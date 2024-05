Majitelé elektromobilů se stále častěji potýkají s osudem majitelů plynových aut, vztekají se zbytečně před 9 hodinami | Petr Miler

S ohledem na dosavadní zkušenosti je jen logické, že směrem k těmto vozům přistupují provozovatelé parkovacích domů, podzemních garáží a dalších podobných míst s obezřetností. Duch doby ale velí rizika přehlížet a argumentovat irelevantními daty.

O tom, jak vysoká je pravděpodobnost vzplanutí elektrického auta ve srovnání s tím spalovacím, nebudeme mít zcela jasno do chvíle, dokud tu s námi elektromobily ve větším počtu nebudou aspoň dekády. „Kazatelé elektrické pravdy” sice rádi říkají, že riziko vzplanutí těchto aut je dnes obecně zásadně nižší než u spalovacích vozů, což je statistický fakt, pojišťovny ale kontrují tím, že když se v potaz vezme i věk vozidel, rozdíl v pravděpodobnosti není zásadně odlišný. V případě spalovacích vozů hoří zejména stará auta, která s elektrickým pohonem prakticky neexistují.

Může se tedy ukázat časem jak to, že elektromobily skutečně hoří méně často, stejně jako se může ukázat to, že je pravděpodobnost srovnatelná či dokonce vyšší. Toto tvrdíme dlouhodobě a kdo nám do úst vkládá cokoli jiného, neříká pravdu. Bez ohledu na to je ale faktem jiná věc - požáry elektrických vozů jsou vzhledem k jejich povaze zásadně nebezpečnější, ničivější a jejich uhašení je nesrovnatelně složitější. Jejich požáry dokážou potápět lodě a zaměstnat hasiče stonásobně víc. Nakonec sami hasiči dlouhodobě varují před tím, jak přehlížený problém to je, kdo jiný by o tom měl něco vědět?

Z tohoto důvodu nechtějí někteří rejdaři elektromobily na svých lodích a provozovatelé některých parkovišť ve svých objektech. Není to žádné dílo „fosilní” lobby, ale zcela racionální obava daná buď přímo možností poškození lodi resp. objektu, převážených resp. zaparkovaných aut, popř. sekundární reakce na omezující opatření pojišťovny. Pokud vám pojišťovna řekne, že vám garáž nepojistí popř. ji pojistí zásadně dráž, když v ní dovolíte parkování elektromobilů kvůli riziku zásadně větších škod, které by musela hradit, co uděláte?

Majitelé elektromobilů se tak stále častěji potýkají s osudem majitelů plynových aut, kdy do některých míst prostě nesmí. A velmi se tomu diví, dokonce se doslova vztekají. O posledním takovém případu informuje BBC s odvoláním na Paula Freeman-Powella, kterému bylo zamezeno ve vjezdu s jeho elektrickým autem do parkovacího domu u nemocnice Alder Hey v Liverpoolu. Nebylo to nic osobního, zákaz vjezdu tam měly a mají všechna elektrická auta s ohledem na ocelovou konstrukci parkovacího domu. Freeman-Powell to respektoval, záhy si ale vylil srdce na sociálních sítích a získal podporu některých dalších lidí.

Sám patří mezi ty, kteří to označili „novou pekelnou hloupost fosilní lobby” a nepřekvapivě nemusel jít daleko pro podporu některých samozvaných expertů, kteří - stejně jako on - argumentují tím, že elektrická auta dnes moc často nehoří. Některá média pak dokonce označila pravidla nemocnice za „zastaralá” a sama nemocnice v reakci na konfrontaci BBC raději začala říkat něco o dočasném opatření. Jak absurdní to je?

Znovu připomínáme, že tohle není věc pravděpodobnosti, ale intenzity případného požáru, který je prostě faktem a zvlášť kovovou konstrukci dokáže zničit způsobem, který je při požáru spalovacího mnohem méně pravděpodobný. Námi oslovený český profesionální hasič s výcvikem na hašení požárů elektrických aut uvádí, že teplota při požárů elektrického auta je více než třikrát vyšší než u spalovacího vozu a délka potýkání se s ním se počítá místo minut na hodiny. Co víc je k tomu třeba říci? Toto dělá z požárů elektromobilů rizikovou věc a mělo by být na uvážení každého provozovatele parkovacího domu či podzemní garáže zda, popř. jakým způsobem jej bude tolerovat.

Zdravému rozumu ale doba nepřeje, dnes je pro některé větším problémem, že by takový přístup mohl vést k pochybnostem o elektrických autech jako takových. Což je pochopitelně další nesmysl, neboť každé řešení má své výhody a nevýhody a bylo by na místě zmiňovat vždy obojí, ne u jednoho rizika zveličovat a u druhého je přehlížet. Tak či onak předpokládáme, že omezení pro elektromobily bude v podobných parkovacích objektech přibývat, a to už kvůli zmíněným pojišťovnám. I ty „politika” do nějaké míry zajímá, nakonec jsou to ale peníze, co rozhoduje. A potenciální vysoké škody s adekvátně vysokým pojistným posunou uvažování provozovatelů do racionálních mezí.

Elektromobily dnes hoří méně často, ale také mnohem nebezpečněji. Proč by mělo být problémem s tímto rizikem zacházet adekvátně z obou stran? Ilustrační foto: Škoda Autp

