Majitele elektrických Porsche dál ničí brutální pokles hodnoty, tento přišel skoro o 2 miliony za 8 měsíců. Nezájem dokonce zastavil výrobu
Petr MilerA to prosím není ani trochu tuctový kousek, ale vrcholné provedení, které si nedávno vzalo zpátky rekord nejnáročnějšího okruhu světa. Ani to zájemce neohromuje, naopak, poptávka stále klesá a výroba nových Taycanů znovu stojí.
27.5.2026 | Petr Miler
Sázka Porsche na elektrický pohon vstoupí do dějin jako jeden z největších strategických přešlapů automobilové historie. Naprosto nesmyslné, racionálně neospravedlnitelné rozhodnutí, které postrádalo sebemenší vazbu na technickou realitu či preference zákazníků, vypadalo chvíli jako legrace, než vyjevilo svou skutečnou tvář. A po léta jednu z nejziskovějších firem v oboru začalo posílat ke dnu.
Není to přehnané tvrzení, Porsche už vykazuje mohutné ztráty a jen ukazuje, jak drahým špásem podobné omyly jsou. Fakt, že ani taková společnost nedokáže udělat z každého produktu vysoce ziskovou záležitost, nepřekvapí, ani Porsche nepředpokládalo, že by z jeho elektrického dýchánku rychle „něco káplo”. Nikoho ale nenapadlo, že to bude až takový provar. Že miliardové investice do elektrického portfolia budou tak dalece nerentabilní, že společnost nedokáže udržet bezpečně nad vodou ani stále dominantně spalovací zbytek portfolia apod.
Firmě tak nezbylo než za 5 minut 12 přepnout do krizového módu, useknout většinu zmírajících větví vývoje a zkusit to s některými modely znovu téměř od nuly. Společnost i tak v tom nejlepším případě čeká ještě několik hubených let, než následky tohoto fiaska vyžehlí. Ostatně, zatím stále tne do živého, prodává rodinné stříbro a zavírá továrny i propouští.
Můžeme se nyní ptát, čím vším to je. A jistě bychom našli řadu pádných argumentů od nepoužitelnosti výkonných aut s bateriemi o kapacitě odpovídající 20litrovým nádržím paliva, které se doplňují klidně i hodiny, až po značnou emotivní nezáživnost elektrických sporťáků. Zůstaneme-li ale v ekonomické rovině, pak se celý tento nezdar zrcadlí v jedné věci - masivní ztráta hodnoty prodaných aut.
V té se projevuje nejen výše zmíněné, ale i kratší životnost elektrických aut daná omezenou životností drahých baterií nebo „násilné” tlačení nových elektromobilů na trh. To není reflektováno zájmem o tyto vozy mezi ojetinami, což logicky způsobuje mohutný přetlak nabídky nad poptávkou a nízké prodejní ceny. Celý tento proces navíc tak trochu uzavírá jeden kroužek spirály a sám se stává důvodem dalšího nezájmu - vlastní i zprostředkované zkušenosti o tom, jak někdo přišel o miliony korun za pár let nevýznamného ježdění s elektrickým Porsche... To těmto autům na zájmu opravdu nepřidává.
Že to tak je, dokazuje i pár dnů starý výsledek aukce na Cars and Bids, který musí být pro tradiční kupce podobně výjimečných aut obrovským varováním. Spousta obyčejnějších lidí má pocit, že drahé sporťáky kupují ti, kterým na nějakém tom milionu nesejde a bankovkami si klidně utírají zadnici, když jim dojde toaletní papír. Jenže není to tak. I takoví tedy jistě existují, dominantní skupinou jsou ale stále jedinci hlídající si své často pracně nabyté jmění, kteří počítají i s tím, že pokud si koupí něco jako Porsche 911 GT3 RS, sotva o nějaké peníze přijdou, protože se i po mnoha letech mírného ježdění prodá za cenu blízkou té, za níž ho pořídili. A pokud sáhnou po něčem výjimečnějším, mohou i vydělat.
Takovým Porsche 911 GT3 RS elektrického světa je model Taycan Turbo GT Weissach. Nejenže že se svého času stal (pravda trochu smutným) rekordmanem Nordschleife, což nedávno (pravda znovu trochu smutně) posunul ještě dál. Je to také s až 1 108 koňmi výkonu a zrychlením na stovku okolo 2 sekund také historicky nejrychlejší Porsche všech dob co do akcelerace. Přesto se ani takový stroj modelového roku 2025 s nájezdem pouhých 8 606 mil v dražbě zdaleka nedokázal přiblížit ceně, kterou stál jako nový.
