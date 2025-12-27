Majitel vrcholné Tesly zkusil po roce a pár tisících ujetých km prodat své auto v aukci, prodělal na tom kalhoty
dnes | Petr Prokopec
Jestli se tohle auto stává ternem pro jeho druhé majitele, ukáže teprve čas, propady jeho hodnoty jsou ale vzhledem ke stáří i najetým kilometrům extrémní. Tady majitele přišel každý ujetý km na brutálních 121 Kč jen na amortizaci, i když s vozem docela normálně jezdil.
Svého času neuplynul pomalu ani den, abychom nezmínili Teslu Cybertruck. Jiná automobilová média na tom byla podobně, elektrický pick-up byl totiž po dlouhou dobu velmi žhavým tématem. Pochopitelně za tím stál hlavně jeho vzhled, který je mimořádně extravagantní a nezaměnitelný. Jako takový ovšem nepadl do oka každému. Je sice pravdou, že o něm debatoval každý, ovšem ne z touhy takové auto vlastnit. Ve chvíli, kdy bylo řečeno vše, se tak značná část publika přesunula k jiným tématům. A Cybertruck začal upadat v zapomnění i v obchodní rovině.
Dnes se tak jedná o nejméně žádanou Teslu, jejíž prodeje napravuje Elon Musk jejím pořizováním do flotil dalším jím ovládaných firem, jinak o ní automobilka odmítá mluvit. Je to razantní obrat proti minulosti, kdy o Cybertrucku mluvila jako o bestselleru, který ovládne prodejní tabulky. A když se takto chová samotný výrobce, asi nepřekvapí, že k vozu se začínají otáčet také majitelé. Mnozí se proto Cybertruck rozhodli prodat, což ovšem vedlo k ještě jedné neveselé zkušenosti s tímto elektromobilem.
Svého času si Tesly držely zůstatkovou hodnotu citelně lépe než jiná auta s elektrický pohonem, dnes už to neplatí. A to je to také případ Cybertrucku, jak se potvrdilo v nedávné dražbě na aukčním webu Cars & Bids. Prodána zde totiž byla vrcholná varianta Cybertbeast, kterou si první majitel převzal loni v květnu a od té doby s ní ujel 6 900 kilometrů.
Při koupi pick-upu na sobě dotyčný rozhodně nešetřil, bral vrchol. Kromě 857 koní tedy vůz dostal i 20palcová litá kola, elektricky ovládaný kryt korby, adaptivní vzduchový podvozek, řízení všech čtyř kol, panoramatickou střechu, vyhřívaná a chlazená sedadla, 18palcový centrální displej či audio systém s 15 reproduktory. Mimo to byl Cybertruck potažen ochrannou fólií v saténově šedém odstínu, díky kterému vypadá ještě robustněji než standardní provedení.
Na kolik polep vyšel, prodávající neupřesnil. Jen zmínil, že již utrpěl pár drobných oděrek. Za samotný Cyberbeast ovšem loni zaplatil 121 985 dolarů neboli 2,51 milionu korun. Nyní jej ovšem prodal za 81 500 USD (1,68 milionu Kč), tedy se ztrátou 40 485 USD, asi 834 tisíc Kč. Každý ujetý kilometr jej tak stál asi 121 korun, každý měsíc vlastnictví pak něco přes 50 tisíc korun. Je tak velmi pravděpodobné, že Tesle se dotyčný po takové zkušenosti raději znovu vyhne.
Zajímavé je, že automobilka nedávno právě provedení Cyberbeast zdražila o 15 tisíc dolarů, tedy víc jak 300 tisíc Kč, načež nyní startuje na 114 900 USD (2,37 milionu Kč). Ani to zjevně masivním ztrátám hodnoty nezabránilo ani v nejmenším. Kdokoli si ji tak nyní pořídí, riskuje vlastně jen ztrátu ještě většího množství peněz. A zda bude koupě výhodnější ojetiny výhrou aspoň pro druhého majitele... No, dovolíme si o tom pochybovat, ale až čas ukáže víc.
Tato Tesla Cybertruck Cyberbeast se prodala v aukci za takovou cenu, že první majitel rok vlastnictví a 6 900 ujetých km přišel o 834 tisíc Kč. Je jisté, že na tuto zkušenost s láskou vzpomínat nebude. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast@Cars & Bids
