Majitelé elektromobilů platí za pojištění svých aut až skoro o polovinu víc než vlastníci spalovacích aut

včera | Petr Prokopec

Foto: Škoda

Je to další čára přes rozpočet pohádek o provozní výhodnosti těchto aut. Na některých dílčích nákladech na provoz ušetřit lze, s ohromnými poklesy hodnoty a ke všemu i tak drahým pojištěním ale celková bilance nikdy nemůže být pozitivní.

Snad nikdo soudný se nikdy nepokoušel tvrdit, že elektrické auto je uživatelsky příjemná věc. Už kvůli limitům současných baterek a propastným rozdílům v kapacitě a rychlosti doplňování energie proti spalovacím vozům to tak být prostě nemohlo a nemůže. Co se ale mnozí tvrdit pokoušeli, je, že ježdění s nimi bude ekonomicky výhodnější.

Aspoň chvíli se to zdálo být možné. Když nebylo zřejmé, jak ohromným poklesem hodnoty budou tahle auta trpět, a elektřina nestála tolik jako ledviny na černém trhu, mohlo se vlastnictví elektromobilu teoreticky vyplatit. Od té doby ale uplynula řada let a z iluze ekonomické výhodnosti nezbylo vůbec nic.

Hlavně v zimě tristní použitelnost tak doplňují stále rychle degradující baterie se vším, co s tím souvisí, i citelně dražší servis. Vysoké sazby servisních center se navíc spolu s drahými bateriemi propisují i do cen pojištění, které u aut s elektrickým pohonem rostou do míň a míň snesitelných výšin.

Podle dat Verivoxu citovaných Focusem tak majitelé elektromobilů platí klidně o 44 procent vyšší sumy, než jaké jdou na konto vlastníků spalovacích aut srovnatelné třídy. Za příklad dává BMW X3 s bateriovým a spalovacím pohonem, kdy u první varianty je hned 49 procent sjednaných pojistných smluv dražších. Podobné je to u SUV Škody, kdy 40 procent pojistek Enyaq je dražší než pro Karoq. Průměrný rozdíl v jejich výši je 18 procent.

Ponechme teď stranou, proč portál nesrovnal spíše Karoq a Elroq. Stejně jako v tuto chvíli vlastně již není tak podstatné, že některé tarify jsou u elektromobilů levnější. Podstatné je, že pojišťovny mají nyní k dispozici data dlouhodobějšího charakteru, ze kterých se výše pojistných sazeb odvíjí. A samy přiznávají, že jakkoli jde často při haváriích o banality, jejich opravy jsou dražší, nezřídka kvůli bateriím a likvidacemi formou totálních škodám při riziku poškození baterií. Není v tom žádná konspirace - rozhodují jen faktury od servisů a zvolené formy likvidace.

Kromě toho musí vlastníci daleko pečlivěji číst smlouvy, neboť základní pojištění poškození baterií často ani nekryjí. I to je dopad dlouhodobějších dat, neboť se postupem času ukázalo, že pokud dojde na havárii elektromobilu, paket většinou nelze ani opravit, ani vyměnit. A jak už padlo, v tu chvíli se vůz odepisuje jako totálně zničený, i když není ani moc starý, ani moc ojetý a poškození jeho konstrukce není zásadní.


Pojištění srovnatelných elektrických aut je obvykle citelně dražší než jejich spalovacích ekvivalentů. A není v tom žádná konspirace, mohou za to drahé opravy i předčasné totální škody. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.