Původní cena vozu činila 252 485 dolarů, v přepočtu bezmála 5,3 milionu Kč. Nabídnout někdo v aukci takovou 911 GT3 RS, pravděpodobně se prodá i nad ceníkovou cenou pro její okamžitou nedostupnost, tady ale bylo vše jinak. Za vůz nikdo nenabídl víc než 162 000 USD, což majiteli přišlo tak málo, že auto ani nechtěl dát. Následné přímé negociace s nejperspektivnějšími zájemci a akceptace reality na trhu ale vedly ke zvýšení ceny jen na 168 tisíc dolarů, za to byl vůz skutečně prodán.
Ztráta hodnoty za asi 8 měsíců vlastnictví tak činí činí 84 485 USD, tedy 1,76 milionu Kč. Ale to není vše, majitel auto normálně používal, nebyla to pro něj žádná spekulace, takže do něj nacpal další peníze - Taycan má instalovaný pevný radarový detektor i rušičku laserových měřičů, k tomu přední a zadní kameru pro nahrávání dění kolem vozu, nic z toho z výroby pochopitelně nemělo a jsou to drahé věci za statisíce. Přihoďte další náklady na provoz jako dobitou elektřinu a jste na 2 milionech jako nic. Za 8 měsíců. To jsou šílené peníze pro kohokoli, kdo nepřehazuje miliardy vidlemi. A takoví lidé si asi Taycan ani nekoupí...
Je to samozřejmě kruté a ve výsledku to poškozuje i samotnou automobilku, ale nakonec má, co chtěla mít. Aby se tomu vyhnula, stačilo jediné - neignorovat skutečnost a naslouchat vlastním zákazníkům. Kdyby to Porsche udělalo, nikdy nenabídne jediný elektrický model. Však o něj žádná významná skupina potenciálních kupců nikdy nestála a i dnes zákazníci tyto vozy přijímají spíš jako z nouze ctnost.
Že to tak je, není jen Milerova domněnka, ale holý fakt vyplývající i z aktuálního dění na trhu nových aut. Ačkoli odbyt Taycanů jde ke dnu už dobré tři roky a automobilka soustavně omezuje výrobu tak, aby do showroomu nevozila další kamiony těchto modelů, když jich mají plné parkoviště i poté, co jeden dostal každý z rodiny majitele dealerství, nyní ji musela pro nezájem dokonce úplně zastavit.
Jak informuje SWR, Taycan se v tuto chvíli vůbec nevyrábí, neboť výrobní linka byla v pátek uzavřena a nerozjede se dřív než po týdnu, který prý automobilky využije pro „nezbytnou údržbu”. Tomu se říká optimistický pohled na realitu... Podle mluvčího Porsche bylo zastavení výroby vzhledem k situaci na trhu nezbytné a něco nám říká, že to zůstatkovou hodnotu dříve prodaných aut znovu potlačí dolů. A jsme hodně zvědavi, jak velké fiasko to udělá z nového elektrického Cayenne - elektrický Macan už jím je.
Pro lepší představu o nezájmu o Taycan ještě dvě čísla z jednoho konkrétního trhu. Ne z Česka, tady se prodá tak jako tak 5,5 auta, ale z mého druhého domova v Nizozemsku. Tam by Taycan měl frčet, že? Karty jsou tam rozdány tak, aby lidé nic jiného než elektromobily nekupovali, i kdyby nakrásně chtěli. Realita? Za poslední rok a půl se v zemi prodalo pouhých 197 Taycanů, zatímco spalovací 911, která je zatížena daní tak hustou, že by se dala krájet (už u základní 911 GT3 se platí 107 796 Eur tzv. BPM, to je 2,6 milionu Kč jen daň, u Taycanu je to 687 Eur, takže skoro nic - to není vtip) bylo 637. Víc než třikrát tolik.
Pokud si teď Taycan přehrává na skladech nějakou hudbičku, bude to „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me”. Tedy možná už jen ta poslední dvě slova, odstřel tohoto propadáku nemůže z ekonomického hlediska přijít dost včas...
Hezký Taycan Turbo GT? V podstatě ano, i nám se líbí, tohle je vymakané auto. Navíc je pekelně rychlý, přesto je o něj zanedbatelný zájem. Ten se ve výsledku projevuje hlavně obrovskou ztrátou hodnoty, což je těžká rána pro většinu z těch, kteří si takový vůz koupili a nakonec i pro samotnou automobilku. Ta teď už dokonce ani žádné Taycany nevyrábí, nikdo je nechce. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály
Zdroje: SWR, 2025 Porsche Taycan Turbo GT@Cars and Bids
