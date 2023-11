Majitelé Rivianů na vlastní kůži poznávají úskalí online aktualizací aut. Část přestala fungovat, na dálku je nikdo nespraví

Jako lidé mající blízko ke světě IT moc dobře víme, že každé vylepšení něčeho může snadno rozbít něco jiného, když se neudělá správně. Když vám začne zlobit internetový prohlížeč v počítači, dá se to do další aktualizace přežít. Ale co když vám přestane fungovat část auta a řešením je jen návštěva servisu?

Na moderní auta, u kterých jsou možné online aktualizace palubního softwaru všeho druhu, hledíme s obavami. Není to přemírou konzervativismu ani paranoiou, jen zkrátka víme, jak to chodí. I když se firmy stojící za vývojem toho či onoho řešení budou dušovat, že k problémům nemůže dojít, nakonec mají v rukou vše lidé, kteří jsou z podstaty chybujícími tvory. Prst na pomyslné spoušti modernizačního balíčku tak má ve výsledku nanejvýš pár „ajťáků”, kteří se mohou splést stejně jako kuchař, který vezme do ruky sůl místo cukru.

Přesně s tím musí od minulého týdne bojovat majitelé Rivianů. Automobilka vyrábějící pouze elektrické vozy totiž přišla s modernizací palubního systému, která měla napravit řadu existujících chyb dřívějších verzí. Během interních testů vše probíhalo v pořádku, v praxi se ale nakonec dostavil zásadní problém - instalace vylepšeného systému se zasekla na 90 procentech a tím skončila. V důsledku toho vozům přestaly fungovat veškeré palubní systémy. Nešlo tedy jen navigaci nebo rádio, v autech nešlo ani nastavit klimatizaci a mimo provoz se ocitla i řada asistenčních systémů.

Aktualizace se netýkala systémů pohonu, a tak auta zůstala provozuschopná, ovšem - jak již padlo - část dotčených aut přestala fungovat. Rivian záhy přišel s novou verzí aktualizace, která už problémy nedělá, šéf softwarové divize Wassym Bensaid ale varoval před možnými potížemi u již „aktualizovaných” (z 90 procent, že...) aut. Oprava na dálku často není možná, lidé tedy musí do servisů a některé prý stihne i výměna hardwaru, který tímto krokem též mohl být poškozen. To zní nepříjemně v každém případě, Rivian navíc nemá zrovna rozsáhlou servisní síť, což znamená, že majitelé budou muset často ujet stovky kilometrů v částečně nefunkčním voze.

„V případě updatu 2023.42 jsme udělali chybu - kvůli překlepu došlo k odeslání špatných bezpečnostních certifikátů,“ uvedla automobilka a potvrdila tím, že problém způsobilo lidské selhání. Zároveň poděkovala lidem za podporu a trpělivost. Již však nezmínila, zda bude majitele za své pochybení nějakým způsobem odškodní.

Jak tedy vnímat online aktualizace aut? Závěrečný soud necháme na vás, my ale asi nemáme problém zůstat u klasiky. Pár týdnů nebo měsíců do příští návštěvy servisu (kde vůz aktualizují bez negativních dopadů) bez poslední verze palubního systému přežijeme snáz než pár dnů bez auta s funkčním topením...

Once 2023.42 fails to install (which it will at 90%), you are left with 2 black screens. Vehicle is drivable but with no infotainment. Even though the screens are black, the vehicle is not bricked. pic.twitter.com/lMrCWEIOTf