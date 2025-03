Majitele luxusních elektrických aut drtí drastická ztráta hodnoty, na těchto přišli o miliony za pár let před 6 hodinami | Petr Prokopec

Teoreticky by díky tomu mohly být jako ojetiny výhodnými koupěmi, problém je ale trojí. Jednak takové poklesy nejsou bezdůvodné, jednak jde o vozy s vysokými provozními náklady a především - rychlý pokles hodnoty trvá i poté, co si to hlavní „vyžrali” původní kupci.

Elektromobilitu měla doprovázet jen pozitivní nálada. Po nějakou dobu to i platilo, neboť se dařilo vyvolávat poptávku aspoň odpovídající nabídce, řada lidí navíc skutečně věřila, že tímto způsobem něčemu prospěje. Když k tomu ještě člověk přihodil statut Tesly jako symbolu společenského postavení, nebylo divu, že třeba Model 3 šlo po nějakou dobu po koupi prodat i dráž, než za kolik jste jej koupili. A bylo dokonce jedno, zda je kvalitní či nikoli.

Dnes je ovšem možné s elektromobilitou stoprocentně spojit jedinou věc, a sice obrovský propad hodnoty, která odpovídá přetlaku nabídky nad poptávkou zejména v případě ojetých aut i jejich omezené životnosti dané hlavně limity extrémně drahých baterií. To by do mohlo být dobrou zprávou pro ty, kteří jsou si elektromobil ochotní koupit, ovšem ten nový si nemohou dovolit. Jenže realita je taková, že rychlý pokles hodnoty je u nich prakticky nekonečný až do chvíle, než se z vozu stane v podstatě jen soubor náhradních dílů, který někteří majitelé raději vyhodí do vzduchu, než aby akceptovali směšnou zbytkovou cenu.

Pokud navíc toužíte po luxusních či sportovních vozech, musíme vás zklamat dvojnásob, neboť jejich ceny stále vysoké, dál klesají i tak, navíc náklady spojené s provozem jsou enormní. Právě na takové vozy se zaměřili kolegové Auto Bildu, kteří tak na jednu stranu ukazují, jak moc jejich vlastnictví drtí zejména první majitele, neboť ztráty hodnoty jsou u nich opravdu drastické. Na tu druhou ale samozřejmě pořád platí, že i když budou dál drahé na pořízení i vlastnictví, pak pokud je mermomocí chcete, je to pořád cesta, jak se jich zmocnit levněji. Tady je pětka největších propadáků.

BMW iX

Hned na úvod tu máme opravdovou „obludu”, která navíc váží 2,6 tuny. Je pak sice hezké, že při své 4,95metrové délce se uvnitř budete cítit velmi komfortně, ovšem komponenty podvozku vám budou odcházet pomalu stejně rychle jako kapacita baterií při rychlejším tempu. Ceny dnes začínají pod 1 milionem korun u verze xDrive40, výkonnější provedení xDrive50 ale již stojí minimálně 1,3 milionu Kč. Počítat přitom musíte s řadou softwarových potíží, neboť majitelé si stěžují na chyby navigace, problematické spárování telefonu a multimédií či špatně fungující tlačítka na telefonu.

Auto jako nové začíná na 2 147 600 Kč v úplném základu, většina prodaných aut stála o mnoho set tisíc víc. Obvykle dvou- až tříleté vozy tedy ztratily víc jak polovinu původní ceny, aniž by najely víc než desítky tisíc km.

Foto: BMW

Genesis G80 Electrified

Ještě o hodně levněji než elektrické SUV od BMW, zhruba od 950 tisíc Kč, můžete pořídit elektrický sedan od luxusní divize Hyundai. Genesis G80 přitom rozhodně neuvidíte na každém rohu, design Luca Donckerwolkeho lze navíc považovat za přitažlivý. Kromě toho Korejci použili 800voltovou architekturu, která díky vyššímu dobíjecímu výkonu usnadňuje delší cesty. Na ty ale kvůli malému zavazadelníku musíte vyrazit na lehko. Podvozek pak není naladěn tak komfortně jako u německé ligy, kvůli bateriím v podlaze navíc musíte počítat s vyšší pozicí za volantem. S tím pak kvůli velkému poloměru otáčení musíte hodně kroutit.

Ceny nových vozů začínají okolo 1,85 milionu Kč, s extra prvky se snadno podívají nad 2 miliony. Znovu tu tedy máme enormní propad hodnoty za 2 až 3 roky u aut, která nemusela najet dokonce ani 30 tisíc km.



Foto: Genesis

Mercedes-Benz EQE SUV

S cenami od asi 1,35 milionu korun působí elektrické SUV třícípé hvězdy stále poněkud předraženě, a to kvůli nižšímu maximálnímu dobíjecímu výkonu 170 kW. Působivá pak není ani tažná kapacita tohoto Mercedesu, stejně jako užitná hmotnost. Od verzí párujících 292 koní a 2,6 tuny hmotnosti pak nelze očekávat ani vyloženě oslnivou dynamiku. Příplatková řiditelná zadní náprava vám však dovolí otočit se na pětníku, zavazadelník pak pobere až 1 675 litrů. A třeba komfortní sedadla lze jen a jen chválit.

Ceny dostupných vozů ale vypadají hned jinak, když vidíme, že nové exempláře přijdou nejméně na 3 063 720 Kč. A ojetina znamená rok dva starý vůz s nájezdem klidně ani ne 20 tisíc km.



Foto: Mercedes-Benz

Nio ET7

S čínskými elektromobily máme spojenou nemalou láci, s tou ale u ojetého sedanu ET7 příliš nepočítejte, tedy aspoň ne u nových aut - pod 2,05 milionu Kč ho nepořídíte. Dva roky staré ojetiny s nájezdem v řádu nízkých desítek tisíc km ale nepřijdou na víc než 900 tisíc korun, i tohle je cenový propadák par excellence. Za jakoukoli cenu pak dostáváte 5,1 metru délky a až 653 koní. Jenže rychlodobíjení není silnou stránkou značky Nio, ta spíše spoléhá na své výměnné stanice. Řízení či brzdy jsou pak bez odezvy, kufr je malý a podvozek spíše tvrdý.



Foto: Nio

Porsche Taycan

Po elektrickém Porsche byla zpočátku obrovská sháňka, pro řadu lidí šlo navíc o první zkušenost s vozy z Zuffenhausenu. Nutno však dodat, že velmi nepříjemnou, neboť ceny ojetin se propadly až skoro k 1 milionu korun, i když nový vůz nepořídíte za méně než 2 622 949 Kč a nejlepší verze se s cenou šplhají až přes 6 milionů korun. Poklesy hodnoty jsou tak brutální, jedny z největśí vůbec.

Není to však překvapivé, neboť právě Taycan je krom typických neduhů elektromobilů spojován i s řadou vlastních, ať už jde o dobíjení nebo brzdy. A provozní náklady odpovídají Porsche, připravte se mj. na drahé a složitě dostupné servisy. Na druhou stranu však jen málokterý elektromobil dokáže zaujmout komfortem nebo dynamikou.



Foto: Porsche

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.