pár minut. Je sice pravdou, že aktuálně vnímám lehčí pokles výkonu motoru, vše nicméně spraví ony nové svíčky a cívky.

Zatímco jejich výměna mě včetně oleje vyjde na zhruba 8 tisíc korun, přičemž Cee'd následně bude po několik let znovu upalovat jako „zamlada“, v případě výměny baterií je třeba již počítat s vyšší částkou. Pro Model 3 stojí verze se 75 kWh 16 550,67 USD (asi 367 tisíc Kč), tedy více, než na kolik mne před deseti lety vyšla celá Kia. I když tedy na její údržbu padlo více peněz, ve finále jsem na tom lépe než Lawrence.

Uznávám samozřejmě, že při nájezdu vyšším o 100 tisíc kilometrů by můj účet byl rozhodně vyšší. Ovšem ani tak by nešlo o částku, jež by vyvážila cenu nových baterií. To nejpodstatnější je ale nakonec jinde - elektromobily trápí masivní propady hodnoty, které jsou i procentuálně nesrovnatelně větší než u spalovacích aut. A nominálně se bavíme o částkách pomalu v jiných řádech.

Když připočteme tento klíčový aspekt a dáme jej do souladu s nevyzpytatelností nákladů na udržení baterií v bezvadném stavu, nejsou náklady na pět let provozu Tesly Model 3 zajímavé ani trochu. Nedávno jsme zmiňovali, jak intenzivně právě Tesly ztrácí na hodnotě i u nás. Aktuálně jsou jejich ceny tak nízko, že Modely 3 koupíte levněji než podobně staré a ojeté výkonnější Golfy. A teď si vezměte, kolik třeba Modely 3, které jsou dnes po dvou až třech letech a necelých 50 tisících km k mání za ceny okolo 700 tisíc Kč bez DPH, stály v době pořízení.

Například průměrné provedení Long Range přišlo na 1 486 990 Kč, většina aut má připlacený aspoň Autopilot za 100 tisíc Kč. Bavíme se tedy snadno o skoro poloviční ztrátě hodnoty a 760 tisících Kč dolů za tak omezené využití. Takový VW Golf 2,0 TDI Life s automatem a navigací, prostě slušně vybavené auto, přišel ve stejné době na 649 900 Kč. A mohli jste s ním jezdit den co den do Paříže na jeden zátah, kdyby se vám zachtělo. Dnes vidíme v prodeji v Česku tři vozy z let 2020 až 2021 s nájezdem 30 a 70 tisíci km za ceny mezi 600 a 670 tisíci Kč, majitele tedy nestály na ztrátě hodnoty vzhledem k posunu cen nových Golfů opačným směrem skoro nic. A kdybyste chtěli argumentovat tím, že Tesla má přece víc koní, pak dodejme, že stejně staré Golfy GTI Clubsport nebo R s 300 a více koňmi a podobným nájezdem stojí podstatně víc. Také u nich je ztráta hodnoty minimální.

Naopak Lawrencův Model 3 by u nás vzhledem k nájezdu stál ještě o hodě méně, kdyby tu tak staré kusy byly v prodeji. Tvrdit pak, že takové auto je provozně levné, je jedním slovem blud. Elektromobilita zkrátka není pro každého - stejně jako nebyla a hned tak ani nebude. Přesto ji politici všem vnucují. Proč? To netušíme.

Stačí pět let a zhruba 250 tisíc kilometrů a kapacita baterií Modelu 3 je o 11,4 procenta nižší. A protože tento nájezd přesahuje záruční podmínky automobilky, v případě výměny akumulátorů půjde celý účet za majitelem. Ztráta hodnoty za stejné období se pak snadno bude blížit milionu korun. Tak kde je ona výhodnost? Foto: Tesla

