Majitel Tesly po roce vyrazil na delší výlet, do cíle dojel za 17 hodin i v „nejelektričtějším" státě světa

/ Foto: Tesla

Majitelé elektromobilů jsou ze svých vozů obvykle nadšeni jen do chvíle, dokud s nimi nemusí dojet někam dál, pak přichází rozčarování. To je i případ tohoto majitele, třebaže se svým Modelem S jel na plánovanou cestu ve státě, který elektromobilům fandí jako žádný jiný.

Každý má své rituály, které praktikuje před delšími cestami autem. Sám před odjezdem usedám k počítači, na kterém si vyjedu podrobnou mapu a snažím se předem zorientovat v neznámém prostředí. V hlavě mi zůstávají hlavní styčné body, díky čemuž následně navigaci prakticky nepoužívám. To má svůj pozitivní efekt, neboť se tak mohu více soustředit na okolí než samotnou jízdu. Když jsem tedy takto před dvěma lety dorazil do chorvatského Šibeniku, po pár dnech jsem se v dříve dosud neznámé krajině pohyboval jako doma. A pochopitelně jsem si díky tomu lokalitu, kde se natáčely filmy podle románů Karla Maye, mohl daleko více vychutnat.

Je nicméně třeba dodat, že takto sleduji prakticky jen větší města ležící po cestě k cíli, nikoli třeba čerpací stanice. Ty jsou sice v zahraničí obvykle dál od sebe, než je tomu u nás, ovšem v nádržích spalovacích aut se skrývá energie odpovídající několika akumulátorům elektrických vozů, kterou lze navíc doplnit během pár minut. I když se tedy v jednu chvíli budete až příliš kochat a jednu stanici minete, museli byste mít neskutečnou smůlu, abyste nedojeli k té další a problém během chvíle nevyřešili. Zvláště když i na takové Azurové pobřeží se dá s úsporným dieselem a velkou nádrží dojet na jeden zátah.

V případě už zmíněných elektromobilů můžete na takovou bezstarostnost zapomenout. A to dokonce i v Kalifornii, která je „nejelektričtějším” státem na Zemi. Mají tam vlastní systém „emisních povolenek”, jež elektromobily protežují, chtějí je v roce 2035 nařídit stejně jako v EU, prodává se tam většina elektrických aut v USA a jen na tento stát připadá takřka třetina všech veřejných dobíjecích bodů ve Spojených státech. Také je tam nejvíce rychlodobíjecích stanic na světě a přestože je v „Cali” zaregistrován více než 1 milion elektromobilů, tedy desetkrát víc než v jakémkoli jiném státě Unie, poměr aut na jeden stojan je poloviční oproti takovému New Jersey.

I přes tohle všechno je ale nemožné v Kalifornii používat elektromobil tak, abyste jej mohli vytáhnout třeba na delší výlet a neskončili jako sedláci u Chlumce. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Ryan Shelton, který si už loni koupil Teslu Model S z roku 2017. V uplynulých měsících ale vůz užíval jen na krátké vzdálenosti, letos se rozhodl vyrazit na svůj první delší výlet. Nebyla to žádná cesta do divočiny, jeho cílem se staly vodopády Burney Falls ležící tisíc kilometrů od jeho domova v North Long Beach. Obě lokace se nacházejí v už dobře popsané Kalifornii a jsou spojené hlavními tahy.

I když si nicméně Ryan cestu pečlivě nastudoval, do cíle desetihodinové cesty dorazil až po neskutečných 17 hodinách naprosto vyčerpaný s průměrnou rychlostí jen něco málo přes 50 km/h. Důvodem byly nepřekvapivě patálie s dobíjením. Jakmile se totiž Tesla začala vzdalovat od North Long Beach, začaly být stojany ojedinělou záležitostí. A na severu státu mezi nimi byla již 75minutová vzdálenost. Ryana navíc překvapil (což tedy mohl domyslet) vliv hornaté povahy některých částí cest, který o desítky procent zvýšil spotřebu energie a už tak nedostačující dojezd zkrátil asi o třetinu.

Po příjezdu nicméně nastaly další patálie. Majitel Tesly se totiž rozhodl nocovat ve voze, který je i pro tyto účely vybaven režimem udržujícím teplotu a cirkulaci vzduchu. Nicméně po osmi hodinách zmizelo z baterií 20 procent kapacit. „Protože jsem musel soustavně řešit terén a kempovací režim, nebylo možné udržet baterie nabité. Takže jsem každý den po dva dny v kuse strávil vždy tři hodiny u dobíjecího stojanu,“ pochlubil se s nově nabytými zkušenostmi po návratu z výletu.

Ryan tak nyní každému majiteli elektromobilu doporučuje, aby každý delší výlet plánoval s maximální pečlivostí. „Protože když se neustále budete obávat, kde příště dobijete baterie, bude vaše cesta mnohem delší - a také méně zábavná,“ říká. Jinými slovy se připravte na to, že budete sluhou svého auta, nikoli naopak. A říká to člověk po zkušenosti z Kalifornie, navíc majitel Tesly, která oproti ostatním má možnost využívat celkem husté sítě aspoň nějak fungujících Superchargerů. Tohle je skutečně novodobé otrokářství, kdy ten, kdo práská bičem, je váš vůz.

Však s pár let starým dieselem za zlomek ceny Tesly byste onu tisícikilometrovou štreku zvládli snadno na jeden zátah s rychlostním průměrem kolem 100 km/h, tedy klidně za polovinu času a s nulovými starostmi. A třeba 10 hodin v autě s puštěným topením by vás stálo asi 6 až 7 litrů nafty, které dojezd sníží třeba z 1 000 km na 900 km. Není to úplně jiný svět?

Model S od roku 2017 používá jako nejmenší už jen baterie s kapacitou 75 kWh, s nimiž je spojen minimální dojezd alespoň 400 km dle certifikace agentury EPA. Ovšem i tak mají majitelé problém s rozumným používáním auta byť na delší výlety, a to dokonce i v Kalifornii, kde se nachází třetina veškerých stanic v USA. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Business Insider

