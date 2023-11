Majitelé elektrických Audi platí vysokou daň za svou volbu, během pár desítek tisíc km přišli o víc jak 1,4 milionu Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Tomu se říká drahý špás, který nakonec připomíná asi největší problém elektromobilů - ohromnou ztrátu hodnoty. Ta v případě modelu e-tron resp. Q8 e-tron přes minimální využití dosahuje až 70 procent ceny nového auta za pouhé 3 roky.

„Hlavním problémem elektromobilů je zpomalující se poptávka, a to navzdory robustní nabídce a rostoucímu výběru těchto modelů,” zhodnotil Lance Iserman, šéf Morrie's Automotive Group, současnou situaci na trhu těchto aut. Její následky se projevují hlavně v posledních týdnech a měsících a přidělávají vrásky na čele automobilovým gigantům, kteří prodělávají klidně skoro milion korun na každém prodaném autě, což pochopitelně vede k přehodnocení jejich někdejších optimistických strategií. Trochu se ale v návalu zpráv tohoto druhu zapomíná na jinou „oběť” zpackané elektrické revoluce - ty, kteří si je z jakéhokoli důvodu koupili.

Popravdě řečeno máme tendenci těchto lidí obecně moc nelitovat, neboť jejich volba je často projevem oportunismu a neskrývané snahy využít dotací a dalších výhod přímo či nepřímo nedobrovolně placených jinými v jejich prospěch. Zdaleka ne vždy to tak ale je, řada lidí autům prostě nerozumí a nechá se do koupě elektromobilu „uvrtat” dealerem s přebytkem skladových zásob, nesplněnými povinnými odběry těchto aut apod. V záplavě vesměs nepodloženě pozitivních zpráv o elektrických autech se běžnému spotřebiteli může zdát, že jde prostě o další alternativu, kterou si může dovolit mít. Ale je zrovna tohle pravda?

I kdyby pořizovací cena ani omezená využitelnost těchto někomu nakrásně nedělala problém, bude to jeho specifická situace, nikoli pohled naprosté většiny ostatních. Právě jejich přístup vyplývající z faktických limitů elektromobilů ale nakonec určuje to nejpodstatnější pro většinu majitelů - celkové provozní náklady definované v prvé řadě poklesem hodnoty. Ten je u elektromobilů zcela mimořádně vysoký, přesto zaskočí, jak velký u některých vozů je.

Kolegové z Inside EVs v jednom ze svých posledních článků upozorňují na to, jak masivní propad hodnoty postihl Audi e-tron (dnes přejmenované na Q8 e-tron), tedy elektrické SUV ingolstadtské značky a jednu z jejích prvotin na tomto poli. Kolegy zaskočilo, že vozy z roku 2020 s klidně 40 tisíci najetými km je dnes možné koupit v USA za ceny okolo 30 000 dolarů, i když jde o vůz, který jako nový šlo a jde koupit okolo 76 000 USD. Bavíme se tedy o poklesu hodnoty skoro o 1,1 milionu Kč za 3 roky a zanedbatelný počet najetých km, ztrátu více jak 60 procent hodnoty. Je to extrém, brutalita svého druhu, ale říkali jsme: Pche, Amerika, tam ceny aut klesají rychleji a elektromobily lidé chtějí ještě méně než u nás... Realita je ale přesně opačná.

Průzkumem evropské nabídky e-tronů obdobným tomu americkému jsme zjistili, že i když dnes novou Q8 e-tron nekoupíte levněji než za 2 168 900 Kč, auta z roku 2020 s najetými klidně jen 24 tisíci km můžete vybírat od 29 950 Eur včetně DPH (asi 735 tisíc Kč), kterou navíc obvykle lze odečíst. A není to žádná anomálie, aut za cenu okolo 30 000 Eur s nájezdy do 50 tisíc km je hromada, když pak odstraníte limity najetých km, rozvine se nabídka do ještě větší šíře a minimální cena se posune ještě níž. Přesto existuje jen jedno auto v prodeji, které najelo víc než 160 tisíc km, najezdit za tak krátký čas s elektromobilem víc je náročné.

V evropských reáliích se tedy bavíme o poklesu hodnoty i o víc než 1,4 milionu Kč (kdo si koupí Audi v základu?) za pár desítek tisíc km a tři roky. Je to skoro 70 procent původní ceny, najednou se z multimilionového Audi stane konkurence nové Škody Octavia. Majitelé tak platí za svou volbu opravdu vysokou daň, některé přišel každý ujetý km jen na ztrátě hodnoty na 70 Kč. Jen si to představte, otočíte Brno z Prahy, najedete třeba 420 km a 29 400 Kč je fuč, za jediný den. To už musí být výnosná cesta, abyste si kvůli ní pár týdnů neškrábali hlavu...

Důvody jsou pořád stejné - obecný nezájem daný omezenou použitelností a především krátká životnost těchto aut daná drahými bateriemi, které nezřídka nevydrží déle než 8 až 10 let. Už po třech až čtyřech letech se obava z blížícího se konce záruky na akumulátor (obvykle 8 let a 160 tisíc km) projevuje na ceně tímto způsobem. Jak má být za těchto podmínek elektrická revoluce „udržitelná”, ať použijeme moderní termín? Kdo si vůbec může dovolit platit tak vysoké sumy jen za vlastnictví auta? Odpovězte si sami...

Audi e-tron nepůsobí jako bůhvíjak atraktivní auto per se, optikou nákladů vlastnictví se ale kvůli masivnímu poklesu hodnoty jedná o pojízdnou finanční sebevraždu. Situace je překvapivě ještě horší v Evropě než v USA. Ilustrační foto: Audi

Zdroje: Inside EVs, Auto News, Audi, Mobile.de

Petr Miler

