Majitelé Tesel Model 3 a Y mají novou noční můru. Kód BMS_a079 říká, že s baterií je amen a musí se vyměnit

Pokud se děsíte toho, že zítra nastartujete své spalovací auto a některá z kontrolek vám ohlásí vážnou závadu, vězte, že kterákoli z nich bude banalitou vedle náhlého kolapsu klíčového komponentu nejprodávanějších Tesel.

Proti elektromobilům jako takovým nemám vůbec nic - je na každém člověku, jaký typ pohonu pro své přesuny z jednoho místa na druhé zvolí. Mou volbou je nicméně spalovací automobil, který pro mě představuje ten nejlepší kompromis z hlediska uspokojování mých potřeb a naplnění očekávání dlouhé životnosti. Dokonalý produkt to jistě není, mimo jiné ekonomická rizika spojená s jeho provozem ale zkrátka nejsou zdaleka tak velká jako u elektrických modelů.

U bateriového pohonu je klíčovým rizikem akumulátor, který má relativně krátkou životnost a ceny jeho náhrad coby někdy i jediného řešení objevivších se potíží atakují až milionovou hranici. A není to tak, že by baterie neodcházely. Děje se to, náhlé a úplné kolapsy bateriových paketů dokonce nejsou ničím výjimečným.

Kolegové z z Auto Evolution si všimli toho, jak fóra a sociální sítě zaplavují stížnosti majitelů Tesel Model 3 a Y, kterým odešla baterie. Děje se tak navíc často krátce poté, co skončila záruka. Ta je sice osmiletá, současně je ovšem omezen i maximální nájezd na 160 či 193 tisíc kilometrů podle typu baterie. Jakmile danou metu překročíte, máte smůlu, i když je váš vůz třeba dvouletý - náhradu si platíte sami. A jinou možnost v případě aktuálně nejčastěji se objevujícího chybového kódu ani nemáte k dispozici.

Jde o hlášku BMS_a079, která se stala novou noční můrou majitelů nejprodávanějších Tesel. O případech, kdy měli majitelé štěstí a paket jim byl vyměněn v rámci záruky, obvykle neslyšíme, nářky ostatních jsou ale nepřeslechnutelné. Majitelé uvádí, že k selhání baterie dochází z ničeho nic, bez jakéhokoli varování. Vedle zmíněného kódu se pak objeví už jen poněkud znepokojivá hláška: „Nelze nabíjet - dosažena maximální úroveň nabití,“ která dále instruuje vlastníka, aby si naplánoval termín v servisu. A když to udělá, od Tesly se dozví to, že problém je způsoben nerovnováhou v baterii, kterou lze odstranit pouze výměnou celého paketu. Cena kolem půl milionu za paket, který před sebou zaručeně nemá víc než pár týdnů či měsíců a dostanete k němu plnou novou záruku, je pak jistotou.

Přidáme-li si toto riziko k nespočtu dalších obvyklých či potenciálních problémů elektrických aut, je to jen o důvod víc, proč dát přednost jinému typu aut, což ostatně většina světa v poslední době poznává rychleji než kdy dříve. Bez bateriové revoluce je prostě jakákoli snaha o postavení osobní mobility společnosti okolo akumulátorových elektromobilů předem odsouzena k záhubě, jak těžké je to vidět?

I am a little suspicious of Tesla right now and battery warranties.



This is the 4th story I have heard of someones HV battery throwing BMS_a079 after the 100k/120k mile warranty expired!



1. A guy on my discord server had his 2020 SR+ pack fail at 100,100 miles or so. Tesla… pic.twitter.com/rGMTEG9IEW