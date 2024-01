Majitelé elektromobilů tráví u „rychlých” nabíječek v průměru 42 minut, je to k smíchu i k pláči současně před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Uvážíme-li, jak malé jsou baterie současných aut a kolik lidí tato místa využívá jen k částečnému dobití, když je to nezbytné, jde o naprosto bláznivé číslo. Výsledek studie jen podtrhuje mizérii praktické použitelnosti elektrických aut.

Zůstávám přesvědčen, že přijetí teze o nahraditelnosti spalovacích aut elektrickými protějšky v jejich současné podobě může být jen dílem nevědomosti autora takového tvrzení. Jsou to prostě dva úplně jiné světy, pokud jde o množství energie, které si sebou tato auta mohou vozit. A jakým způsobem je možné ji doplnit.

Základní matematicko-fyzikální výpočty jsme vám předestřeli mnohokrát, a tak dnes jen telegraficky - pokud na jedné straně máte auto s 60litrovou nádrží nafty, která i po zohlednění menší efektivity spalovacího motoru představuje ekvivalent 234 kWh akumulátoru 100procentně efektivně (což je v praxi nedosažitelné, ale buďme velkorysí) pracujícího elektromotoru, je to naprosto odzbrojující srovnání samo o sobě.

Však na jedné straně máme 53 kg vážící množství paliva, na té druhé baterii, která v praxi váží přes 1,3 tuny. 60 litrů nafty dolijete s rychlou tankovací pistolí pro náklaďáky za desítky sekund, jakoukoli jinou za 1,5, možná 2 minuty. 234kWh akumulátor budete dobíjet v řádu hodin i u nadstandardně „rychlých”, v praxi se nepříliš vyskytujících nabíječek. A to ani nemluvíme o tom, že životnost plastové nádrže na 60 litrů je skoro nekonečná, zatímco akumulátor vám bude sloužit možná 8, možná 10 let, pak ho musíte vyměnit. A řekli jsme, že náhradní nádrž stojí okolo 2 000 Kč, zatímco srovnatelné akumulátory budou klidně za milion?

To jsou fakta, jednoduché počty, fyzika základní školy, nic víc. Potvrzují je svými výpočty uznávaní experti i zdokumentovaná povaha některých dobíjecích stanic. V jakési postfaktické době, ve které se normou stává diskuze, kdy tvrzení: „Tráva je zelená!” následuje reakce: „Zdroj?” to ale nemusí být dost. A tak se sluší sáhnout po datech z praxe, která výše zmíněné potvrzují prostou empirií.

O jednu takovou empirickou studii se postarala firma Energetics, která analyzovala, jakou dobu v průměru trávili majitelé elektrických aut u tzv. rychlých dobíječek (které jsou ve skutečnosti směšně pomalé, viz výše) během posledních tří let. Zkoumala téměř 2,4 milionu nabíjecích seancí, takže rozhodně nejde o povrchní data, právě naopak. A došla k fascinujícím závěrům, pro jejichž shrnutí stačí dvě věty: Průměr za celé zkoumané období činí 42 minut, to je věta první. Loni v červnu to tedy bylo lepších 36 minut, v prosinci se ale číslo opět zvýšilo na 40 minut, to je věta druhá. Nejde tedy mluvit ani o jednoznačně pozitivním trendu, a to se prosím bavíme o placeném dobíjení. V případě dobíjení zdarma je průměrná seance dlouhá dokonce 78 minut a celkový průměr všech sledovaných seancí činí 54 minut, jak polopaticky shrnuje americké ministerstvo energetiky.

Takové výsledky jsou k smíchu i k pláči současně. Jde jen o dobu samotného dobíjení, navíc o průměr. Na takové hodnoty jde o strašně vysoká čísla, však sám jsem s elektromobily mnohokrát jel, spoustu jejich uživatelů poznal. A tak dobře vím, že obvyklé není u veřejných dobíječek „tankovat” třeba z 5 až 10 procent kapacity do 100 procent, jako je tomu u palivových nádrží, obvykle jde jen o parciální doplnění, kdy i posun z 20 na 80 procent bývá vzácný. To nakonec potvrzuje i citovaná studie, podle níž je během oněch 42 minut v průměru doplněno jen 22 kWh energie, tedy ekvivalent asi 4,5 litru nafty. Přesto jsou průměrné časy tak vysoké.

Exaktní srovnání s průměrnou dobou tankování není možné provést, jednak takovou statistiku ani není z čeho vytvořit a jednak skoro nikoho nezajímá, zda tankování trvá 90 nebo 110 sekund, je to úplně jedno, je to vždy prakticky „hned”. A množství doplněné energie je nesrovnatelně větší, však dnešní typické akumulátory s kapacitou kolem 80 kWh představují ekvivalent sotva 20litrové nádrže.

Jsou to prostě dva jiné světy, úplně - svět elektromobilů a svět spalovacích aut. V komplementárním vztahu mohou být snadno, v tom substitučním ani omylem, netušíme, proč se nám někdo dokola pokouší namluvit opak.

Průměrná doba trávená majiteli aut, jako je Škoda Enyaq, u dobíjecích stanic? 42 minut. A doplněné energie bude ve srovnání s 2minutovým tankováním zlomek. Gratulujeme, to je pokrok par excellence. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Energetics přes Energy.gov a Auto News

