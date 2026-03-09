Kupci sourozence elektrického Porsche teprve poznávají, co je to bolest, majitel tohoto auta přišel o 2 miliony během 21 tisíc km
Petr ProkopecJe fascinující, jak jsou tato auta některými lidem dál bezostyšně vnucována jako něco skvělého, i když na nich každý z kupců prodělává kalhoty. Majitel tohoto vozu pak přišel í o spodní prádlo, a to během mimořádně krátké doby i nicotného nájezdu.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Kupci sourozence elektrického Porsche teprve poznávají, co je to bolest, majitel tohoto auta přišel o 2 miliony během 21 tisíc km
včera | Petr Prokopec
Je fascinující, jak jsou tato auta některými lidem dál bezostyšně vnucována jako něco skvělého, i když na nich každý z kupců prodělává kalhoty. Majitel tohoto vozu pak přišel í o spodní prádlo, a to během mimořádně krátké doby i nicotného nájezdu.
Dříve se říkalo, že pokud chcete z muže udělat chudáka, je třeba mu pořídit marnotratnou ženu. Dnes takové úsloví poněkud naráží na limity politické korektnosti, do jiného světla jej ale staví i pokusy o nařízení elektrického pohonu aut. Po elektromobilech totiž netouží zdaleka tolik lidí, jak si někteří mysleli, což se politici pokouší ohnout s pomocí různých dotací, penalizací, nařízení i zákazů. To ale ve výsledku způsobuje uměle vyvolaný zájem na trhu nových aut, který se neopakuje na trhu ojetin. A to má spolu s dalšími faktory, zejména pak velmi omezenou životností těchto aut, za následek brutální pokles hodnoty.
Tento faktor je navíc akcentován uměle omezovanou nabídkou nových spalovacích vozů, u kterých jsou tak poklesy hodnoty často pozoruhodně nízké. U elektromobilů není problém ani víc než 70 procent během tří let. Na toto téma jsme v minulosti naráželi několikrát, často v souvislosti s Porsche Taycan, u kterého jsou poklesy hodnoty extrémní nejen relativně, ale i nominálně.
Taycan se tak dnes dá v USA pořídit již za méně než 40 tisíc dolarů, tedy za přibližně 820 tisíc korun. Nejde přitom o dekádu staré exempláře, ostatně tento vůz se začal vyrábět až koncem roku 2019. A situace v Evropě není dramaticky jiná, místní kupci navíc na museli platit daleko vyšší sumy než Američané, pod 2,7 milionu korun je Taycan nevyšel.
Elektrické Porsche se v roce 2021 dočkalo sourozence se čtyřmi kruhy ve znaku. Protože je ovšem logo Audi v automobilové hierarchii o trochu níže, nešlo ani předpokládat, že by si e-tron GT držel hodnotu lépe, jakkoli to tak chvíli vypadalo. Teď už to tak není, jak potvrzuje i nedávná aukce Bring A Trailer, kde se dražil kousek z roku 2024. Jeho majitel za něj původně zaplatil 154 190 dolarů neboli 3,25 milionu korun a za dvě léta najel jen 21 360 km, tedy ani ne tisícovku kilometrů měsíčně.
Přesto za vůz v černé barvě Mythos aukci, která je nepochybnou reflexí tržní hodnoty na trhu, nikdo nedal víc než 66 500 dolarů, tedy na 1,39 milionu korun. Během uplynulých dvou let tedy Audi e-tron GT připravilo majitele o skoro „dvě mega“, i když prakticky nikam nedojel. Zvolil navíc relativně atraktivní variantu RS, která disponuje dvěma pohonnými jednotkami produkujícími až 646 koní, pokud zvolíte příslušný jízdní režim. Byť s tímto výkonem lze počítat jen pár sekund, po většinu času totiž ústrojí nabízí 598 kobyl.
Původní majitel na sobě nešetřil, neboť kromě standardní výbavy sáhnul také po karbonových dekorech, koženém čalounění, třízónové klimatizaci, vyhřívaných zadních sedadlech nebo audio systému Bang & Olufsen. Pokud by tyto položky spojil s benzinovým RS, dnes by rozhodně neměl oči pouze pro pláč. Například stejně staré a podobně málo jeté Audi RS6 Performance, které bylo majitelem v roce 2024 pořízeno za 150 tisíc dolarů, se na téže platformě před pár dny prodalo za 133 tisíc USD, tedy o nějakých 355 tisíc korun levněji. Pár set tisíc vs. miliony, to je šílený rozdíl.
Je jasné, že pokud někoho takové auto připraví o miliony korun - a není to miliardář, kterému by to bylo jedno -, vracet se k ní rozhodně nebudou. I proto mají ostatně elektrická auta tak mizernou retenci původních kupců, čemuž jen přispívá často strastiplná uživatelská zkušenost. Ale někteří si stejně budou muset nabít ústa sami, tak s chutí do toho - jen ať se pak nediví, že účet za celé mizerné představení bude hodně tučný...
Před dvěma lety si toto Audi RS e-tron GT někdo koupil za víc než 3,2 milionu korun, teď ho po 21 tisících km neprodal ani za 1,4 milionu. To musí bolet. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 2024 Audi RS e-tron GT@Bring A Trailer
Bleskovky
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
dnes
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
7.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 včera 09:40
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
- Marc Márquez nominován na cenu Laureus pro světového sportovce roku 2026 3.3.2026
- Závod Moto2 v Buriramu: Těžké havárie a Lunettovo zranění 3.3.2026
Nejnovější články
- Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
před 6 hodinami
- BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
před 7 hodinami
- Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte
před 9 hodinami
- Renault si nemůže pomoct. Svou legrační strategii nahradil novou s ještě komičtějším jménem a tragikomickým obsahem
před 10 hodinami
- Majitelé nabouraných elektromobilů platí za odtah v Německu až půl milionu, vyžadují zvláštní péči
dnes
Živá témata na fóru
- Politický koutek 03.10. 21:09 - mattonecz
- Rodinné auto kolem 300000,- 03.10. 20:13 - HondaMan
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.10. 16:30 - řidičBOB
- Přituhuje 03.10. 16:29 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 03.10. 14:06 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 03.10. 12:06 - pavproch
- Fabia kombi za 200k nebo Octavia kombi za 300k? 03.09. 22:35 - Frdo
- Rychlodotazy 03.09. 18:33 - pavproch