Majitelé starších Tesel poznávají kruté ceny náhrad za odešlé baterie, hodnotu zbytku auta překonávají i několikanásobně

Petr ProkopecVarování, že tento moment přijde, zaznělo mnohokrát, někteří ale riziko rychlé degradace baterií až za hranici použitelnosti bagatelizovali. I takoví teď poznávají realitu, dávat dohromady 9 a víc let staré Tesly je ekonomickou sebevraždou první kategorie.
včera | Petr Prokopec
Varování, že tento moment přijde, zaznělo mnohokrát, někteří ale riziko rychlé degradace baterií až za hranici použitelnosti bagatelizovali. I takoví teď poznávají realitu, dávat dohromady 9 a víc let staré Tesly je ekonomickou sebevraždou první kategorie.
U elektromobilů v posledních letech došlo na jistý pokrok, je ale stále příliš malý na to, s jak mizerně rozdanými kartami začaly hrát. I když tedy lze s těmito auty ujet i stovky kilometrů na jedno nabití a u dobíječek nečekat hodiny, kombinace těchto parametrů je stále naprosto nekonkurenceschopná s ohledem na to, co dokáže palivová nádrž spalovacího auta. A to zvlášť když si uvědomíme, kolik stojí (skoro nic) a co vydrží (skoro všechno).
Oproti tomu u baterií je stále třeba s ohromnou velikostí, absurdní hmotností, vysokou cenou i postupnou degradací. Kdyby to bylo tak, že vám po 10 letech zbude polovina baterie, bude to tristní, dalo by se s tím ale pořád nějak žít. Jenže tak to není. Snadno se vám ze dne na den může stát, že paket není schopen zajišťovat další provoz auta už vůbec. Z auta si pak můžete udělat zahradní domek, nebo vybrat všechny peníze z účtů všech členů rodiny a jít cestou koupě náhradní baterie, což je už tradičně ekonomická sebevražda svého druhu.
Tak to ale bylo ne? Však vývoj, úspory z rozsahu, chlapi... Ano, to nám bylo slibováno, reálně se ale na tomto poli k lepšímu nezměnilo prakticky nic. Na vlastní kůži to čerstvě poznal majitel Tesly Model S z roku 2013. Má tedy za sebou 12 let provozu, což je na moderní auto nic, takové Octavie III z té doby jsou dnes pořád velmi perspektivní ojetiny. S vozem navíc najel pouhých 117 tisíc mil, tedy asi 188 tisíc km, to je na takové stáří na místo provozu (USA) silně podprůměrná hodnota. Jít o spalovací vůz, má před sebou nejméně dekádu dalšího používání bez větších problémů a výdajů.
V tomto případě se auto ocitlo na konci své životní cesty, což pro majitele bylo stejně neuvěřitelné jako pro jiné lidi, kteří se o automobily blíže nezajímají.
Majitel se o své patálie podělil na Redditu, neboť mu auto skutečně dojezdilo se sadou tradičních chybových hlášek. Zamířil s ním do autorizovaného servisního centra značky v Madisonu ve Wisconsinu, kde se zeptal na cenu náhradních baterií o kapacitě pouhých 60 kWh. Stejně tak jej zajímalo, kolik by musel zaplatit za paket s 90 kWh. První částka mu přitom otevřela pusu dokořán, druhý pak srazila čelist až na zem.
Pokud byste totiž také zatoužili po ekvivalentu 15litrové nádrže (to je oněch 60 kWh), je třeba si připravit 13 830 dolarů neboli něco málo přes 283 tisíc korun. V ceně již máte 2,5hodinovou práci, která je k výměně paketu potřeba a za kterou si servis účtuje 580,50 USD, tedy zhruba 12 tisíc korun. Jakmile ale zatoužíte po 90 kWh, což je ekvivalent 23litrové nádrže, už si musíte připravit 18 tisíc dolarů (369 000 Kč) na samotný paket a 4 500 USD (92 100 Kč) na odemčení jeho plného potenciálu. I s prací vás tak výměna baterií vyjde na 23 262 USD (476 000 Kč).
To jsou neuvěřitelné sumy, které ukazují, že za poslední roky jsme se žádného snížení nedočkali. Navíc předpokládáme, že tradičně nejde o úplně nové pakety, ale renovované jiné, tak to Tesla dělává. Především jsou ale stále absurdnější vzhledem k hodnotě zbytku vozu. Však takto starou Teslu S tak dnes pořídíte snadno okolo 10 tisíc dolarů, tedy od asi 200 tisíc korun. Náhradní paket tak rázem stojí násobně víc než celý zbytek auta. Přičemž ani jeho příchod propad hodnoty nezastaví, navíc je třeba počítat s jeho následnou degradací. Načež vlastně taková koupě z ekonomického hlediska nedává smysl, což pochopitelně devastuje i teoretický ekologický přínos celé elektromobility - někteří majitelé taková auta raději vyhodí do vzduchu.
Pokud se auta s elektrickým pohonem budou dál dožívat tak malého věku, než se stane neúnosným je dál provozovat, profitovat z toho nebude nikdo a životní prostředí ani omylem. Racionální diskuze se ale na tomto poli dávno nevedou - kdo nejde s elektromobily, jde proti dobru, takže nač řešit, jestli se vůbec jejich koupě komukoli nebo čemukoli vyplatí, že? Je to zkrátka absolutní dobro, tak nač ztrácet čas diskuzemi o podružných detailech...
Pokud vás láká koupě starší Tesly Model S, raději se nad takovým krokem dvakrát rozmyslete, takové auto může mít snadno hluboce zápornou hodnotu. Tedy pokud nesháníte sexy zahradní domek... Foto: Tesla
Got my quote for a new battery from Tesla on my 2013 Model S.
byu/sirromnek inTeslaModelS
Zdroj: Reddit
