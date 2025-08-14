Majitelé Tesel doplácí na změnu vnímání automobilky, tohle sotva jeté auto ztratilo přes polovinu ceny za rok a půl
Petr ProkopecŠkarohlídi dnes přezdívají Teslám „Swastikar” a nechtějí s nimi mít nic společného. A byť nám takto zjednodušené vnímání světa blízké není, je takových dost na to, aby se jejich odpor znatelně podepsal na zájmu o dříve prodaná auta v USA i v Evropě.
Škarohlídi dnes přezdívají Teslám „Swastikar” a nechtějí s nimi mít nic společného. A byť nám takto zjednodušené vnímání světa blízké není, je takových dost na to, aby se jejich odpor znatelně podepsal na zájmu o dříve prodaná auta v USA i v Evropě.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem dobré investice, a to nejen v případě firmy jako takové a jejích akcií. Automobilka dlouho nedokázala vyrábět tolik aut, kolik po ní lidé žádali, a tak nebyl problém sehnat menší frontu zájemců, pokud jste jen začali uvažovat o prodeji. To pochopitelně mělo pozitivní vliv na zůstatkové hodnoty, to všechno ale dávno odnesl čas.
Tesla s výrobou problémy dávno nemá, potíže má dnes s poptávkou. Jak moc se o to zasadil svým chováním její šéf Elon Musk, bude nutně zdrojem debat, faktem ale je, že tomu nepomohl. Nám jsou jeho excesy upřímně řečeno celkem ukradené, o koupi nebo nekoupi auta se nerozhodujeme na základě chování šéfa té které automobilky, to je dost iracionální jednání. Ale nadšenci do všeho zeleného zjevně vnímají svět jinak, a tak jim začalo vadit, když se z jejich „levicového Ježíše” stal „pravicový Satan”. A k Tesle se začali obracet zády.
Auta americké značky tedy už nějakou chvíli nejsou brány jako generátor peněz, místo toho se lidé museli smířit s propadem hodnoty. Ten byl dlouho aspoň nižší, než tomu bylo u ostatních elektrických aut, i tyto časy ale už skončily. Místo toho majitelé okouší odpor značné části veřejnosti a při prodeji svých vozů tratí podobně velké peníze jako ostatní majitelé elektromobilů. A důkazy o změně situace přichází z USA i Evropy, ač nadšenci z obou kontinentů ještě nedávno Teslu bezvýhradně milovali.
Ameriku si vezmeme na paškál jako první, skrze platformu Cars & Bids se totiž první majitel rozhodl prodat svou Teslu Model 3, kterou převzal v prosinci 2023, tedy krátce předtím, než elektrický sedan prošel faceliftem. Nabízený vůz tak sice byl patřičně vybaven (18palcová kola, vyhřívaná přední i zadní sedadla, 15palcový displej multimédií), pyšnit se však nemohl novější vizáží i překopaným interiérem a hlavně vylepšeným paketem baterií či efektivnějším hnacím ústrojím.
První majitel za něj zaplatil 41 980 USD neboli 881 tisíc Kč, ovšem po 18 měsících a 57 100 najetých kilometrech za něj v aukci nikdo nedal víc než 20 300 dolarů (427 tisíc Kč). Máme tu tedy opravdu razantní propad hodnoty na vůz, který je ještě pod veškerými továrními garancemi a sotva něco velkého najel. A jakkoliv je jedná o základní zadokolku s paketem o kapacitě 57 kWh, se kterým by stále ještě šlo při troše dobré vůle urazit udávaných 438 km, dané peníze jsou vážně neskutečnou lácí.
Tesla tedy skutečně ztrácí na lesku, což potvrzuje i vývoj v Nizozemska, které je považováno za jeden z elektrických rájů. I proto tam tato značka byla podobně jako v Americe dlouho brána za miláčka davů. Patrné to bylo ještě letos v lednu, kdy byl Model 3 podle dat AutoTracku publikovaných Auto Weekem na druhém místě při vyhledávání ojetin s bateriovým pohonem. Od té doby se však po tomto voze přestalo ptát o 72 procent méně lidí, samotnou automobilku si pak do vyhledávače zadalo o 65 procent méně zájemců.
Kde tedy Model 3 ztrácel pouze na Hyundai Kona, tam se dnes musí smířit také s porážkou od Audi e-tron, Volva XC40, Volkswagenu ID.3, Škody Enyaq, Volkswagenu ID.4 a Renaultu 5. Je sice pravdou, že ceny Tesel v Evropě pořád klesají ještě o něco pomaleji, než je průměr, ale jak dlouho tomu tak bude? Lidí, kteří říkají, že o „Swastikaru” nechtějí ani slyšet, zjevně neubývá. A i to má na situaci na trhu vliv.
Zájem o ojetý Model 3, hlavně pak verze před faceliftem, se začíná propadat, čemuž odpovídá i pokles cen. I rok a půl staré kusy jako tento tak lze pořídit za méně než polovinu toho, co původně platil první majitel. To je kruté. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
