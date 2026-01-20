Majitelé faceliftované Tesly Model Y si stěžují, že je policisté „prudí” kvůli zadním světlům, nechápou, jak fungují
Petr ProkopecProti řešení samotné automobilky nelze přinejmenším z technického pohledu nic namítat, je nápadité. Jenže co je vám to platné, když musíte dokola (a často marně) policistům vysvětlovat, že je také legální?
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Od představení faceliftované Tesly Model Y uplynul už rok. Za tu dobu elektrické SUV oháknuté do kabátu inspirovaného Cybertruckem na silnicích zdomácnělo, což platí nejen v Evropě, ale ještě víc Americe, kde bylo lidem dodáno na 357 tisíc exemplářů. A byť většina z nich zamířila do Kalifornie a pár dalších států, které se rozhodly nutit lidem elektromobily jako šišky husám, lidem by mělo být sériové pojetí tohoto auta dobře známé. Jenže zjevně není.
Teď si možná říkáte, že je to fajn, protože majitelé pořád dělají dojem, že si koupili něco nového a zajímavého, jenže aktuálně je to pro ně spíš problém. Nadšenci do Tesel totiž informují, že se majitelé faceliftovaného Modelu Y stále častěji stávají předmětem zájmu policie kvůli jeho zadním světlům.
Tam, kde původní provedení mělo celkem tradičně dvě samostatná světla zasahující od boků až na víko zavazadlového prostoru, tam se facelift chlubí jednou lištou napříč celou zádí. Být to klasická světelná lišta, problém to asi není, jenže automobilka tady - patrně i kvůli snaze udržet náklady související s modernizací na uzdě a nepřepracovávat celé boky i záď - vsadila na jiné řešení.
Auto tedy dál má jakoby zadní světla zakusující se do boků i zádi, přímo ta ale slouží hlavně brzdovým lampám. Úlohu klasických koncových světel netvoří LEDková lišta, ale jen dva zdroje svítící směrem dovnitř auta, dál už Tesla pracuje jen s odrazy. Ona zdánlivá lišta tedy není světelný zdroj sám o sobě, jen odraz jiného zdroje. A to je pro policisty problém.
Mají pocit, že autu nesvítí zadní světla, že fungují jen ta brzdová, že ta koncová jsou buď porouchaná nebo nahrazená nějakou tuningovou lištou. Samozřejmě se mýlí, je to jejich neznalost, neboť předpisy nedefinují nutnost mít na tom či onom místě karoserie umístěný přímo zdroj světla, definují pouze minimální svítivost. A tomu takto Tesla dostává. Je to docela chytré - levné, efektní, legální. Policisté si to ale nemyslí.
Už několik majitelů Tesel kvůli tomu bylo zdokumentovaně konfrontováno, naposledy šlo o kupce faceliftovaného Modelu Y, který byl zastaven policistou v Indianě. Také tam si strážce zákona myslel, že elektrické SUV prošlo nějakým tuningem, u kterého někdo na legislativu nebral ohled, a zadní světla má vypnutá. „Řekl jsem mu, že auto je nové a má najeto necelých 1 800 km. Řekl jsem mu, že červená lišta je oním koncovým světlem. Fungovala, stejně jako směrová a brzdová světla,“ řekl majitel ke střetu s policistou, který faceliftovaný Model Y viděl snad poprvé.
Policista si ale nedal říct. Pokutu mu nakonec, místo toho však přišlo varování a poučka, že si má nechat dát světla spravit. Něco takového ale pochopitelně není možné, je to sériový a legální stav. Mýlka strážce zákona (a trvání na ni) je na jednu stranu nepřijatelná, na tu druhou se jí ale nedá zase tak divit, neboť když se podíváte na video níže, dojdete rovněž k názoru, že podsvícená lišta je poněkud matoucí. Na první pohled totiž působí, jako kdyby některé LEDky přestaly svítit nebo se světlo ztrácelo bůhvíkam.
Teslu lze pochválit za kreativitu a umění dostát regulacím dříve nepoznaným způsobem, jenže co si za to koupíte, když se řešení zadních světel nezdá být funkční pro lidi, kteří vymáhají dodržování zákona? A často jsou to paličáci, kteří si myslí, že oni jsou zákon? Chvíli vás tato světla budou bavit, pak vás asi začne rozčilovat, že budete bezdůvodně zastavováni a budete muset dokola a dokola vysvětlovat, že tohle jste si nevytvořili doma v garáži. Nedivili bychom se, kdyby Tesla v průběhu času řešení změnila, tedy pokud oněch bezdůvodných zastavení nebude ubývat...
Faceliftovaný Model Y se dočkal na přídi i na zádi podsvícené lišty. Jenže zatímco ta přední je skutečně lištou, ta zadní je jen hrou s odrazy světla. A pro policisty je zjevně matoucí. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla Oracle
