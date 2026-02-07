Majitelé elektromobilů platí za pojištění svých aut až skoro o polovinu víc než vlastníci spalovacích aut
Petr ProkopecJe to další čára přes rozpočet pohádek o provozní výhodnosti těchto aut. Na některých dílčích nákladech na provoz ušetřit lze, s ohromnými poklesy hodnoty a ke všemu i tak drahým pojištěním ale celková bilance nikdy nemůže být pozitivní.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Majitelé elektromobilů platí za pojištění svých aut až skoro o polovinu víc než vlastníci spalovacích aut
včera | Petr Prokopec
Je to další čára přes rozpočet pohádek o provozní výhodnosti těchto aut. Na některých dílčích nákladech na provoz ušetřit lze, s ohromnými poklesy hodnoty a ke všemu i tak drahým pojištěním ale celková bilance nikdy nemůže být pozitivní.
Snad nikdo soudný se nikdy nepokoušel tvrdit, že elektrické auto je uživatelsky příjemná věc. Už kvůli limitům současných baterek a propastným rozdílům v kapacitě a rychlosti doplňování energie proti spalovacím vozům to tak být prostě nemohlo a nemůže. Co se ale mnozí tvrdit pokoušeli, je, že ježdění s nimi bude ekonomicky výhodnější.
Aspoň chvíli se to zdálo být možné. Když nebylo zřejmé, jak ohromným poklesem hodnoty budou tahle auta trpět, a elektřina nestála tolik jako ledviny na černém trhu, mohlo se vlastnictví elektromobilu teoreticky vyplatit. Od té doby ale uplynula řada let a z iluze ekonomické výhodnosti nezbylo vůbec nic.
Hlavně v zimě tristní použitelnost tak doplňují stále rychle degradující baterie se vším, co s tím souvisí, i citelně dražší servis. Vysoké sazby servisních center se navíc spolu s drahými bateriemi propisují i do cen pojištění, které u aut s elektrickým pohonem rostou do míň a míň snesitelných výšin.
Podle dat Verivoxu citovaných Focusem tak majitelé elektromobilů platí klidně o 44 procent vyšší sumy, než jaké jdou na konto vlastníků spalovacích aut srovnatelné třídy. Za příklad dává BMW X3 s bateriovým a spalovacím pohonem, kdy u první varianty je hned 49 procent sjednaných pojistných smluv dražších. Podobné je to u SUV Škody, kdy 40 procent pojistek Enyaq je dražší než pro Karoq. Průměrný rozdíl v jejich výši je 18 procent.
Ponechme teď stranou, proč portál nesrovnal spíše Karoq a Elroq. Stejně jako v tuto chvíli vlastně již není tak podstatné, že některé tarify jsou u elektromobilů levnější. Podstatné je, že pojišťovny mají nyní k dispozici data dlouhodobějšího charakteru, ze kterých se výše pojistných sazeb odvíjí. A samy přiznávají, že jakkoli jde často při haváriích o banality, jejich opravy jsou dražší, nezřídka kvůli bateriím a likvidacemi formou totálních škodám při riziku poškození baterií. Není v tom žádná konspirace - rozhodují jen faktury od servisů a zvolené formy likvidace.
Kromě toho musí vlastníci daleko pečlivěji číst smlouvy, neboť základní pojištění poškození baterií často ani nekryjí. I to je dopad dlouhodobějších dat, neboť se postupem času ukázalo, že pokud dojde na havárii elektromobilu, paket většinou nelze ani opravit, ani vyměnit. A jak už padlo, v tu chvíli se vůz odepisuje jako totálně zničený, i když není ani moc starý, ani moc ojetý a poškození jeho konstrukce není zásadní.
Pojištění srovnatelných elektrických aut je obvykle citelně dražší než jejich spalovacích ekvivalentů. A není v tom žádná konspirace, mohou za to drahé opravy i předčasné totální škody. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Focus
Bleskovky
- AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
před 11 hodinami
- Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
včera
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
6.2.2026
Nejnovější články
- Žena si koupila elektrický Rolls-Royce za 11 milionů. Baterie mu odešla záhy, firma vůz za 4 měsíce neopravila a odmítá ho koupit zpět
před 6 hodinami
- Zapomenutá verze neúspěšného VW byla svého času sama propadák, poslední vyrobený kus se ale právě prodal za miliony
před 8 hodinami
- Honda vzala 27 let starý Accord s 1 milionem ujetých km a nechala ho jezdit 24 hodin v kuse jezdit po okruhu. Podívejte se, jak dopadl
před 9 hodinami
- AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
před 11 hodinami
- Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva