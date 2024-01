Majitelé elektromobilů v New Yorku nemají kde dobíjet své vozy, u nabíječek se tvoří víc jak hodinové fronty

Ve městě, které nikdy nespí, se to zdánlivě hodí, nakonec ani tam ale lidé nejsou spokojeni s tím, že musí 90 minut čekat, než se vůbec dostanou ke stojanu. Jeden z majitelů Tesly zoufale prosí Muska o pomoc, odpovědnost za tento stav ale nesou jako obvykle hlavně politici.

Na jaře roku 2020 zachvátila celý svět pandemie koronaviru. V reakci na to byla zavedena mnohá opatření, která ve větší či menší míře zasahovala do našich životů. Jedním z prvních nařízení byla povinná ochrana horních cest dýchacích, celý národ tedy na veřejnosti musel nosit roušku či jinou formu obličejové masky. Nařídili to tak politici, kteří ale už neřešili, že na trhu není ke koupi takových roušek dostatek. Ba co hůře, zásoby nestačily ani pro lékařský personál. Běžní lidé tak nakonec museli vzít vše do svých rukou a šili roušky od rána do večera, jimiž následně zásobovali sebe, známé i nemocnice. Pochopitelně na své vlastní náklady.

Od roušek se můžeme přesunout k elektromobilům, což na první pohled nejsou témata, která by mohla mít cokoli společného. V principu ale bohužel platí opak. Ať už jde o vládní či lokální politiky, spousta z nich tlačí na vnucování elektromobilů různými prostředky. Radní města New York tak kupříkladu rozhodli, že kdokoli chce provozovat přepravní služby, v podstatě musí vlastnit elektromobil. Od loňského roku, kdy toto pravidlo platí, bylo schváleno již více než 4 700 žádostí o licenci.

Ve městě, které nikdy nespí, tak začíná docházet na totéž, nač dochází všude tam, kde je vysoká koncentrace obyvatel a elektrických vozů. Tedy na dlouhé fronty u dobíjecích stojanů. Politici totiž sice tlačí na zelený pohon jako šílení, jaksi ale neřeší, že stejně jako povinnosti nosit roušky nelze dostát bez roušky, nelze ani elektromobily provozovat bez možnosti je rozumně nabít. Infrastruktura je tak pozadu, vozy není kde nabít a je tedy neskutečná frustrace majitelů elektromobilů, protože nabíječky si na rozdíl od roušek neušijí.

Situaci v New Yorku barvitě popisují kolegové z Inside EVs. „Jsem svobodná máma tří dětí. Každý den přicházím o hodinu a půl výdělků jen díky tomu, že stojím ve frontě, místo abych vydělala víc peněz a měla víc jídla pro své děti,“ uvedla Ellie Simpson, která se svou Teslou Model Y jezdí pro platformu Uber. Dalším z řidičů této společnosti je Bezgod Hoja, který pro změnu vlastní Model S P85D. Ten uvedl, že „pravidelně čekám hodinu jen na to, abych se dostal ke stojanu, a pak další hodinu, abych dostal kapacitu baterií alespoň na 80 procent“.

Tento stav nastal v momentě, kdy z víc jak 3 milionů aut registrovaných v New Yorku tvoří elektrické a plug-in hybridní modely asi 150 tisíc provozovaných aut, elektromobilů je pak 30 tisíc, tedy cirka 1 procento. Přesto se město potýká s takovými problémy, obzvlášť v zimě.

„Mráz vše jen zhoršuje. V létě můžu jezdit nonstop až osm hodin, ovšem při počasí, jaké panuje nyní, musím dobíjet auto každých šest hodin,“ uvedl Segundo, taxikář vlastnící Hyundai Ioniq Electric. Přičemž dodal, že tímto způsobem přichází o nemalé peníze, neboť klientela logicky nechce platit za čekání ve frontě.

S ohledem ne zmíněné je prakticky jisté, že takové problémy budou jen častější, neboť 99 procent aut v New Yorku pořád zvládá jezdit na benzin nebo naftu. Ani volání jednoho z majitelů Tesly o pomoc, které směřoval k Elonu Muskovi, tak nejspíš nebude vyslyšeno, na tohle je i nejbohatší muž světa krátký...

SOS

Here is a photo what is happening in Brooklyn NYC Tesla Supercharger. In Brooklyn 10000 guys bought Tesla and now it’s is impossible to charge the car. Help Us pleasehttps://t.co/4vXixFfYJQ pic.twitter.com/QEYVog9TNn