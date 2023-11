Majitel Tesly musel po 8 letech vyměnit baterii za 475 tisíc a varuje ostatní: Co možná ušetříte jinde, „propálíte” za baterky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Trochu nám to připomíná příběhy o dětech, které někdo roky varoval před následky určitého jednání, pak si to ale stejně musely prožít samy. Tento příběh má tragikomické kulisy, ale jinak výrazně nevybočuje z už dobře známých mantinelů.

Neradi se opakujeme, ale v tomto případě se zdá, že jde opravdu o matku moudrosti. Někteří lidé zkrátka došli ve své posedlosti, v jakémsi slepém nadšení směrem k určité věci tak daleko, že odmítají vidět fakta nasvědčující tomu, že ona věc není zase tak skvělá, jak si myslí. A ještě ke všemu obviňují ze lží všechny, kteří bez jakéhokoli citového zabarvení vidí obě strany mince a dokáží o nich mluvit. Když někdo zbožšťuje vlastní manželku, i když ho denně mlátí deštníkem na veřejnosti, ještě to lze chápat jako vysoce emotivní a osobní záležitost. Ale proč někdo proboha zbožšťuje zřetelně inferiorní technické řešení, které jeho život zdraží a zkomplikuje, aniž by mu mohlo kdy dát cokoli srovnatelného s benefity byť komplikovaného vztahu s jiným člověkem? To jde mimo mě, přesto se to děje.

Prakticky denně se tak snažíme jen vyfukovat bubliny, rozhánět mlhu a otevírat oči lidem, kteří začali zbožšťovat elektrická auta navzdory tomu, že jde o dražší, prakticky hůře použitelná a po ekologické stránce obvykle nic neřešící (v lepším případě) auta, která mají velmi nejasné vyhlídky na dlouhodobou existenci. Pokud v nich dotyční přesto vidí nějaké benefity pro sebe, voila, mohou si je koupit, nikdo to nikomu nezakazuje. Ale aby na základě popsaných vlastností taková auta agresivně vnucovali všem jako cosi jasně lepšího... Je to neuvěřitelně absurdní.

Dnes si ze zmíněných problematických aspektů připomeneme ten poslední, který je přehlížený navzdory tomu, že bychom mohli z fleku odkázat na 50, možná 100 článků pojednávajících právě o něm. Zatímco u spalovacích aut platí, že jde o vozy, které jsou s relativně malými náklady na údržbu schopné sloužit dekády, u elektrických aut platí úplně jiné pořádky. Po více jak 100 letech intenzivního vývoje neexistuje prakticky nic, co by auta na benzin a naftu soustavně omezovalo v tom, aby jezdila klidně 30 let a najela přitom 600 či 700 tisíc km bez velkých výdajů. Pokazí se kdeco, pochopitelně vyžadují údržbu, tomu hlavnímu v podobě motoru, převodovky, rozvodovky či... palivové nádrže (?!) ale stačí pravidelný servis nebo jiné než bezohledné zacházení, aby to fungovalo bez závad. Nic takového elektromobily říci nemohou.

Jejich bolístka je pořád stejná, jmenuje se akumulátor. Je to velmi drahý díl, i 700 tisíc korun na něj může být málo, jeho životnost je ale optikou životnosti celého auta velmi malá. Výrobci obvykle dávají záruku okolo 8 let a 160 tisíc km, to je tak maximum, na co se můžete spolehnout, pak už jste na neprozkoumaném území. A to může svou odvrácenou tvář ukázat velmi, velmi rychle. Uvážíme-li pak životnost akumulátoru a cenu jeho náhrady, je výsledkem matematika tak krutá, že se vlastnictví elektromobilu nemůže vyplatit v podstatě nikomu. Zvlášť ve stínu ztráty hodnoty celého auta, což jsou ale v tomto případě spojené nádoby.

Že to tak je, se skutečně velmi bolestivě přesvědčil jeden z amerických majitelů Tesly Model S z roku 2015. Jak vidíte už z „ročníku” vozu, je 8 let starý, přesně jde o 8 let a 4 měsíce. A hádejte, co se stalo? No baterie začala majiteli mávat z Titaniku. Uvádí tedy jen, že dojezd vozu klesl z 270 na 215 mil, jen kvůli tomu by ale akumulátor neměnil. Výrazné poklesy dojezdu po „takové době” (je vážně krátká, ale ve světě elektroaut je to zjevně věčnost) jsou obvykle spojeny s různými chybovými hláškami, problémy s dobíjením apod. To pak nic než výměna baterie nepřipadá v úvahu, i když dojezd může být za určitých specifických okolností ještě snesitelný, viděli jsme to též mnohokrát.

Po mizerných zkušenostech některých majitelů s pouze renovovanými pakety, na které dostanete jen rok další záruky, chtěl tento výslovně novou baterii, a tak ji dostal. Cena včetně práce a všech výdajů kolem? 21 269,45 USD, tedy asi 475 tisíc Kč. Hit je ji mít, že?

Naštvaný majitel tak nyní varuje ostatní před následky preference elektrického auta s vidinou nějakých úspor, protože se jedním tahem stanou minulostí. A to je třeba se ptát, o jaké úspory vlastně jde. Majitel za těch 8 let nějaké poznat mohl díky tomu, že elektřina bývala levnější, zůstává nezatížená tolika daněmi, dotyčný navíc žije v Kalifornii, kde je benzin extrémně drahý právě kvůli zdanění a elektřina zůstává dostupnější. U ani nás nic takového neplatí, tady by to byl „provar” na druhou. Ale uvážíme-li, že majitel investoval skoro půl milionu do auta, jehož tržní hodnota jako celku není ani zdaleka taková, je to „provar” tak jako tak.

Dvě poznámky na závěr. Jednak se musíme trochu hořce pousmát nad tím, že majitel někoho „varuje” - jako by jiní dříve stokrát nevarovali jeho. Nestalo se mu nic překvapivého, nečekaného, takhle to prostě chodí. Ale dobře, chvalme aspoň jeho upřímnost a snahu pomoci ostatním od stejných potíží. Varovné ostatně je i to, že k nové baterii za zmíněnou cenu dostal jen 4letou záruku limitovanou 80 tisíci km. Proč ne dalších 8 let a 160 tisíc km? Čeká jej stejné martyrium za 4 roky znovu?

Fascinující ovšem je, že se i v tomto případě najde spousta „elektrických evangelistů”, kteří budou tvrdit, že je to chyba vlastníka, protože moc často a moc rychle dobíjel... To už je opravdu ryzí komedie. „Rychle” nabíjet elektromobil znamená ekvivalent dolévání benzinu do nádrže lžičkami na kávu, takže v podstatě oběť. A má to po 150 dalších obětech být problém, kterému je třeba předejít ještě větší obětí?

Nenechte se vysmát, elektromobily nejsou budoucností, jsou pořád jen překonanou minulostí. Stále se čeká na převratný vynález na poli úložišť elektrické energie v momentě, kdy je i velmi dílčí posun v nedohlednu. Zapomeňte, skončete to, pojďte se znovu vrátit k používání zdravého rozumu, více se k tomu říci nedá.

Podobná Tesla Model S z roku 2015 přišla majitele hodně draho, když po 8 letech a 4 měsících musel u téměř bezcenného auta měnit baterii za skoro půlmilionu korun. Najel 262 tisíc km, tak aspoň to, ale ani to není nic světoborného. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: RealTesla@Reddit

Petr Miler

