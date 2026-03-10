Majitelé nabouraných elektromobilů platí za odtah v Německu až půl milionu, vyžadují zvláštní péči
Petr ProkopecV souvislosti s řešením docela běžných životních situací se v případě elektromobilů objevují další a další nepříjemná překvapení. V tuto chvíli bychom přinejmenším v Německu dělali maximum pro to, abychom se vyhnuli nehodám, účet za pouhé vrácení auta může být tučný.
10.3.2026 | Petr Prokopec
V souvislosti s řešením docela běžných životních situací se v případě elektromobilů objevují další a další nepříjemná překvapení. V tuto chvíli bychom přinejmenším v Německu dělali maximum pro to, abychom se vyhnuli nehodám, účet za pouhé vrácení auta může být tučný.
Po německých silnicích dnes jezdí okolo 2 milionů elektromobilů. Jde o zhruba čtyři procenta z celkového vozového parku, tedy na jedné straně docela mizivé množství. Na té druhé ale elektrický pohon není vyloženě ojedinělou záležitostí, zvlášť pak ve větších městech, kde je jejich koncentrace vyšší. Není tedy překvapivé, že se začínají propisovat i do celé řady statistik, ve kterých dříve kvůli nedostatku dat chyběly. Mezi ně spadá i nehodovost, která s větším množstvím aut na silnicích logicky narůstá.
Stále více řidičů kvůli tomu poznává skryté náklady elektromobility, přičemž jeden z nich souvisí s odtahem nabouraných aut, jak upozorňuje magazín Der Spiegel. Ten upozornil na případ majitele Peugeotu e-208, který narazil do zádě nákladního vozu. Následky byly shledány jako totální škoda, přestože nedošlo na požár. Co pro něj ovšem bylo daleko horší, to byl účet na odtah - pověřená firma si za něj řekla o víc než 20 tisíc Eur, tedy o přibližně půl milionu korun. A jak uvádí Spiegel, nejde ani o ojedinělý případ, ani o snahu využít neštěstí jiných k vlastnímu obohacení.
Podobné zkušenosti mají rovněž majitelé Tesel či třeba elektrických Volkswagenů. Důvod je prostý, odtahovky klasifikují nabourané elektrické auto jako nebezpečný materiály - i když tehdy nehoří, hořet po nehodě začít může. Pokud se tedy jedná o havárii elektromobilu, posílají na místo nejen vůz s ramenem, nýbrž také experta, který odpojí bateriový paket. Následně pak vůz minimálně po týden uschovávají v karanténě. Za týdenní pronájem speciálního boxu se ovšem platí 2 450 Eur (60 000 Kč) bez daně, výjezd experta pak vychází na 1 650 Eur (40 500 Kč).
Jeden vlastník Tesly Model 3 uvedl, že jeho havarovaný vůz zůstal v takovém boxu po 38 dní, jen za jeho pronájem tak dal víc než za pronájem luxusního bytu. Tyto peníze mohou jít z kapsy majitele, většinou ale účty odtahovek hradí pojišťovny. Z jejich strany tak docházelo ke stále vyšší nespokojenosti, která nakonec vedla k nové dohodě německého svazu pojišťovnictví GDV s hasičskými sbory, odtahovkami a servisy, aby nedocházelo k nadužívání zmíněných prostředků. A maximální péče se dočkaly pouze vozy se zjevně silně poškozenými bateriemi, přičemž prvotní ohledání zajistí řidič odtahovky, výjezd experta bude následovat až v případech, kdy o to požádá. Těž pobyt aut ve speciálních kontejnerech bude sledovaný a striktněji časově omezený, pakliže nebude nezbytný.
To je na jednu stranu vítané, na tu druhou je ale to ale jen parciální úleva. Účty za tyto odtahy zůstanou dál vysoké a ani fakt, že je platí pojišťovny, mnoho neřeší. Dochází tím pouze k rozprostření stále stejných nákladů mezi víc motoristů, kteří tak budou platit za elektrická auta ještě vyšší pojistky než dosud. A že jsou už teď neobvykle vysoké.
Pokud pojistku kryjící podobné náklady až do takové výše nemáte, buďte v Německu opatrní, mohlo by vše skončit i na vašich bedrech. A i když nepůjde o půl milionu, i nižší statisíce jsou za takovou službu extrémní sumou. Že by k podobné praxi docházelo v Česku, zatím nemáme zprávy. Ale pokud jste se s něčím takovým setkali, dejte nám vědět.
Za nejlevnější Peugeot e-208 u nás dáte 679 000 Kč, odtah za půl milionu korun je tedy opravdu brutální záležitostí. Tou je ale nakonec i u násobně dražších vozů. Foto: Peugeot
Zdroj: Der Spiegel
